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Россия готова отвечать на ограничение транзита в Калининград, заявил Ушаков - РИА Новости, 27.06.2022
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Россия готова отвечать на ограничение транзита в Калининград, заявил Ушаков
Россия готова отвечать на ограничение транзита в Калининград, заявил Ушаков - РИА Новости, 27.06.2022
Россия готова отвечать на ограничение транзита в Калининград, заявил Ушаков
Россия готова отвечать на недружественные шаги по ограничению транзита в Калининград, власти РФ будут смотреть, какая ситуация сложится в течение ближайших... РИА Новости, 27.06.2022
2022-06-27T17:09
2022-06-27T17:09
юрий ушаков
в мире
россия
санкции
санкции в отношении россии
литва
калининград
калининградская область
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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Россия готова отвечать на недружественные шаги по ограничению транзита в Калининград, власти РФ будут смотреть, какая ситуация сложится в течение ближайших дней, сообщил во время брифинга в понедельник помощник президента РФ Юрий Ушаков."Этот вопрос находится в движении. В частности, определённые сигналы поступают от Европейской комиссии, о чем вы прекрасно знаете. Все будет зависеть от того, какая ситуация сформируется в конце концов", - сказал Ушаков."У нас неоднократно на различных уровнях говорилось о том, что мы готовы ответить на такого рода недружественные шаги, которые ни в какие ворота не лезут. … Сейчас мы посмотрим, какова ситуация создастся в течении ближайших дней", - подчеркнул Ушаков.
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юрий ушаков, в мире, россия, санкции, санкции в отношении россии, литва, калининград, калининградская область, евросоюз
17:09 27.06.2022
 
Россия готова отвечать на ограничение транзита в Калининград, заявил Ушаков

Помощник президента Ушаков: Россия готова отвечать на ограничение транзита в Калининград

© РИА Новости / Михаил Голенков / Перейти в фотобанкЦентр Калининграда
Центр Калининграда - РИА Новости, 1920, 27.06.2022
© РИА Новости / Михаил Голенков
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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Россия готова отвечать на недружественные шаги по ограничению транзита в Калининград, власти РФ будут смотреть, какая ситуация сложится в течение ближайших дней, сообщил во время брифинга в понедельник помощник президента РФ Юрий Ушаков.
"Этот вопрос находится в движении. В частности, определённые сигналы поступают от Европейской комиссии, о чем вы прекрасно знаете. Все будет зависеть от того, какая ситуация сформируется в конце концов", - сказал Ушаков.
"У нас неоднократно на различных уровнях говорилось о том, что мы готовы ответить на такого рода недружественные шаги, которые ни в какие ворота не лезут. … Сейчас мы посмотрим, какова ситуация создастся в течении ближайших дней", - подчеркнул Ушаков.
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Юрий УшаковВ миреРоссияСанкцииСанкции в отношении РоссииЛитваКалининградКалининградская областьЕвросоюз
 
 
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