https://ria.ru/20220627/sudan-1798584610.html

Глава Судана пообещал ощутимый ответ на казнь суданских солдат

Глава Судана пообещал ощутимый ответ на казнь суданских солдат - РИА Новости, 27.06.2022

Глава Судана пообещал ощутимый ответ на казнь суданских солдат

Глава переходного Суверенного совета Судана Абдель Фаттах аль-Бурхан пообещал ощутимый ответ на казнь суданских солдат, в которой в Хартуме обвинили эфиопских... РИА Новости, 27.06.2022

2022-06-27T23:25

2022-06-27T23:25

2022-06-27T23:25

в мире

абдель фаттах аль-бурхан

абдель фаттах ас-сиси

судан

эфиопия

египет

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КАИР, 27 июн - РИА Новости. Глава переходного Суверенного совета Судана Абдель Фаттах аль-Бурхан пообещал ощутимый ответ на казнь суданских солдат, в которой в Хартуме обвинили эфиопских военных.Ранее в понедельник Судан обвинил эфиопскую армию в казни семерых суданских военных и одного мирного жителя. МИД Судана отозвал посла в Эфиопии для консультаций.Правительство Эфиопии заявило, что суданские военные погибли в результате столкновения с ополченцами после проникновения на территорию страны, и призывало не возлагать вину за произошедшее на власти Эфиопии.Также в понедельник военный лидер Судана Абдель Фаттах аль-Бурхан провел инспекционную поездку приграничной территории с Эфиопией."Кровь мучеников не будет напрасной… ответ будет ощутимой реальностью на местах", - приводятся слова аль-Бурхана в заявлении суданской армии.Лидер Судана также пообещал "не допустить повторения событий последних дней и посягательств на суданские земли".Ранее президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси выразил соболезнования аль-Бурхану в связи "с мученической смертью суданских солдат".

https://ria.ru/20220521/pshenitsa-1789920591.html

https://ria.ru/20220627/voennye-1798581049.html

судан

эфиопия

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в мире, абдель фаттах аль-бурхан, абдель фаттах ас-сиси, судан, эфиопия, египет