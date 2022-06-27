https://ria.ru/20220627/tranzit-1798503407.html

Россия готова отвечать на ограничение транзита в Калининград, заявил Ушаков

Россия готова отвечать на ограничение транзита в Калининград, заявил Ушаков - РИА Новости, 27.06.2022

Россия готова отвечать на ограничение транзита в Калининград, заявил Ушаков

Россия готова отвечать на недружественные шаги по ограничению транзита в Калининград, власти РФ будут смотреть, какая ситуация сложится в течение ближайших... РИА Новости, 27.06.2022

2022-06-27T17:09

2022-06-27T17:09

2022-06-27T17:09

юрий ушаков

в мире

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санкции в отношении россии

литва

калининград

калининградская область

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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Россия готова отвечать на недружественные шаги по ограничению транзита в Калининград, власти РФ будут смотреть, какая ситуация сложится в течение ближайших дней, сообщил во время брифинга в понедельник помощник президента РФ Юрий Ушаков."Этот вопрос находится в движении. В частности, определённые сигналы поступают от Европейской комиссии, о чем вы прекрасно знаете. Все будет зависеть от того, какая ситуация сформируется в конце концов", - сказал Ушаков."У нас неоднократно на различных уровнях говорилось о том, что мы готовы ответить на такого рода недружественные шаги, которые ни в какие ворота не лезут. … Сейчас мы посмотрим, какова ситуация создастся в течении ближайших дней", - подчеркнул Ушаков.

https://ria.ru/20220627/tranzit-1798389739.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

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