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Житель Волгоградской области погиб, пытаясь распилить снаряд времен войны - РИА Новости, 27.06.2022
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Житель Волгоградской области погиб, пытаясь распилить снаряд времен войны
Житель Волгоградской области погиб, пытаясь распилить снаряд времен войны - РИА Новости, 27.06.2022
Житель Волгоградской области погиб, пытаясь распилить снаряд времен войны
Житель Волгоградской области погиб, болгаркой распиливая снаряд времен Великой Отечественной войны, сообщили РИА Новости в пресс-службе СУСК РФ по региону. РИА Новости, 27.06.2022
2022-06-27T11:01
2022-06-27T11:01
происшествия
следственный комитет россии (ск рф)
волгоградская область
великая отечественная война (1941-1945)
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ВОЛГОГРАД, 27 июн – РИА Новости. Житель Волгоградской области погиб, болгаркой распиливая снаряд времен Великой Отечественной войны, сообщили РИА Новости в пресс-службе СУСК РФ по региону.По информации ведомства, накануне вечером 47-летний житель хутора Блиновский, который увлекался поиском оружия времен войны, попытался распилить минометный снаряд в своем гараже."Произошла детонация снаряда, от полученных повреждений мужчина скончался на месте", - сообщили в СК. Отмечается, что тело погибшего обнаружил его брат, когда вернулся домой. СК организовал проверку.
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волгоградская область
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происшествия, следственный комитет россии (ск рф), волгоградская область, великая отечественная война (1941-1945)
11:01 27.06.2022
 
Житель Волгоградской области погиб, пытаясь распилить снаряд времен войны

Житель Волгоградской области погиб, пытаясь распилить болгаркой снаряд времен войны

© РИА Новости / Кирилл КаллиниковАвтомобиль Следственного комитета
Автомобиль Следственного комитета - РИА Новости, 1920, 27.06.2022
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Автомобиль Следственного комитета. Архивное фото
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ВОЛГОГРАД, 27 июн – РИА Новости. Житель Волгоградской области погиб, болгаркой распиливая снаряд времен Великой Отечественной войны, сообщили РИА Новости в пресс-службе СУСК РФ по региону.
По информации ведомства, накануне вечером 47-летний житель хутора Блиновский, который увлекался поиском оружия времен войны, попытался распилить минометный снаряд в своем гараже.
"Произошла детонация снаряда, от полученных повреждений мужчина скончался на месте", - сообщили в СК. Отмечается, что тело погибшего обнаружил его брат, когда вернулся домой. СК организовал проверку.
Сотрудники СК на месте взрыва снаряда в Саратове - РИА Новости, 1920, 23.10.2021
23 октября 2021, 23:11
Саратовец погиб от взрыва снаряда, который пытался распилить "болгаркой"
 
ПроисшествияСледственный комитет России (СК РФ)Волгоградская областьВеликая Отечественная война (1941-1945)
 
 
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