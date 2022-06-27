https://ria.ru/20220627/tovarooborot-1798501111.html

Товарооборот России и Таджикистана за 2021 год вырос почти на 45 процентов

Товарооборот России и Таджикистана за 2021 год вырос почти на 45 процентов - РИА Новости, 27.06.2022

Товарооборот России и Таджикистана за 2021 год вырос почти на 45 процентов

Товарооборот России и Таджикистана за прошедший год вырос почти на 45%, в январе-марте рост продолжался на 27%, заявил помощник президента РФ по международным... РИА Новости, 27.06.2022

2022-06-27T17:04

2022-06-27T17:04

2022-06-27T17:04

экономика

таджикистан

казахстан

китай

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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Товарооборот России и Таджикистана за прошедший год вырос почти на 45%, в январе-марте рост продолжался на 27%, заявил помощник президента РФ по международным делам Юрий Ушаков."Россия занимает первое место среди внешнеторговых партнеров Таджикистана, наша доля - 21,3%. То есть мы заметно опережаем и Казахстан, и Китай, и некоторые другие страны. В прошлом году товарооборот вырос на почти 45% - 1,2 миллиарда долларов, а в январе-марте интенсивный рост продолжался, где-то увеличение, мы посчитали, на 27%", - сказал Ушаков журналистам.

https://ria.ru/20220617/eaes-1796272732.html

таджикистан

казахстан

китай

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Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

экономика, таджикистан, казахстан, китай