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Шольц заявил, что в отношениях с Россией "нет пути назад" - РИА Новости, 27.06.2022
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Шольц заявил, что в отношениях с Россией "нет пути назад"
Шольц заявил, что в отношениях с Россией "нет пути назад" - РИА Новости, 27.06.2022
Шольц заявил, что в отношениях с Россией "нет пути назад"
В отношениях с Россией нет "пути назад" с 24 февраля, конфликт на Украине означает глубокий разрыв в международных отношениях, заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц,... РИА Новости, 27.06.2022
2022-06-27T19:44
2022-06-27T21:15
в мире
россия
украина
германия
g7
саммит g7
олаф шольц
донбасс
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БЕРЛИН, 27 июн — РИА Новости. В отношениях с Россией нет "пути назад" с 24 февраля, конфликт на Украине означает глубокий разрыв в международных отношениях, заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц, подводя итоги второго дня саммита G7."Все правила, соглашения, которые мы заключали друг с другом о методах и способах сотрудничества государств, таким образом нарушены, особенно согласие в вопросе, что границы не могут изменяться насильственным путем. Как G7 мы разделяем точку зрения, что речь идет об очень долгосрочных изменениях, которые окажут влияние на международные отношения на очень долгое время", - сказал Шольц журналистам, добавив, что "в отношениях с Россией нет пути назад, во времена до украинского кризиса".Канцлер пояснил, что если ситуация изменится, то и "мы должны измениться, все знают это точно". Все страны G7 готовы "принять соответствующие решения", сказал Шольц.Саммит G7 под председательством Германии проходит в баварском замке Эльмау. Он стартовал в воскресенье и будет завершен во вторник. В качестве гостей на саммите присутствуют лидеры пяти стран: Индии, Индонезии, ЮАР, Сенегала и Аргентины. Центральной темой обсуждения в первой половине дня в понедельник стала ситуация на Украине, к пленарной сессии по видеосвязи присоединился Владимир Зеленский.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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в мире, россия, украина, германия, g7, саммит g7, олаф шольц, донбасс
19:44 27.06.2022 (обновлено: 21:15 27.06.2022)
 
Шольц заявил, что в отношениях с Россией "нет пути назад"

Канцлер ФРГ Шольц заявил о невозможности возврата к прежним отношениям с Россией

© AP Photo / Hannibal HanschkeКанцлер Германии Олаф Шольц
Канцлер Германии Олаф Шольц - РИА Новости, 1920, 27.06.2022
© AP Photo / Hannibal Hanschke
Канцлер Германии Олаф Шольц. Архивное фото
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БЕРЛИН, 27 июн — РИА Новости. В отношениях с Россией нет "пути назад" с 24 февраля, конфликт на Украине означает глубокий разрыв в международных отношениях, заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц, подводя итоги второго дня саммита G7.
"Все правила, соглашения, которые мы заключали друг с другом о методах и способах сотрудничества государств, таким образом нарушены, особенно согласие в вопросе, что границы не могут изменяться насильственным путем. Как G7 мы разделяем точку зрения, что речь идет об очень долгосрочных изменениях, которые окажут влияние на международные отношения на очень долгое время", - сказал Шольц журналистам, добавив, что "в отношениях с Россией нет пути назад, во времена до украинского кризиса".
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Саммит G7 под председательством Германии проходит в баварском замке Эльмау. Он стартовал в воскресенье и будет завершен во вторник. В качестве гостей на саммите присутствуют лидеры пяти стран: Индии, Индонезии, ЮАР, Сенегала и Аргентины. Центральной темой обсуждения в первой половине дня в понедельник стала ситуация на Украине, к пленарной сессии по видеосвязи присоединился Владимир Зеленский.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
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Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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