https://ria.ru/20220627/snaryad-1798342449.html

Житель Волгоградской области погиб, пытаясь распилить снаряд времен войны

Житель Волгоградской области погиб, пытаясь распилить снаряд времен войны - РИА Новости, 27.06.2022

Житель Волгоградской области погиб, пытаясь распилить снаряд времен войны

Житель Волгоградской области погиб, болгаркой распиливая снаряд времен Великой Отечественной войны, сообщили РИА Новости в пресс-службе СУСК РФ по региону. РИА Новости, 27.06.2022

2022-06-27T11:01

2022-06-27T11:01

2022-06-27T11:01

происшествия

следственный комитет россии (ск рф)

волгоградская область

великая отечественная война (1941-1945)

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ВОЛГОГРАД, 27 июн – РИА Новости. Житель Волгоградской области погиб, болгаркой распиливая снаряд времен Великой Отечественной войны, сообщили РИА Новости в пресс-службе СУСК РФ по региону.По информации ведомства, накануне вечером 47-летний житель хутора Блиновский, который увлекался поиском оружия времен войны, попытался распилить минометный снаряд в своем гараже."Произошла детонация снаряда, от полученных повреждений мужчина скончался на месте", - сообщили в СК. Отмечается, что тело погибшего обнаружил его брат, когда вернулся домой. СК организовал проверку.

https://ria.ru/20211023/saratov-1755981512.html

волгоградская область

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, следственный комитет россии (ск рф), волгоградская область, великая отечественная война (1941-1945)