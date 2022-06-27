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Посол Венгрии в ФРГ обрушился на Украину после слов о России - РИА Новости, 27.06.2022
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Посол Венгрии в ФРГ обрушился на Украину после слов о России
Посол Венгрии в ФРГ обрушился на Украину после слов о России - РИА Новости, 27.06.2022
Посол Венгрии в ФРГ обрушился на Украину после слов о России
Посол Венгрии в Германии Петер Дьеркеш в интервью немецкому изданию Die Welt заявил о намерении продолжать сотрудничество с Россией в разных сферах, несмотря на РИА Новости, 27.06.2022
2022-06-27T10:53
2022-06-27T10:53
в мире
владимир путин
венгрия
украина
россия
признание днр и лнр в россии
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Посол Венгрии в Германии Петер Дьеркеш в интервью немецкому изданию Die Welt заявил о намерении продолжать сотрудничество с Россией в разных сферах, несмотря на введенные западными странами санкции.Помимо этого, Дьеркеш негативно высказался о попытках Киева давить на его родину и Берлин в вопросах поставок оружия и его перевозки через Венгрию."Германия очень много делает для Киева, но Украина ответила лишь несправедливой критикой. Меня также раздражает, когда украинцы критикуют нас. Россия ясно дала понять, что поставки оружия станут законными военными целями", — отметил он.Петер Дьеркеш стал послом Венгрии в Германии в 2015 году.Россия 24 февраля начала специальную операцию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Как уточнили в Министерстве обороны, российская армия уже выполнила основные задачи первого этапа — существенно снизила боевой потенциал ВСУ.Власти Украины неоднократно обращались к Западу с просьбой наладить поставки оружия. США, Евросоюз и Великобритания за несколько месяцев отправили амуницию и военную технику для ВСУ на десятки миллиардов долларов. В Москве, в свою очередь, предупредили, что оружие и склады с боеприпасами становятся законными целями.
https://ria.ru/20220627/igra-1798288863.html
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в мире, владимир путин, венгрия, украина, россия, признание днр и лнр в россии, санкции в отношении россии
10:53 27.06.2022
 
Посол Венгрии в ФРГ обрушился на Украину после слов о России

Посол в ФРГ Дьеркеш: никто не должен читать Венгрии нотации о ее отношениях с Россией

© AFP 2022 / Georges GobetПосол Венгрии в Германии Петер Дьеркеш
Посол Венгрии в Германии Петер Дьеркеш - РИА Новости, 1920, 27.06.2022
© AFP 2022 / Georges Gobet
Посол Венгрии в Германии Петер Дьеркеш. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Посол Венгрии в Германии Петер Дьеркеш в интервью немецкому изданию Die Welt заявил о намерении продолжать сотрудничество с Россией в разных сферах, несмотря на введенные западными странами санкции.
"Никто не должен читать Венгрии нотации о ее отношениях с Россией. Будапешт больше других зависит от российского сырья. Радикальных санкций у нас не будет", — подчеркнул дипломат.
Помимо этого, Дьеркеш негативно высказался о попытках Киева давить на его родину и Берлин в вопросах поставок оружия и его перевозки через Венгрию.
"Германия очень много делает для Киева, но Украина ответила лишь несправедливой критикой. Меня также раздражает, когда украинцы критикуют нас. Россия ясно дала понять, что поставки оружия станут законными военными целями", — отметил он.
Петер Дьеркеш стал послом Венгрии в Германии в 2015 году.
Белый дом в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 27.06.2022
02:53
В США назвали конечную цель игры против России
Россия 24 февраля начала специальную операцию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Как уточнили в Министерстве обороны, российская армия уже выполнила основные задачи первого этапа — существенно снизила боевой потенциал ВСУ.
Власти Украины неоднократно обращались к Западу с просьбой наладить поставки оружия. США, Евросоюз и Великобритания за несколько месяцев отправили амуницию и военную технику для ВСУ на десятки миллиардов долларов. В Москве, в свою очередь, предупредили, что оружие и склады с боеприпасами становятся законными целями.
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