Посол Венгрии в ФРГ обрушился на Украину после слов о России
Посол в ФРГ Дьеркеш: никто не должен читать Венгрии нотации о ее отношениях с Россией
Посол Венгрии в Германии Петер Дьеркеш. Архивное фото
МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Посол Венгрии в Германии Петер Дьеркеш в интервью немецкому изданию Die Welt заявил о намерении продолжать сотрудничество с Россией в разных сферах, несмотря на введенные западными странами санкции.
"Никто не должен читать Венгрии нотации о ее отношениях с Россией. Будапешт больше других зависит от российского сырья. Радикальных санкций у нас не будет", — подчеркнул дипломат.
"Германия очень много делает для Киева, но Украина ответила лишь несправедливой критикой. Меня также раздражает, когда украинцы критикуют нас. Россия ясно дала понять, что поставки оружия станут законными военными целями", — отметил он.
Петер Дьеркеш стал послом Венгрии в Германии в 2015 году.
Россия 24 февраля начала специальную операцию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Как уточнили в Министерстве обороны, российская армия уже выполнила основные задачи первого этапа — существенно снизила боевой потенциал ВСУ.
Власти Украины неоднократно обращались к Западу с просьбой наладить поставки оружия. США, Евросоюз и Великобритания за несколько месяцев отправили амуницию и военную технику для ВСУ на десятки миллиардов долларов. В Москве, в свою очередь, предупредили, что оружие и склады с боеприпасами становятся законными целями.