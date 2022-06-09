Рейтинг@Mail.ru
Взлет вопреки санкциям: испытания МС-21-310 с российским двигателем - РИА Новости, 09.06.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220609/ms-21-1790721278.html
Взлет вопреки санкциям: испытания МС-21-310 с российским двигателем
Взлет вопреки санкциям: испытания МС-21-310 с российским двигателем - РИА Новости, 09.06.2022
Взлет вопреки санкциям: испытания МС-21-310 с российским двигателем
В России к 2025 году планируют выпустить более сотни самолетов, в том числе новейшие МС-21-300/310. Испытания среднемагистрального лайнера последнего поколения... РИА Новости, 09.06.2022
2022-06-09T11:31
2022-06-09T11:31
фото
мс-21
пд-14 (двигатель)
авиация
объединенная авиастроительная корпорация (оак)
ростех
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/19/1790721091_0:0:3461:1947_1920x0_80_0_0_e4d8e6694df86735d5357524f1804a80.jpg
В России к 2025 году планируют выпустить более сотни самолетов, в том числе новейшие МС-21-300/310. Испытания среднемагистрального лайнера последнего поколения — в фотоленте Ria.ru.
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/19/1790721091_221:0:2950:2047_1920x0_80_0_0_21719791ac7281d6bb31b889c2ad1bb2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
фото, фото, мс-21, пд-14 (двигатель), авиация, объединенная авиастроительная корпорация (оак), ростех
11:31 09.06.2022
 

Взлет вопреки санкциям: испытания МС-21-310 с российским двигателем

Читать ria.ru в
В России к 2025 году планируют выпустить более сотни самолетов, в том числе новейшие МС-21-300/310. Испытания среднемагистрального лайнера последнего поколения — в фотоленте Ria.ru.
© РИА Новости / Нина Падалко / Перейти в фотобанк

Несмотря на санкционное давление, программа МС-21 последовательно движется вперед.

Испытания самолета МС-21 с двигателем ПД-14
1 из 10

Несмотря на санкционное давление, программа МС-21 последовательно движется вперед.

© РИА Новости / Нина Падалко
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Нина Падалко / Перейти в фотобанк

После отказа Airbus и Boeing поставлять продукцию в Россию ситуация не стала для страны "смертельной", хотя трудностей в работе избежать не удалось.

Техник возле двигателя ПД-14 авиалайнера МС-21-310 на территории Летно-исследовательского института имени М.М. Громова в Жуковском
2 из 10

После отказа Airbus и Boeing поставлять продукцию в Россию ситуация не стала для страны "смертельной", хотя трудностей в работе избежать не удалось.

© РИА Новости / Нина Падалко
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Нина Падалко / Перейти в фотобанк

"Да, сейчас для нас сложная ситуация. Но мы с ней справимся. Это большое окно возможностей для нас", — отметил гендиректор корпорации "Ростех" Сергей Чемезов.

Авиалайнер МС-21-310 с двигателем ПД-14 в ангаре перед началом испытаний на территории Летно-исследовательского института имени М.М. Громова в Жуковском
3 из 10

"Да, сейчас для нас сложная ситуация. Но мы с ней справимся. Это большое окно возможностей для нас", — отметил гендиректор корпорации "Ростех" Сергей Чемезов.

© РИА Новости / Нина Падалко
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Нина Падалко / Перейти в фотобанк

"Ростех" планирует выпустить более 110 самолетов МС-21, Ту-214 и Ил-114 к 2025 году и около 500 к 2030 году.

Приборы в кабине авиалайнера МС-21-310 с двигателем ПД-14 на территории Летно-исследовательского института имени М.М. Громова в Жуковском
4 из 10

"Ростех" планирует выпустить более 110 самолетов МС-21, Ту-214 и Ил-114 к 2025 году и около 500 к 2030 году.

© РИА Новости / Нина Падалко
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Нина Падалко / Перейти в фотобанк

Первые серийные самолеты МС-21 с отечественным двигателем ПД-14 планируют передать заказчикам в 2024 году.

Авиалайнер МС-21-310 с двигателем ПД-14 в ангаре перед началом испытаний на территории Летно-исследовательского института имени М.М. Громова в Жуковском
5 из 10

Первые серийные самолеты МС-21 с отечественным двигателем ПД-14 планируют передать заказчикам в 2024 году.

© РИА Новости / Нина Падалко
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Нина Падалко / Перейти в фотобанк

"Аэрофлот" намерен заказать у Объединенной авиастроительной корпорации 300 самолетов, при этом большая часть заказа придется на лайнеры последнего поколения Sukhoi Superjet 100 и МС-21.

Техник возле двигателя ПД-14 авиалайнера МС-21-310 на территории Летно-исследовательского института имени М.М. Громова в Жуковском
6 из 10

"Аэрофлот" намерен заказать у Объединенной авиастроительной корпорации 300 самолетов, при этом большая часть заказа придется на лайнеры последнего поколения Sukhoi Superjet 100 и МС-21.

© РИА Новости / Нина Падалко
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Нина Падалко / Перейти в фотобанк

МС-21-300/310 — новейший российский среднемагистральный самолет вместимостью от 163 до 211 пассажиров.

Техник возле авиалайнера МС-21-310 с двигателем ПД-14 на взлетно-посадочной полосе перед началом испытаний самолета в Жуковском
7 из 10

МС-21-300/310 — новейший российский среднемагистральный самолет вместимостью от 163 до 211 пассажиров.

© РИА Новости / Нина Падалко
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Нина Падалко / Перейти в фотобанк

Сейчас МС-21-310, оснащенный российскими двигателями ПД-14, проходит летные испытания.

Авиалайнер МС-21-310 с двигателем ПД-14 в ангаре перед началом испытаний на территории Летно-исследовательского института имени М.М. Громова в Жуковском
8 из 10

Сейчас МС-21-310, оснащенный российскими двигателями ПД-14, проходит летные испытания.

© РИА Новости / Нина Падалко
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Нина Падалко / Перейти в фотобанк

Испытания весьма интенсивны: самолет выполняет до четырех полетов в неделю.

Техники возле авиалайнера МС-21-310 с двигателем ПД-14 на взлетно-посадочной полосе перед началом испытаний самолета в Жуковском
9 из 10

Испытания весьма интенсивны: самолет выполняет до четырех полетов в неделю.

© РИА Новости / Нина Падалко
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Нина Падалко / Перейти в фотобанк

В то же время идет процесс замещения импортных агрегатов и компонентов МС-21 отечественными. По словам вице-премьера Юрия Борисова, эта работа началась еще до введения санкций, а сейчас ее темпы наращиваются.

Авиалайнер МС-21-310 с двигателем ПД-14 во время испытаний
10 из 10

В то же время идет процесс замещения импортных агрегатов и компонентов МС-21 отечественными. По словам вице-премьера Юрия Борисова, эта работа началась еще до введения санкций, а сейчас ее темпы наращиваются.

© РИА Новости / Нина Падалко
Перейти в фотобанк
 
ФотоМС-21ПД-14 (двигатель)АвиацияОбъединенная авиастроительная корпорация (ОАК)Ростех
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала