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Певица Слава похвасталась фигурой в купальнике - РИА Новости, 27.06.2022
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Шоубиз
https://ria.ru/20220627/slava-1798470171.html
Певица Слава похвасталась фигурой в купальнике
Певица Слава похвасталась фигурой в купальнике - РИА Новости, 27.06.2022
Певица Слава похвасталась фигурой в купальнике
Певица Слава в социальных сетях похвалилась фигурой в купальнике и поиронизировала над лишними килограммами. РИА Новости, 27.06.2022
2022-06-27T16:39
2022-06-27T16:57
шоубиз
знаменитости
певица слава (анастасия сланевская)
шоу-бизнес
похудение
питание
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МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Певица Слава в социальных сетях похвалилась фигурой в купальнике и поиронизировала над лишними килограммами.В комментариях восторженно оценили внешний вид звезды.Ранее Слава признавалась, что для съемок в новом клипе она за неделю похудела на 10 килограммов. Для этого артистка ела брокколи, огурцы и другую полезную пищу без соли.Также артистка критиковала бодипозитив.Ранее Лолита Милявская показала похудевшую фигуру в купальнике.
https://radiosputnik.ria.ru/20211001/slava-1752674255.html
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знаменитости, певица слава (анастасия сланевская), шоу-бизнес, похудение, питание
16:39 27.06.2022 (обновлено: 16:57 27.06.2022)
 
Певица Слава похвасталась фигурой в купальнике

Певица Слава похвасталась победой над лишними килограммами

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкПевица Слава (Анастасия Сланевская) на XXVI церемонии вручения премии "Золотой граммофон"
Певица Слава (Анастасия Сланевская) на XXVI церемонии вручения премии Золотой граммофон - РИА Новости, 1920, 27.06.2022
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Певица Слава в социальных сетях похвалилась фигурой в купальнике и поиронизировала над лишними килограммами.

"Типа я секси-русалка, а не бегемот", – написала артистка.

Певица Слава
Певица Слава
Певица Слава
В комментариях восторженно оценили внешний вид звезды.

"Прекрасная речная нимфа!", "Всем бы такими "бегемотами" быть", "Фигура огонь", – отметили подписчики.

Ранее Слава признавалась, что для съемок в новом клипе она за неделю похудела на 10 килограммов. Для этого артистка ела брокколи, огурцы и другую полезную пищу без соли.
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Также артистка критиковала бодипозитив.

"Что для меня бодипозитив? Для меня его нет. Если я поправляюсь, то впадаю в депрессию", – признавалась Слава.

Ранее Лолита Милявская показала похудевшую фигуру в купальнике.
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