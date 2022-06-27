16:39 27.06.2022 (обновлено: 16:57 27.06.2022)
Певица Слава похвасталась фигурой в купальнике
Певица Слава похвасталась победой над лишними килограммами
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкПевица Слава (Анастасия Сланевская) на XXVI церемонии вручения премии "Золотой граммофон"
МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Певица Слава в социальных сетях похвалилась фигурой в купальнике и поиронизировала над лишними килограммами.
"Типа я секси-русалка, а не бегемот", – написала артистка.
Певица Слава
Певица Слава
В комментариях восторженно оценили внешний вид звезды.
"Прекрасная речная нимфа!", "Всем бы такими "бегемотами" быть", "Фигура огонь", – отметили подписчики.
Ранее Слава признавалась, что для съемок в новом клипе она за неделю похудела на 10 килограммов. Для этого артистка ела брокколи, огурцы и другую полезную пищу без соли.
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Также артистка критиковала бодипозитив.
"Что для меня бодипозитив? Для меня его нет. Если я поправляюсь, то впадаю в депрессию", – признавалась Слава.
Ранее Лолита Милявская показала похудевшую фигуру в купальнике.