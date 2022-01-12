https://ria.ru/20220112/lolita-1767530811.html

Лолита показала исхудавшее тело в купальнике

Лолита показала исхудавшее тело в купальнике - РИА Новости, 12.01.2022

Лолита показала исхудавшее тело в купальнике

Лолита Милявская в социальных сетях похвасталась результатом похудения. Она отметила, что вместе с дизайнером Игорем Гуляевым заставляет себя плавать в... РИА Новости, 12.01.2022

2022-01-12T17:22

2022-01-12T17:22

2022-01-12T17:22

шоубиз

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лолита милявская

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МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Лолита Милявская в социальных сетях похвасталась результатом похудения. Она отметила, что вместе с дизайнером Игорем Гуляевым заставляет себя плавать в бассейне.Мужчина обратил внимание певицы на слухи, что она удалила себе несколько ребер.Лолита рассказывала, что впечатляющего результата ей удалось добиться с помощью грамотного эндокринолога.Ранее Милявская поделилась, что в процессе похудения ей на три месяца запретили употреблять три продукта – бананы, виноград и спиртное. По словам артистки, тяжелее всего ей было обойтись без бокала вина или виски.

https://ria.ru/20210825/lolita-1747180704.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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шоу-бизнес, лолита милявская, знаменитости