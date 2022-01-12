Лолита показала исхудавшее тело в купальнике
Лолита показала исхудавшее тело и раскрыла секрет диеты
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкПевица Лолита Милявская во время сбора труппы в преддверии 33-го театрального сезона в театре "Модерн"
МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Лолита Милявская в социальных сетях похвасталась результатом похудения. Она отметила, что вместе с дизайнером Игорем Гуляевым заставляет себя плавать в бассейне.
Мужчина обратил внимание певицы на слухи, что она удалила себе несколько ребер.
"А сколько их должно быть? Шесть? Восемь? Восемь не поместится. Сейчас посчитаем… У меня четыре всего! Стырили ребра! Ладно, на месте", – пошутила звезда.
Лолита рассказывала, что впечатляющего результата ей удалось добиться с помощью грамотного эндокринолога.
"Скинула я 12 человек – это утверждение эндокринолога, хотя мне кажется, что все 20", – отметила артистка на видео, засмеявшись получившейся оговорке.
Ранее Милявская поделилась, что в процессе похудения ей на три месяца запретили употреблять три продукта – бананы, виноград и спиртное. По словам артистки, тяжелее всего ей было обойтись без бокала вина или виски.
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