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Дети из Донбасса смогли получить аттестат по внутришкольной оценке - РИА Новости, 27.06.2022
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Дети из Донбасса смогли получить аттестат по внутришкольной оценке
Дети из Донбасса смогли получить аттестат по внутришкольной оценке - РИА Новости, 27.06.2022
Дети из Донбасса смогли получить аттестат по внутришкольной оценке
Школьники из ДНР и ЛНР и с Украины, прибывшие в РФ в этом году, могли выбрать, как им получить аттестат: по внутришкольной оценке или сдавать экзамен в 9 или 11 РИА Новости, 27.06.2022
2022-06-27T15:29
2022-06-27T15:36
россия
общество
донецкая народная республика
луганская народная республика
федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор)
анзор музаев
социальный навигатор
сн_образование
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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Школьники из ДНР и ЛНР и с Украины, прибывшие в РФ в этом году, могли выбрать, как им получить аттестат: по внутришкольной оценке или сдавать экзамен в 9 или 11 классе, заявил глава Рособрнадзора Анзор Музаев."Было много беженцев (школьников) из Украины, из ДНР, ЛНР. Они были в неравных условиях по отношению ко всем выпускникам. Правительство утвердило особый порядок, Министерство просвещения, Рособрнадзор его выпустили. То есть эти ребята смогли получить аттестат по внутришкольной оценке или у них было право выбрать - сдавать экзамен в 9 или 11 классе даже при наличии пункта проведения экзамена", - сказал Музаев в эфире телеканала "Россия 24".
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россия
донецкая народная республика
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россия, общество, донецкая народная республика, луганская народная республика, федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор), анзор музаев, социальный навигатор, сн_образование
15:29 27.06.2022 (обновлено: 15:36 27.06.2022)
 
Дети из Донбасса смогли получить аттестат по внутришкольной оценке

Глава Рособрнадзора Музаев: дети из Донбасса могли получить аттестат по внутренней оценке

© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкАттестаты на церемонии вручения аттестатов в школе
Аттестаты на церемонии вручения аттестатов в школе - РИА Новости, 1920, 27.06.2022
© РИА Новости / Владимир Песня
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Аттестаты на церемонии вручения аттестатов в школе. Архивное фото
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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Школьники из ДНР и ЛНР и с Украины, прибывшие в РФ в этом году, могли выбрать, как им получить аттестат: по внутришкольной оценке или сдавать экзамен в 9 или 11 классе, заявил глава Рособрнадзора Анзор Музаев.
"Было много беженцев (школьников) из Украины, из ДНР, ЛНР. Они были в неравных условиях по отношению ко всем выпускникам. Правительство утвердило особый порядок, Министерство просвещения, Рособрнадзор его выпустили. То есть эти ребята смогли получить аттестат по внутришкольной оценке или у них было право выбрать - сдавать экзамен в 9 или 11 классе даже при наличии пункта проведения экзамена", - сказал Музаев в эфире телеканала "Россия 24".
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РоссияОбществоДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаФедеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор)Анзор МузаевСоциальный навигаторСН_Образование
 
 
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