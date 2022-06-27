https://ria.ru/20220627/turtsiya-1798336245.html
Эксперты рассказали о правилах пользования картами "Мир" в Турции
Эксперты рассказали о правилах пользования картами "Мир" в Турции - РИА Новости, 27.06.2022
Эксперты рассказали о правилах пользования картами "Мир" в Турции
К июню 2022 года к обслуживанию карты "Мир" в Турции подключились пять банков, и российские туристы могут расплачиваться "пластиком" на курортах намного чаще,... РИА Новости, 27.06.2022
2022-06-27T11:59
2022-06-27T11:59
2022-06-27T11:59
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МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. К июню 2022 года к обслуживанию карты "Мир" в Турции подключились пять банков, и российские туристы могут расплачиваться "пластиком" на курортах намного чаще, чем несколько недель назад, сообщает АТОР.Среди кредитных учреждений три государственных — это Ziraat Bankası, Vakıfbank и Halkbank. Два частных банка — Iş Bankası и Denizbank.Суммарно им принадлежит около половины — 25,2 тысячи из 53 тысяч банкоматов в стране. Соответственно, практически везде в Турции, а особенно в туристических местах, можно встретить аппарат, принимающий карты "Мир".Количество терминалов этих кредитных учреждений, установленных в торговых точках, определить сложнее. Судя по данным в их годовых отчетах за 2019 и 2020 годы, в совокупности они должны обслуживать не менее 60 процентов всех платежных аппаратов в стране.Однако высокая степень охвата не значит, что к оплате карту "Мир" у отдыхающих примут в двух третях торговых точек страны. Дело в том, что в Турции взаимоотношения ритейла с банками не такие, как в России. Терминалы разных банков могут стоять в магазинах одной сети. Более того, отличаться могут даже аппараты на разных кассах.С аптеками — та же история, хотя в курортных зонах в таких точках обычно стоят несколько терминалов, и хотя бы один из них "Мир" принимает, объясняют эксперты.Туристам следуем запоминать список нужных магазинов (на их витринах и устройствах наклеены логотипы банков, карты которых там принимают). Еще один вариант — самый простой — задать вопрос продавцу.Если в проведении операции отказано, следует пробовать расплатиться картами "Мир" разных банков ("пластик" попавших под санкции может на сработать). Или отправиться за покупками в соседний супермаркет.
https://ria.ru/20210907/alanya-1748600364.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туризм, турция, россия, ассоциация туроператоров россии (атор), halkbank, куда поехать в выходные, банки, банковские карты, туристы, куда можно лететь
Эксперты рассказали о правилах пользования картами "Мир" в Турции
АТОР: в Турции карты платежной системы "Мир" теперь принимает почти половина банкоматов
МОСКВА, 27 июн — РИА Новости.
К июню 2022 года к обслуживанию карты "Мир" в Турции подключились пять банков, и российские туристы могут расплачиваться "пластиком" на курортах намного чаще, чем несколько недель назад, сообщает
АТОР.
Среди кредитных учреждений три государственных — это Ziraat Bankası, Vakıfbank и Halkbank. Два частных банка — Iş Bankası и Denizbank.
Суммарно им принадлежит около половины — 25,2 тысячи из 53 тысяч банкоматов в стране. Соответственно, практически везде в Турции, а особенно в туристических местах, можно встретить аппарат, принимающий карты "Мир".
Количество терминалов этих кредитных учреждений, установленных в торговых точках, определить сложнее. Судя по данным в их годовых отчетах за 2019 и 2020 годы, в совокупности они должны обслуживать не менее 60 процентов всех платежных аппаратов в стране.
Однако высокая степень охвата не значит, что к оплате карту "Мир" у отдыхающих примут в двух третях торговых точек страны. Дело в том, что в Турции взаимоотношения ритейла с банками не такие, как в России. Терминалы разных банков могут стоять в магазинах одной сети. Более того, отличаться могут даже аппараты на разных кассах.
С аптеками — та же история, хотя в курортных зонах в таких точках обычно стоят несколько терминалов, и хотя бы один из них "Мир" принимает, объясняют эксперты.
Туристам следуем запоминать список нужных магазинов (на их витринах и устройствах наклеены логотипы банков, карты которых там принимают). Еще один вариант — самый простой — задать вопрос продавцу.
Если в проведении операции отказано, следует пробовать расплатиться картами "Мир" разных банков ("пластик" попавших под санкции может на сработать). Или отправиться за покупками в соседний супермаркет.