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Россия готова отвечать на ограничение транзита в Калининград, заявил Ушаков
Россия готова отвечать на ограничение транзита в Калининград, заявил Ушаков - РИА Новости, 27.06.2022
Россия готова отвечать на ограничение транзита в Калининград, заявил Ушаков
Россия готова отвечать на недружественные шаги по ограничению транзита в Калининград, власти РФ будут смотреть, какая ситуация сложится в течение ближайших... РИА Новости, 27.06.2022
2022-06-27T17:09
2022-06-27T17:09
2022-06-27T17:09
юрий ушаков
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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Россия готова отвечать на недружественные шаги по ограничению транзита в Калининград, власти РФ будут смотреть, какая ситуация сложится в течение ближайших дней, сообщил во время брифинга в понедельник помощник президента РФ Юрий Ушаков."Этот вопрос находится в движении. В частности, определённые сигналы поступают от Европейской комиссии, о чем вы прекрасно знаете. Все будет зависеть от того, какая ситуация сформируется в конце концов", - сказал Ушаков."У нас неоднократно на различных уровнях говорилось о том, что мы готовы ответить на такого рода недружественные шаги, которые ни в какие ворота не лезут. … Сейчас мы посмотрим, какова ситуация создастся в течении ближайших дней", - подчеркнул Ушаков.
https://ria.ru/20220627/tranzit-1798389739.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
юрий ушаков, в мире, россия, санкции, санкции в отношении россии, литва, калининград, калининградская область, евросоюз
Россия готова отвечать на ограничение транзита в Калининград, заявил Ушаков
Помощник президента Ушаков: Россия готова отвечать на ограничение транзита в Калининград
МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Россия готова отвечать на недружественные шаги по ограничению транзита в Калининград, власти РФ будут смотреть, какая ситуация сложится в течение ближайших дней, сообщил во время брифинга в понедельник помощник президента РФ Юрий Ушаков.
"Этот вопрос находится в движении. В частности, определённые сигналы поступают от Европейской комиссии, о чем вы прекрасно знаете. Все будет зависеть от того, какая ситуация сформируется в конце концов", - сказал Ушаков.
"У нас неоднократно на различных уровнях говорилось о том, что мы готовы ответить на такого рода недружественные шаги, которые ни в какие ворота не лезут. … Сейчас мы посмотрим, какова ситуация создастся в течении ближайших дней", - подчеркнул Ушаков.