https://ria.ru/20220627/ukraina-1798337984.html

Посол Венгрии в ФРГ обрушился на Украину после слов о России

Посол Венгрии в ФРГ обрушился на Украину после слов о России - РИА Новости, 27.06.2022

Посол Венгрии в ФРГ обрушился на Украину после слов о России

Посол Венгрии в Германии Петер Дьеркеш в интервью немецкому изданию Die Welt заявил о намерении продолжать сотрудничество с Россией в разных сферах, несмотря на РИА Новости, 27.06.2022

2022-06-27T10:53

2022-06-27T10:53

2022-06-27T10:53

в мире

владимир путин

венгрия

украина

россия

признание днр и лнр в россии

санкции в отношении россии

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МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Посол Венгрии в Германии Петер Дьеркеш в интервью немецкому изданию Die Welt заявил о намерении продолжать сотрудничество с Россией в разных сферах, несмотря на введенные западными странами санкции.Помимо этого, Дьеркеш негативно высказался о попытках Киева давить на его родину и Берлин в вопросах поставок оружия и его перевозки через Венгрию."Германия очень много делает для Киева, но Украина ответила лишь несправедливой критикой. Меня также раздражает, когда украинцы критикуют нас. Россия ясно дала понять, что поставки оружия станут законными военными целями", — отметил он.Петер Дьеркеш стал послом Венгрии в Германии в 2015 году.Россия 24 февраля начала специальную операцию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Как уточнили в Министерстве обороны, российская армия уже выполнила основные задачи первого этапа — существенно снизила боевой потенциал ВСУ.Власти Украины неоднократно обращались к Западу с просьбой наладить поставки оружия. США, Евросоюз и Великобритания за несколько месяцев отправили амуницию и военную технику для ВСУ на десятки миллиардов долларов. В Москве, в свою очередь, предупредили, что оружие и склады с боеприпасами становятся законными целями.

https://ria.ru/20220627/igra-1798288863.html

https://ria.ru/20220627/zapad-1798318565.html

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Мадина Моргоева

Мадина Моргоева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

в мире, владимир путин, венгрия, украина, россия, признание днр и лнр в россии, санкции в отношении россии