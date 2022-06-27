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Украина назвала условия для включения артистов из России в "белый список" - РИА Новости, 27.06.2022
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Культура
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Украина назвала условия для включения артистов из России в "белый список"
Украина назвала условия для включения артистов из России в "белый список" - РИА Новости, 27.06.2022
Украина назвала условия для включения артистов из России в "белый список"
На Украине опубликовали перечень требований к артистам из РФ для включения в "белый список", дающий право остаться в украинском эфире. РИА Новости, 27.06.2022
2022-06-27T16:36
2022-06-27T19:02
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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. На Украине опубликовали перечень требований к артистам из РФ для включения в "белый список", дающий право остаться в украинском эфире.Ранее заместитель министра культуры и информационной политики Украины Тарас Шевченко заявил, что в стране будет создан "белый список" российских исполнителей, чья музыка останется в украинском эфире."В министерстве культуры и информационной политики Украины разъяснили, как российские артисты могут попасть в "белый список", на который не будет распространяться введенный Радой запрет на российскую музыку", - сообщает в Telegram-канале украинское интернет-издание "Страна.ua".По данным издания, артистам из РФ нужно подать заявление установленной формы и декларацию в поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины в международно признанных границах, содержащую призыв к РФ "немедленно прекратить агрессию против Украины и обязательство воздерживаться от любых действий или шагов, которые могли бы свидетельствовать о поддержке агрессии против Украины". Кроме того, такие артисты не должны входить в список лиц, создающих угрозу национальной безопасности Украины.Министерство культуры Украины в августе 2015 года обнародовало "черный список" деятелей культуры, в том числе из РФ, которые "создают угрозу национальной безопасности". В числе попавших в этот список артистов были Олег Газманов, Валерия Перфилова (сценическое имя – Валерия), Сергей Пенкин, Александр Розенбаум, Юлия Чичерина. Список регулярно расширяется.
https://ria.ru/20220622/galkin-1797373533.html
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министерство культуры украины, россия, украина, в мире, культура, новости культуры
16:36 27.06.2022 (обновлено: 19:02 27.06.2022)
 
Украина назвала условия для включения артистов из России в "белый список"

Минкультуры Украины назвало требования к артистам из России для включения в "белый список"

© РИА НовостиМинистерство культуры Украины
Министерство культуры Украины - РИА Новости, 1920, 27.06.2022
© РИА Новости
Министерство культуры Украины. Архивное фото
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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. На Украине опубликовали перечень требований к артистам из РФ для включения в "белый список", дающий право остаться в украинском эфире.
Ранее заместитель министра культуры и информационной политики Украины Тарас Шевченко заявил, что в стране будет создан "белый список" российских исполнителей, чья музыка останется в украинском эфире.
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"В министерстве культуры и информационной политики Украины разъяснили, как российские артисты могут попасть в "белый список", на который не будет распространяться введенный Радой запрет на российскую музыку", - сообщает в Telegram-канале украинское интернет-издание "Страна.ua".
По данным издания, артистам из РФ нужно подать заявление установленной формы и декларацию в поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины в международно признанных границах, содержащую призыв к РФ "немедленно прекратить агрессию против Украины и обязательство воздерживаться от любых действий или шагов, которые могли бы свидетельствовать о поддержке агрессии против Украины". Кроме того, такие артисты не должны входить в список лиц, создающих угрозу национальной безопасности Украины.
Министерство культуры Украины в августе 2015 года обнародовало "черный список" деятелей культуры, в том числе из РФ, которые "создают угрозу национальной безопасности". В числе попавших в этот список артистов были Олег Газманов, Валерия Перфилова (сценическое имя – Валерия), Сергей Пенкин, Александр Розенбаум, Юлия Чичерина. Список регулярно расширяется.
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