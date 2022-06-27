https://ria.ru/20220627/razvitie-1798470444.html

В Совфеде предложили создать федеральную программу развития педвузов

В Совфеде предложили создать федеральную программу развития педвузов - РИА Новости, 27.06.2022

В Совфеде предложили создать федеральную программу развития педвузов

Спикер Совфеда Валентина Матвиенко предложила создать федеральную программу развития педагогических вузов, нужно вернуть учителям прежний авторитет. РИА Новости, 27.06.2022

2022-06-27T15:47

2022-06-27T15:47

2022-06-27T16:18

общество

россия

совет федерации рф

валентина матвиенко

навигатор абитуриента

сн_образование

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МОСКВА, 27 - РИА Новости. Спикер Совфеда Валентина Матвиенко предложила создать федеральную программу развития педагогических вузов, нужно вернуть учителям прежний авторитет.В связи с этим политик считает, что необходима федеральная программа развития педагогических вузов, "которая наполнит педагогическое образование новым содержанием, новыми смыслами, позволит готовить учителей с самыми современными компетенциями – не узких "предметников" и воспитателей, а настоящих наставников для ребят".Матвиенко отметила, что педагог – это стержень любого общества, и эта профессия должна быть престижной, уважаемой, востребованной.Сенатор также сообщила, что будущий 2023 год указом президента РФ объявлен годом педагога и наставника.

https://na.ria.ru/20220302/basyuk-1775848529.html

россия

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2022

Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

общество, россия, совет федерации рф, валентина матвиенко, навигатор абитуриента, сн_образование