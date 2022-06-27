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Глава Судана пообещал ощутимый ответ на казнь суданских солдат - РИА Новости, 27.06.2022
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Глава Судана пообещал ощутимый ответ на казнь суданских солдат
Глава Судана пообещал ощутимый ответ на казнь суданских солдат - РИА Новости, 27.06.2022
Глава Судана пообещал ощутимый ответ на казнь суданских солдат
Глава переходного Суверенного совета Судана Абдель Фаттах аль-Бурхан пообещал ощутимый ответ на казнь суданских солдат, в которой в Хартуме обвинили эфиопских... РИА Новости, 27.06.2022
2022-06-27T23:25
2022-06-27T23:25
в мире
абдель фаттах аль-бурхан
абдель фаттах ас-сиси
судан
эфиопия
египет
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КАИР, 27 июн - РИА Новости. Глава переходного Суверенного совета Судана Абдель Фаттах аль-Бурхан пообещал ощутимый ответ на казнь суданских солдат, в которой в Хартуме обвинили эфиопских военных.Ранее в понедельник Судан обвинил эфиопскую армию в казни семерых суданских военных и одного мирного жителя. МИД Судана отозвал посла в Эфиопии для консультаций.Правительство Эфиопии заявило, что суданские военные погибли в результате столкновения с ополченцами после проникновения на территорию страны, и призывало не возлагать вину за произошедшее на власти Эфиопии.Также в понедельник военный лидер Судана Абдель Фаттах аль-Бурхан провел инспекционную поездку приграничной территории с Эфиопией."Кровь мучеников не будет напрасной… ответ будет ощутимой реальностью на местах", - приводятся слова аль-Бурхана в заявлении суданской армии.Лидер Судана также пообещал "не допустить повторения событий последних дней и посягательств на суданские земли".Ранее президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси выразил соболезнования аль-Бурхану в связи "с мученической смертью суданских солдат".
https://ria.ru/20220521/pshenitsa-1789920591.html
https://ria.ru/20220627/voennye-1798581049.html
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в мире, абдель фаттах аль-бурхан, абдель фаттах ас-сиси, судан, эфиопия, египет
23:25 27.06.2022
 
Глава Судана пообещал ощутимый ответ на казнь суданских солдат

Глава Судана Абдель Фаттах аль-Бурхан пообещал ощутимый ответ на казнь суданских солдат

© AP Photo / Hussein MallaГлавнокомандующий вооруженными силами Судана Абдель Фаттах аль-Бурхан
Главнокомандующий вооруженными силами Судана Абдель Фаттах аль-Бурхан - РИА Новости, 1920, 27.06.2022
© AP Photo / Hussein Malla
Главнокомандующий вооруженными силами Судана Абдель Фаттах аль-Бурхан. Архивное фото
Читать ria.ru в
КАИР, 27 июн - РИА Новости. Глава переходного Суверенного совета Судана Абдель Фаттах аль-Бурхан пообещал ощутимый ответ на казнь суданских солдат, в которой в Хартуме обвинили эфиопских военных.
Ранее в понедельник Судан обвинил эфиопскую армию в казни семерых суданских военных и одного мирного жителя. МИД Судана отозвал посла в Эфиопии для консультаций.
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Правительство Эфиопии заявило, что суданские военные погибли в результате столкновения с ополченцами после проникновения на территорию страны, и призывало не возлагать вину за произошедшее на власти Эфиопии.
Также в понедельник военный лидер Судана Абдель Фаттах аль-Бурхан провел инспекционную поездку приграничной территории с Эфиопией.
"Кровь мучеников не будет напрасной… ответ будет ощутимой реальностью на местах", - приводятся слова аль-Бурхана в заявлении суданской армии.
Лидер Судана также пообещал "не допустить повторения событий последних дней и посягательств на суданские земли".
Ранее президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси выразил соболезнования аль-Бурхану в связи "с мученической смертью суданских солдат".
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МИД Эфиопии: военные из Судана погибли во время столкновения с ополченцами
 
В миреАбдель Фаттах аль-БурханАбдель Фаттах ас-СисиСуданЭфиопияЕгипет
 
 
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