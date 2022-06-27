Киев готов взорвать Криворожскую ТЭС, чтобы обвинить российских военных
Мизинцев: Киев готов взорвать Криворожскую ТЭС для обвинения российских военнослужащих
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкТанк ВСУ на территории комбината "Азовсталь" в Мариуполе
Танк ВСУ на территории комбината "Азовсталь" в Мариуполе. Архивное фото
МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Киев готов взорвать Криворожскую ТЭС для обвинения российских ВС в создании энергетического и гуманитарного кризиса, сообщил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.
"Для ее реализации украинское командование целенаправленно разместило свои вооруженные формирования на Криворожской теплоэлектростанции (город Зеленодольск, Днепропетровская область), с территории которой подразделения артиллерии и РСЗО ежедневно (с 24 июня 2022 года) осуществляют выход на огневые позиции, совершают систематические обстрелы северных районов Херсонской области и укрываются на электростанции, провоцируя российские войска на открытие ответного огня", - сказал генерал на брифинге.
Как сообщил Мизинцев, "не исключено, что, не сумев спровоцировать российские Вооруженные силы на нанесение удара по Криворожской ТЭС, украинские националисты могут сами взорвать элементы электростанции и представить мировому сообществу поддельные доказательства нанесения удара со стороны российских войск".
Он добавил, что в случае реализации данного циничного сценария и разрушения объектов ТЭС без электроэнергии останется население большей части центральных регионов Украины и сотни объектов жизнеобеспечения.
"Призываем руководство, обслуживающий персонал Криворожской ТЭС, а также жителей Днепропетровской области приложить все усилия для недопущения этой провокации. Выступив с публичным протестом против использования объектов энергетики вооруженными формированиями и добившись их вывода с территории теплоэлектростанции, вы сохраните свет и тепло в своих домах, обезопасите себя и своих близких и защитите украинский народ от произвола киевского режима", - добавил начальник НЦУО.