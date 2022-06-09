https://ria.ru/20220609/ms-21-1790721278.html

Взлет вопреки санкциям: испытания МС-21-310 с российским двигателем

Взлет вопреки санкциям: испытания МС-21-310 с российским двигателем - РИА Новости, 09.06.2022

Взлет вопреки санкциям: испытания МС-21-310 с российским двигателем

В России к 2025 году планируют выпустить более сотни самолетов, в том числе новейшие МС-21-300/310. Испытания среднемагистрального лайнера последнего поколения... РИА Новости, 09.06.2022

2022-06-09T11:31

2022-06-09T11:31

2022-06-09T11:31

фото

мс-21

пд-14 (двигатель)

авиация

объединенная авиастроительная корпорация (оак)

ростех

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В России к 2025 году планируют выпустить более сотни самолетов, в том числе новейшие МС-21-300/310. Испытания среднемагистрального лайнера последнего поколения — в фотоленте Ria.ru.

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2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

фото, фото, мс-21, пд-14 (двигатель), авиация, объединенная авиастроительная корпорация (оак), ростех