https://ria.ru/20220627/snaryad-1798342449.html
Житель Волгоградской области погиб, пытаясь распилить снаряд времен войны
Житель Волгоградской области погиб, пытаясь распилить снаряд времен войны - РИА Новости, 27.06.2022
Житель Волгоградской области погиб, пытаясь распилить снаряд времен войны
Житель Волгоградской области погиб, болгаркой распиливая снаряд времен Великой Отечественной войны, сообщили РИА Новости в пресс-службе СУСК РФ по региону. РИА Новости, 27.06.2022
2022-06-27T11:01
2022-06-27T11:01
2022-06-27T11:01
происшествия
следственный комитет россии (ск рф)
волгоградская область
великая отечественная война (1941-1945)
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ВОЛГОГРАД, 27 июн – РИА Новости. Житель Волгоградской области погиб, болгаркой распиливая снаряд времен Великой Отечественной войны, сообщили РИА Новости в пресс-службе СУСК РФ по региону.По информации ведомства, накануне вечером 47-летний житель хутора Блиновский, который увлекался поиском оружия времен войны, попытался распилить минометный снаряд в своем гараже."Произошла детонация снаряда, от полученных повреждений мужчина скончался на месте", - сообщили в СК. Отмечается, что тело погибшего обнаружил его брат, когда вернулся домой. СК организовал проверку.
https://ria.ru/20211023/saratov-1755981512.html
волгоградская область
РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, следственный комитет россии (ск рф), волгоградская область, великая отечественная война (1941-1945)
Житель Волгоградской области погиб, пытаясь распилить снаряд времен войны
Житель Волгоградской области погиб, пытаясь распилить болгаркой снаряд времен войны