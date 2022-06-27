https://ria.ru/20220627/terakt-1798419509.html

В Дагестане задержали пособника ИГ*, причастного к теракту в Стамбуле

В Дагестане задержали пособника ИГ*, причастного к теракту в Стамбуле - РИА Новости, 27.06.2022

В Дагестане задержали пособника ИГ*, причастного к теракту в Стамбуле

В Дагестане задержан участник ячейки запрещенного в РФ "Исламского государства"*, причастный к теракту в ночном клубе в Стамбуле, где были убиты 39 человек,... РИА Новости, 27.06.2022

2022-06-27T13:53

2022-06-27T13:53

2022-06-27T13:59

происшествия

россия

стамбул

следственный комитет россии (ск рф)

исламское государство

турция

республика дагестан

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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. В Дагестане задержан участник ячейки запрещенного в РФ "Исламского государства"*, причастный к теракту в ночном клубе в Стамбуле, где были убиты 39 человек, сообщает ЦОС ФСБ."В рамках возбужденного уголовного дела, расследуемого СУ СК России по Республике Дагестан по части 1 статьи 205.1 (содействие террористической деятельности) УК России задержан гражданин РФ Абдурахманов Абдурахман Бадирович, являющийся участником глубоко законспирированной ячейки МТО "ИГ"* и неоднократно попадавший в поле зрения правоохранительных органов в связи с причастностью к преступлениям террористического характера", - говорится в сообщенииОтмечается, что в ходе обысков изъяты банковские карты, мобильные телефоны, персональные компьютеры, а также религиозно-пропагандистская литература. Абдурахмановым деньги были направлены в адрес лиц, подозреваемых в терроризме с помощью банковских карт и с использованием системы мгновенных переводов "Вестерн Юнион"."В частности, направленные Абдурахмановым денежные средства использовались для совершения в ночь на 1 января 2017 года террористического акта в ночном клубе "Рейна" города Стамбула Турецкой Республики, в результате которого погибли 39 человек, в том числе одна гражданка Российской Федерации. Лица, организовавшие вышеуказанное преступление, приговорены к пожизненному лишению свободы", - добавляется в сообщении.По версии следствия, в декабре 2015 года фигурант перевел участнику запрещенной на территории Российской Федерации террористической организации "Исламское государство"* тысячу долларов."В последующем (деньги – ред.) были использованы ее участниками для совершения преступлений террористической направленности", - сказали в пресс-службе Следственного комитета РФ.В СК добавили, что Абдурахманов уже арестован. Его братья объявлены в международный розыск за участие в незаконном вооруженном формировании.* Террористическая организация, запрещенная в России

https://ria.ru/20220621/delo-1796967887.html

https://ria.ru/20220603/fsb-1792799322.html

https://ria.ru/20220526/terakt-1790814116.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

происшествия, россия, стамбул, следственный комитет россии (ск рф), исламское государство, турция, республика дагестан