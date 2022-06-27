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Эксперты назвали самые популярные в этом году регионы для туризма - РИА Новости, 27.06.2022
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Туризм
https://ria.ru/20220627/turizm-1798354163.html
Эксперты назвали самые популярные в этом году регионы для туризма
Эксперты назвали самые популярные в этом году регионы для туризма - РИА Новости, 27.06.2022
Эксперты назвали самые популярные в этом году регионы для туризма
Эксперты назвали четыре "суперрегиона", в которые в 2022 году поедут больше всего туристов, сообщает АТОР. РИА Новости, 27.06.2022
2022-06-27T17:42
2022-06-27T17:45
туризм
новости - туризм
краснодарский край
москва
санкт-петербург
сочи
республика крым
туризм
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МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Эксперты назвали четыре "суперрегиона", в которые в 2022 году поедут больше всего туристов, сообщает АТОР.По мнению туроператоров, главная тенденция этого года — сдвиг массового спроса на внутрироссийские направления."Он обусловлен сложившимися предпочтениями россиян, — поясняют в ассоциации. — Поэтому лидерами, как и ранее, остаются пляжные курорты Краснодарского Края и Крыма. Но не теряют актуальности и экскурсионные туры в Москву и Санкт-Петербург. В совокупности эти четыре региона России генерируют более половины всего туристического потока в стране".Представители отрасли отмечают, что традиционно лидером среди всех остальных направлений остается Сочи. Но постепенно растет популярность и других регионов — Северного Кавказа, Кавминвод, — а также речных круизов, которые испытывают "настоящий бум" бронирований.
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санкт-петербург
сочи
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новости - туризм, краснодарский край, москва, санкт-петербург, сочи, республика крым, туризм, туристы, ассоциация туроператоров россии (атор), северный кавказ
17:42 27.06.2022 (обновлено: 17:45 27.06.2022)
 
Эксперты назвали самые популярные в этом году регионы для туризма

Две столицы и юг России стали самыми популяными регионами для туризма в этом году

© РИА Новости / Артур Лебедев / Перейти в фотобанкТуристы на параплане на горнолыжном курорте "Роза Хутор" в Сочи
Туристы на параплане на горнолыжном курорте Роза Хутор в Сочи - РИА Новости, 1920, 27.06.2022
© РИА Новости / Артур Лебедев
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МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Эксперты назвали четыре "суперрегиона", в которые в 2022 году поедут больше всего туристов, сообщает АТОР.
По мнению туроператоров, главная тенденция этого года — сдвиг массового спроса на внутрироссийские направления.
"Он обусловлен сложившимися предпочтениями россиян, — поясняют в ассоциации. — Поэтому лидерами, как и ранее, остаются пляжные курорты Краснодарского Края и Крыма. Но не теряют актуальности и экскурсионные туры в Москву и Санкт-Петербург. В совокупности эти четыре региона России генерируют более половины всего туристического потока в стране".
Представители отрасли отмечают, что традиционно лидером среди всех остальных направлений остается Сочи. Но постепенно растет популярность и других регионов — Северного Кавказа, Кавминвод, — а также речных круизов, которые испытывают "настоящий бум" бронирований.
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ТуризмНовости - ТуризмКраснодарский крайМоскваСанкт-ПетербургСочиРеспублика КрымТуризмтуристыАссоциация туроператоров России (АТОР)Северный Кавказ
 
 
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