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Товарооборот России и Таджикистана за 2021 год вырос почти на 45 процентов - РИА Новости, 27.06.2022
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Товарооборот России и Таджикистана за 2021 год вырос почти на 45 процентов
Товарооборот России и Таджикистана за 2021 год вырос почти на 45 процентов - РИА Новости, 27.06.2022
Товарооборот России и Таджикистана за 2021 год вырос почти на 45 процентов
Товарооборот России и Таджикистана за прошедший год вырос почти на 45%, в январе-марте рост продолжался на 27%, заявил помощник президента РФ по международным... РИА Новости, 27.06.2022
2022-06-27T17:04
2022-06-27T17:04
экономика
таджикистан
казахстан
китай
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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Товарооборот России и Таджикистана за прошедший год вырос почти на 45%, в январе-марте рост продолжался на 27%, заявил помощник президента РФ по международным делам Юрий Ушаков."Россия занимает первое место среди внешнеторговых партнеров Таджикистана, наша доля - 21,3%. То есть мы заметно опережаем и Казахстан, и Китай, и некоторые другие страны. В прошлом году товарооборот вырос на почти 45% - 1,2 миллиарда долларов, а в январе-марте интенсивный рост продолжался, где-то увеличение, мы посчитали, на 27%", - сказал Ушаков журналистам.
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экономика, таджикистан, казахстан, китай
17:04 27.06.2022
 
Товарооборот России и Таджикистана за 2021 год вырос почти на 45 процентов

Ушаков: товарооборот России и Таджикистана за 2021 год вырос почти на 45 процентов

© РИА Новости / Игорь Зарембо / Перейти в фотобанкКонтейнеры на международном грузовом терминале
Контейнеры на международном грузовом терминале - РИА Новости, 1920, 27.06.2022
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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Товарооборот России и Таджикистана за прошедший год вырос почти на 45%, в январе-марте рост продолжался на 27%, заявил помощник президента РФ по международным делам Юрий Ушаков.
"Россия занимает первое место среди внешнеторговых партнеров Таджикистана, наша доля - 21,3%. То есть мы заметно опережаем и Казахстан, и Китай, и некоторые другие страны. В прошлом году товарооборот вырос на почти 45% - 1,2 миллиарда долларов, а в январе-марте интенсивный рост продолжался, где-то увеличение, мы посчитали, на 27%", - сказал Ушаков журналистам.
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