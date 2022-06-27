https://ria.ru/20220627/slava-1798470171.html

Певица Слава похвасталась фигурой в купальнике

Певица Слава похвасталась фигурой в купальнике - РИА Новости, 27.06.2022

Певица Слава похвасталась фигурой в купальнике

Певица Слава в социальных сетях похвалилась фигурой в купальнике и поиронизировала над лишними килограммами. РИА Новости, 27.06.2022

2022-06-27T16:39

2022-06-27T16:39

2022-06-27T16:57

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МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Певица Слава в социальных сетях похвалилась фигурой в купальнике и поиронизировала над лишними килограммами.В комментариях восторженно оценили внешний вид звезды.Ранее Слава признавалась, что для съемок в новом клипе она за неделю похудела на 10 килограммов. Для этого артистка ела брокколи, огурцы и другую полезную пищу без соли.Также артистка критиковала бодипозитив.Ранее Лолита Милявская показала похудевшую фигуру в купальнике.

https://radiosputnik.ria.ru/20211001/slava-1752674255.html

https://ria.ru/20220113/zvezdy-1767686860.html

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2022

Жанна Старицына

Жанна Старицына

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Жанна Старицына

знаменитости, певица слава (анастасия сланевская), шоу-бизнес, похудение, питание