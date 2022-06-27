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В Кремле допустили исключение "Талибана"* из санкционного списка ООН - РИА Новости, 27.06.2022
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Боевики Талибана - РИА Новости, 1920, 15.08.2021
Захват власти в Афганистане талибами
https://ria.ru/20220627/taliby-1798505582.html
В Кремле допустили исключение "Талибана"* из санкционного списка ООН
В Кремле допустили исключение "Талибана"* из санкционного списка ООН - РИА Новости, 27.06.2022
В Кремле допустили исключение "Талибана"* из санкционного списка ООН
Россия поддерживает контакты с руководством талибов (движение "Талибан"* находится под санкциями ООН за террористическую деятельность) и допускает, что движение РИА Новости, 27.06.2022
2022-06-27T17:15
2022-06-27T17:29
захват власти в афганистане талибами
в мире
афганистан
оон
россия
юрий ушаков
талибан
совет безопасности оон
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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Россия поддерживает контакты с руководством талибов (движение "Талибан"* находится под санкциями ООН за террористическую деятельность) и допускает, что движение может быть исключено из санкционного списка Совбеза ООН при условии формирования сбалансированного правительства и активизации борьбы с терроризмом - это будет основой для официального признания новых властей Афганистана, заявил помощник президента РФ по международным делам Юрий Ушаков."Поддерживаем контакты с руководством движения талибов, это доминирующая политическая сила сейчас в Афганистане. Но очень важно, что мы побуждаем новые афганские власти к формированию политически сбалансированного правительства, побуждаем активизировать действия по противодействию террористической угрозе, конечно, больше внимание уделяем обеспечению прав человеческих. Если будет прогресс на этих направлениях, то может создаться такая ситуация, которая приведёт к исключению движения талибов из санкционного списка Совбеза ООН, то есть это будет основой для официального признания нового правительства в Афганистане", - сказал Ушаков журналистам.На уточняющий вопрос журналистов, будет ли Россия рассматривать возможность признания нового правительства Афганистана уже после того, как движение будет исключено ООН из санкционного списка, Ушаков ответил, что не может сказать, как именно все будет происходить. "Ну, в какой последовательности, я, наверное, сейчас не буду говорить. Но главное, чтобы все те условия для признания и для определенных шагов по линии Совбеза ООН были выполнены. И мы в этом направлении работаем очень активно. Хотя у нас имеются рабочие контакты, как вы знаете, более того, торговые контакты. Представители были на недавнем ПМЭФ. Но официальное признание зависит от выполнения тех условий, о которых я уже сказал", - подчеркнул представитель Кремля.* Движение находится под санкциями ООН за террористическую деятельность
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в мире, афганистан, оон, россия, юрий ушаков, талибан, совет безопасности оон
17:15 27.06.2022 (обновлено: 17:29 27.06.2022)
 
В Кремле допустили исключение "Талибана"* из санкционного списка ООН

Помощник Путина Ушаков допустил исключение "Талибана"* из санкционного списка ООН

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкЗамглавы торгово-промышленной палаты Афганистана Мохаммадюнис Хоссейн на ПМЭФ
Замглавы торгово-промышленной палаты Афганистана Мохаммадюнис Хоссейн на ПМЭФ - РИА Новости, 1920, 27.06.2022
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Замглавы торгово-промышленной палаты Афганистана Мохаммадюнис Хоссейн на ПМЭФ. Архивное фото
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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Россия поддерживает контакты с руководством талибов (движение "Талибан"* находится под санкциями ООН за террористическую деятельность) и допускает, что движение может быть исключено из санкционного списка Совбеза ООН при условии формирования сбалансированного правительства и активизации борьбы с терроризмом - это будет основой для официального признания новых властей Афганистана, заявил помощник президента РФ по международным делам Юрий Ушаков.
"Поддерживаем контакты с руководством движения талибов, это доминирующая политическая сила сейчас в Афганистане. Но очень важно, что мы побуждаем новые афганские власти к формированию политически сбалансированного правительства, побуждаем активизировать действия по противодействию террористической угрозе, конечно, больше внимание уделяем обеспечению прав человеческих. Если будет прогресс на этих направлениях, то может создаться такая ситуация, которая приведёт к исключению движения талибов из санкционного списка Совбеза ООН, то есть это будет основой для официального признания нового правительства в Афганистане", - сказал Ушаков журналистам.
На уточняющий вопрос журналистов, будет ли Россия рассматривать возможность признания нового правительства Афганистана уже после того, как движение будет исключено ООН из санкционного списка, Ушаков ответил, что не может сказать, как именно все будет происходить. "Ну, в какой последовательности, я, наверное, сейчас не буду говорить. Но главное, чтобы все те условия для признания и для определенных шагов по линии Совбеза ООН были выполнены. И мы в этом направлении работаем очень активно. Хотя у нас имеются рабочие контакты, как вы знаете, более того, торговые контакты. Представители были на недавнем ПМЭФ. Но официальное признание зависит от выполнения тех условий, о которых я уже сказал", - подчеркнул представитель Кремля.
* Движение находится под санкциями ООН за террористическую деятельность
Замглавы Торгово-промышленной палаты Афганистана Мохаммадюнис Хоссейн на ПМЭФ - РИА Новости, 1920, 16.06.2022
16 июня, 08:00
Россия готовит большие перемены для Афганистана
 
Захват власти в Афганистане талибамиВ миреАфганистанООНРоссияЮрий УшаковТалибанСовет Безопасности ООН
 
 
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