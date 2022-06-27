https://ria.ru/20220627/tranzit-1798477079.html

Калининградские власти призвали скорее решить проблему транзита

Калининградские власти призвали скорее решить проблему транзита - РИА Новости, 27.06.2022

Калининградские власти призвали скорее решить проблему транзита

Проблему калининградского транзита не удастся "замести под ковёр", но сроки решения вопроса по транзиту поджимают, поставщикам нужно планировать логистику... РИА Новости, 27.06.2022

2022-06-27T16:04

2022-06-27T16:04

2022-06-27T16:04

экономика

калининградская область

литва

евросоюз

санкции

антон алиханов

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КАЛИНИНГРАД, 27 июн - РИА Новости. Проблему калининградского транзита не удастся "замести под ковёр", но сроки решения вопроса по транзиту поджимают, поставщикам нужно планировать логистику доставки грузов в регион уже сейчас, сообщили журналистам в пресс-службе регионального правительства."Хотелось бы, однако, отметить, что сроки поджимают - поставщикам нужно планировать логистику доставки грузов в КО уже сейчас, важно понимать, в каких условиях будут осуществляться эти поставки", - сообщили в правительстве.Власти региона ранее уже отмечали, что "имплементация решений, призванных регулировать экспортно-импортные отношения России и ЕС, не должна оказывать влияние на внутрироссийские межрегиональные экономические и логистические отношения"."Проблему в любом случае уже не удастся "замести под ковёр", и чем быстрее будут приняты решения по нормализации транзита из РФ в РФ, тем быстрее вернётся на место традиционная логистика поставок в регион", - заявили власти региона.Евросоюз прекратил пускать в европейские страны грузовой автотранспорт, зарегистрированный в РФ, ещё в начале апреля. Однако для транзита товаров в Калининградскую область тогда сделали исключение. Сейчас объявленный Литвой запрет касается всего грузового транзита грузов, попавших под санкции Евросоюза. Литовские железные дороги ранее уведомили Калининградскую железную дорогу о прекращении с 18 июня транзита ряда товаров, попавших под санкции ЕС.Официальный представитель МИД России Мария Захарова сказала, что Литва, приняв такое решение, действует агрессивно и вышла за пределы недружественных линий. Посол ЕС в России Маркус Эдерер был вызван в МИД во вторник из-за ограничения транзита. Российская сторона в ходе беседы потребовала немедленно возобновить калининградский транзит, иначе последуют ответные меры. Литовские власти отрицают нарушение договора о транзите и утверждают, что только выполняли санкции ЕС. Губернатор области Антон Алиханов заявил, что паромный комплекс Калининградской области справится с новыми грузами из-за ограничения транзита через Литву. Перевозка нефтепродуктов в Калининградскую область через Литву продолжается, их транзит не ограничен до 10 августа.

https://ria.ru/20220621/litva-1796853268.html

калининградская область

литва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, калининградская область, литва, евросоюз, санкции, антон алиханов