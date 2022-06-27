Доля российских самолетов должна превысить 80 процентов, заявил Борисов

Борисов: доля отечественных самолетов в России к 2030 году должна превысить 80 процентов
Несмотря на санкционное давление, программа МС-21 последовательно движется вперед.
Несмотря на санкционное давление, программа МС-21 последовательно движется вперед.
После отказа Airbus и Boeing поставлять продукцию в Россию ситуация не стала для страны "смертельной", хотя трудностей в работе избежать не удалось.
После отказа Airbus и Boeing поставлять продукцию в Россию ситуация не стала для страны "смертельной", хотя трудностей в работе избежать не удалось.
"Да, сейчас для нас сложная ситуация. Но мы с ней справимся. Это большое окно возможностей для нас", — отметил гендиректор корпорации "Ростех" Сергей Чемезов.
"Да, сейчас для нас сложная ситуация. Но мы с ней справимся. Это большое окно возможностей для нас", — отметил гендиректор корпорации "Ростех" Сергей Чемезов.
"Ростех" планирует выпустить более 110 самолетов МС-21, Ту-214 и Ил-114 к 2025 году и около 500 к 2030 году.
"Ростех" планирует выпустить более 110 самолетов МС-21, Ту-214 и Ил-114 к 2025 году и около 500 к 2030 году.
Первые серийные самолеты МС-21 с отечественным двигателем ПД-14 планируют передать заказчикам в 2024 году.
Первые серийные самолеты МС-21 с отечественным двигателем ПД-14 планируют передать заказчикам в 2024 году.
"Аэрофлот" намерен заказать у Объединенной авиастроительной корпорации 300 самолетов, при этом большая часть заказа придется на лайнеры последнего поколения Sukhoi Superjet 100 и МС-21.
"Аэрофлот" намерен заказать у Объединенной авиастроительной корпорации 300 самолетов, при этом большая часть заказа придется на лайнеры последнего поколения Sukhoi Superjet 100 и МС-21.
МС-21-300/310 — новейший российский среднемагистральный самолет вместимостью от 163 до 211 пассажиров.
МС-21-300/310 — новейший российский среднемагистральный самолет вместимостью от 163 до 211 пассажиров.
Сейчас МС-21-310, оснащенный российскими двигателями ПД-14, проходит летные испытания.
Сейчас МС-21-310, оснащенный российскими двигателями ПД-14, проходит летные испытания.
Испытания весьма интенсивны: самолет выполняет до четырех полетов в неделю.
Испытания весьма интенсивны: самолет выполняет до четырех полетов в неделю.
В то же время идет процесс замещения импортных агрегатов и компонентов МС-21 отечественными. По словам вице-премьера Юрия Борисова, эта работа началась еще до введения санкций, а сейчас ее темпы наращиваются.
В то же время идет процесс замещения импортных агрегатов и компонентов МС-21 отечественными. По словам вице-премьера Юрия Борисова, эта работа началась еще до введения санкций, а сейчас ее темпы наращиваются.
Несмотря на санкционное давление, программа МС-21 последовательно движется вперед.
После отказа Airbus и Boeing поставлять продукцию в Россию ситуация не стала для страны "смертельной", хотя трудностей в работе избежать не удалось.
"Да, сейчас для нас сложная ситуация. Но мы с ней справимся. Это большое окно возможностей для нас", — отметил гендиректор корпорации "Ростех" Сергей Чемезов.
"Ростех" планирует выпустить более 110 самолетов МС-21, Ту-214 и Ил-114 к 2025 году и около 500 к 2030 году.
Первые серийные самолеты МС-21 с отечественным двигателем ПД-14 планируют передать заказчикам в 2024 году.
"Аэрофлот" намерен заказать у Объединенной авиастроительной корпорации 300 самолетов, при этом большая часть заказа придется на лайнеры последнего поколения Sukhoi Superjet 100 и МС-21.
МС-21-300/310 — новейший российский среднемагистральный самолет вместимостью от 163 до 211 пассажиров.
Сейчас МС-21-310, оснащенный российскими двигателями ПД-14, проходит летные испытания.
Испытания весьма интенсивны: самолет выполняет до четырех полетов в неделю.
В то же время идет процесс замещения импортных агрегатов и компонентов МС-21 отечественными. По словам вице-премьера Юрия Борисова, эта работа началась еще до введения санкций, а сейчас ее темпы наращиваются.