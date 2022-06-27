https://ria.ru/20220627/shkolniki-1798462246.html

Дети из Донбасса смогли получить аттестат по внутришкольной оценке

Дети из Донбасса смогли получить аттестат по внутришкольной оценке - РИА Новости, 27.06.2022

Дети из Донбасса смогли получить аттестат по внутришкольной оценке

Школьники из ДНР и ЛНР и с Украины, прибывшие в РФ в этом году, могли выбрать, как им получить аттестат: по внутришкольной оценке или сдавать экзамен в 9 или 11 РИА Новости, 27.06.2022

2022-06-27T15:29

2022-06-27T15:29

2022-06-27T15:36

россия

общество

донецкая народная республика

луганская народная республика

федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор)

анзор музаев

социальный навигатор

сн_образование

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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Школьники из ДНР и ЛНР и с Украины, прибывшие в РФ в этом году, могли выбрать, как им получить аттестат: по внутришкольной оценке или сдавать экзамен в 9 или 11 классе, заявил глава Рособрнадзора Анзор Музаев."Было много беженцев (школьников) из Украины, из ДНР, ЛНР. Они были в неравных условиях по отношению ко всем выпускникам. Правительство утвердило особый порядок, Министерство просвещения, Рособрнадзор его выпустили. То есть эти ребята смогли получить аттестат по внутришкольной оценке или у них было право выбрать - сдавать экзамен в 9 или 11 классе даже при наличии пункта проведения экзамена", - сказал Музаев в эфире телеканала "Россия 24".

https://ria.ru/20220616/ege-1795811506.html

россия

донецкая народная республика

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, общество, донецкая народная республика, луганская народная республика, федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор), анзор музаев, социальный навигатор, сн_образование