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Киев готов взорвать Криворожскую ТЭС, чтобы обвинить российских военных - РИА Новости, 27.06.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220627/tes-1798572014.html
Киев готов взорвать Криворожскую ТЭС, чтобы обвинить российских военных
Киев готов взорвать Криворожскую ТЭС, чтобы обвинить российских военных - РИА Новости, 27.06.2022
Киев готов взорвать Криворожскую ТЭС, чтобы обвинить российских военных
Киев готов взорвать Криворожскую ТЭС для обвинения российских ВС в создании энергетического и гуманитарного кризиса, сообщил начальник Национального центра... РИА Новости, 27.06.2022
2022-06-27T21:38
2022-06-27T21:38
специальная военная операция на украине
жкх
в мире
украина
днепропетровская область
зеленодольск
вооруженные силы рф
национальный центр управления обороной рф
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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Киев готов взорвать Криворожскую ТЭС для обвинения российских ВС в создании энергетического и гуманитарного кризиса, сообщил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.По его словам, достоверно установлено, что киевский режим подготовил очередную провокацию с целью обвинения ВС РФ в разрушении важнейших элементов жизнеобеспечения Украины и создании энергетического и гуманитарного кризиса."Для ее реализации украинское командование целенаправленно разместило свои вооруженные формирования на Криворожской теплоэлектростанции (город Зеленодольск, Днепропетровская область), с территории которой подразделения артиллерии и РСЗО ежедневно (с 24 июня 2022 года) осуществляют выход на огневые позиции, совершают систематические обстрелы северных районов Херсонской области и укрываются на электростанции, провоцируя российские войска на открытие ответного огня", - сказал генерал на брифинге.Как сообщил Мизинцев, "не исключено, что, не сумев спровоцировать российские Вооруженные силы на нанесение удара по Криворожской ТЭС, украинские националисты могут сами взорвать элементы электростанции и представить мировому сообществу поддельные доказательства нанесения удара со стороны российских войск".Он добавил, что в случае реализации данного циничного сценария и разрушения объектов ТЭС без электроэнергии останется население большей части центральных регионов Украины и сотни объектов жизнеобеспечения."Призываем руководство, обслуживающий персонал Криворожской ТЭС, а также жителей Днепропетровской области приложить все усилия для недопущения этой провокации. Выступив с публичным протестом против использования объектов энергетики вооруженными формированиями и добившись их вывода с территории теплоэлектростанции, вы сохраните свет и тепло в своих домах, обезопасите себя и своих близких и защитите украинский народ от произвола киевского режима", - добавил начальник НЦУО.
https://ria.ru/20220627/vsu-1798366368.html
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жкх, в мире, украина, днепропетровская область, зеленодольск, вооруженные силы рф, национальный центр управления обороной рф
21:38 27.06.2022
 
Киев готов взорвать Криворожскую ТЭС, чтобы обвинить российских военных

Мизинцев: Киев готов взорвать Криворожскую ТЭС для обвинения российских военнослужащих

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкТанк ВСУ на территории комбината "Азовсталь" в Мариуполе
Танк ВСУ на территории комбината Азовсталь в Мариуполе - РИА Новости, 1920, 27.06.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Танк ВСУ на территории комбината "Азовсталь" в Мариуполе. Архивное фото
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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Киев готов взорвать Криворожскую ТЭС для обвинения российских ВС в создании энергетического и гуманитарного кризиса, сообщил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.
По его словам, достоверно установлено, что киевский режим подготовил очередную провокацию с целью обвинения ВС РФ в разрушении важнейших элементов жизнеобеспечения Украины и создании энергетического и гуманитарного кризиса.
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"Для ее реализации украинское командование целенаправленно разместило свои вооруженные формирования на Криворожской теплоэлектростанции (город Зеленодольск, Днепропетровская область), с территории которой подразделения артиллерии и РСЗО ежедневно (с 24 июня 2022 года) осуществляют выход на огневые позиции, совершают систематические обстрелы северных районов Херсонской области и укрываются на электростанции, провоцируя российские войска на открытие ответного огня", - сказал генерал на брифинге.
Как сообщил Мизинцев, "не исключено, что, не сумев спровоцировать российские Вооруженные силы на нанесение удара по Криворожской ТЭС, украинские националисты могут сами взорвать элементы электростанции и представить мировому сообществу поддельные доказательства нанесения удара со стороны российских войск".
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Он добавил, что в случае реализации данного циничного сценария и разрушения объектов ТЭС без электроэнергии останется население большей части центральных регионов Украины и сотни объектов жизнеобеспечения.
"Призываем руководство, обслуживающий персонал Криворожской ТЭС, а также жителей Днепропетровской области приложить все усилия для недопущения этой провокации. Выступив с публичным протестом против использования объектов энергетики вооруженными формированиями и добившись их вывода с территории теплоэлектростанции, вы сохраните свет и тепло в своих домах, обезопасите себя и своих близких и защитите украинский народ от произвола киевского режима", - добавил начальник НЦУО.
 
Специальная военная операция на УкраинеЖКХВ миреУкраинаДнепропетровская областьЗеленодольскВооруженные силы РФНациональный центр управления обороной РФ
 
 
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