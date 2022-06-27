https://ria.ru/20220627/samolety-1798360999.html

Доля российских самолетов должна превысить 80 процентов, заявил Борисов

Доля российских самолетов должна превысить 80 процентов, заявил Борисов - РИА Новости, 27.06.2022

Доля российских самолетов должна превысить 80 процентов, заявил Борисов

Доля отечественных самолётов в парке авиакомпаний России к 2030 году должна вырасти до 81%, заявил вице-премьер РФ Юрий Борисов. РИА Новости, 27.06.2022

2022-06-27T11:39

2022-06-27T11:39

2022-06-27T12:06

экономика

михаил мишустин

юрий борисов (вице-премьер)

авиация

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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Доля отечественных самолётов в парке авиакомпаний России к 2030 году должна вырасти до 81%, заявил вице-премьер РФ Юрий Борисов."Доля самолетов отечественного производства в парке российских авиакомпаний к 2030 году должна вырасти до 81%", - сказал Борисов в ходе оперативного совещания председателя правительства Михаила Мишустина с вице-премьерами.

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2022

Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

экономика, михаил мишустин, юрий борисов (вице-премьер), авиация