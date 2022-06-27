https://ria.ru/20220627/tes-1798572014.html

Киев готов взорвать Криворожскую ТЭС, чтобы обвинить российских военных

Киев готов взорвать Криворожскую ТЭС, чтобы обвинить российских военных - РИА Новости, 27.06.2022

Киев готов взорвать Криворожскую ТЭС, чтобы обвинить российских военных

Киев готов взорвать Криворожскую ТЭС для обвинения российских ВС в создании энергетического и гуманитарного кризиса, сообщил начальник Национального центра... РИА Новости, 27.06.2022

2022-06-27T21:38

2022-06-27T21:38

2022-06-27T21:38

специальная военная операция на украине

жкх

в мире

украина

днепропетровская область

зеленодольск

вооруженные силы рф

национальный центр управления обороной рф

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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Киев готов взорвать Криворожскую ТЭС для обвинения российских ВС в создании энергетического и гуманитарного кризиса, сообщил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.По его словам, достоверно установлено, что киевский режим подготовил очередную провокацию с целью обвинения ВС РФ в разрушении важнейших элементов жизнеобеспечения Украины и создании энергетического и гуманитарного кризиса."Для ее реализации украинское командование целенаправленно разместило свои вооруженные формирования на Криворожской теплоэлектростанции (город Зеленодольск, Днепропетровская область), с территории которой подразделения артиллерии и РСЗО ежедневно (с 24 июня 2022 года) осуществляют выход на огневые позиции, совершают систематические обстрелы северных районов Херсонской области и укрываются на электростанции, провоцируя российские войска на открытие ответного огня", - сказал генерал на брифинге.Как сообщил Мизинцев, "не исключено, что, не сумев спровоцировать российские Вооруженные силы на нанесение удара по Криворожской ТЭС, украинские националисты могут сами взорвать элементы электростанции и представить мировому сообществу поддельные доказательства нанесения удара со стороны российских войск".Он добавил, что в случае реализации данного циничного сценария и разрушения объектов ТЭС без электроэнергии останется население большей части центральных регионов Украины и сотни объектов жизнеобеспечения."Призываем руководство, обслуживающий персонал Криворожской ТЭС, а также жителей Днепропетровской области приложить все усилия для недопущения этой провокации. Выступив с публичным протестом против использования объектов энергетики вооруженными формированиями и добившись их вывода с территории теплоэлектростанции, вы сохраните свет и тепло в своих домах, обезопасите себя и своих близких и защитите украинский народ от произвола киевского режима", - добавил начальник НЦУО.

https://ria.ru/20220627/vsu-1798366368.html

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Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

жкх, в мире, украина, днепропетровская область, зеленодольск, вооруженные силы рф, национальный центр управления обороной рф