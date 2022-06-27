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Украина назвала условия для включения артистов из России в "белый список"

Украина назвала условия для включения артистов из России в "белый список" - РИА Новости, 27.06.2022

Украина назвала условия для включения артистов из России в "белый список"

На Украине опубликовали перечень требований к артистам из РФ для включения в "белый список", дающий право остаться в украинском эфире. РИА Новости, 27.06.2022

2022-06-27T16:36

2022-06-27T16:36

2022-06-27T19:02

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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. На Украине опубликовали перечень требований к артистам из РФ для включения в "белый список", дающий право остаться в украинском эфире.Ранее заместитель министра культуры и информационной политики Украины Тарас Шевченко заявил, что в стране будет создан "белый список" российских исполнителей, чья музыка останется в украинском эфире."В министерстве культуры и информационной политики Украины разъяснили, как российские артисты могут попасть в "белый список", на который не будет распространяться введенный Радой запрет на российскую музыку", - сообщает в Telegram-канале украинское интернет-издание "Страна.ua".По данным издания, артистам из РФ нужно подать заявление установленной формы и декларацию в поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины в международно признанных границах, содержащую призыв к РФ "немедленно прекратить агрессию против Украины и обязательство воздерживаться от любых действий или шагов, которые могли бы свидетельствовать о поддержке агрессии против Украины". Кроме того, такие артисты не должны входить в список лиц, создающих угрозу национальной безопасности Украины.Министерство культуры Украины в августе 2015 года обнародовало "черный список" деятелей культуры, в том числе из РФ, которые "создают угрозу национальной безопасности". В числе попавших в этот список артистов были Олег Газманов, Валерия Перфилова (сценическое имя – Валерия), Сергей Пенкин, Александр Розенбаум, Юлия Чичерина. Список регулярно расширяется.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

министерство культуры украины, россия, украина, в мире, культура, новости культуры