https://ria.ru/20220627/turizm-1798354163.html

Эксперты назвали самые популярные в этом году регионы для туризма

Эксперты назвали самые популярные в этом году регионы для туризма - РИА Новости, 27.06.2022

Эксперты назвали самые популярные в этом году регионы для туризма

Эксперты назвали четыре "суперрегиона", в которые в 2022 году поедут больше всего туристов, сообщает АТОР. РИА Новости, 27.06.2022

2022-06-27T17:42

2022-06-27T17:42

2022-06-27T17:45

туризм

новости - туризм

краснодарский край

москва

санкт-петербург

сочи

республика крым

туризм

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МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Эксперты назвали четыре "суперрегиона", в которые в 2022 году поедут больше всего туристов, сообщает АТОР.По мнению туроператоров, главная тенденция этого года — сдвиг массового спроса на внутрироссийские направления."Он обусловлен сложившимися предпочтениями россиян, — поясняют в ассоциации. — Поэтому лидерами, как и ранее, остаются пляжные курорты Краснодарского Края и Крыма. Но не теряют актуальности и экскурсионные туры в Москву и Санкт-Петербург. В совокупности эти четыре региона России генерируют более половины всего туристического потока в стране".Представители отрасли отмечают, что традиционно лидером среди всех остальных направлений остается Сочи. Но постепенно растет популярность и других регионов — Северного Кавказа, Кавминвод, — а также речных круизов, которые испытывают "настоящий бум" бронирований.

https://ria.ru/20220627/puteshestviya-1797897759.html

краснодарский край

москва

санкт-петербург

сочи

республика крым

северный кавказ

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Ольга Кабанова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Кабанова

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