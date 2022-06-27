15:47 27.06.2022 (обновлено: 16:18 27.06.2022)
В Совфеде предложили создать федеральную программу развития педвузов
Матвиенко предложила создать федеральную программу развития педагогических вузов
Здание Совета Федерации РФ. Архивное фото
МОСКВА, 27 - РИА Новости. Спикер Совфеда Валентина Матвиенко предложила создать федеральную программу развития педагогических вузов, нужно вернуть учителям прежний авторитет.
"Педагогические вузы сегодня являются не самым привлекательным вариантом для выпускников, особенно в регионах. Сказывается и зачастую устаревшая инфраструктура, и неинтересные для молодёжи образовательные программы", - сказала политик в ходе заседания Совета при президенте РФ по вопросам госполитики в сфере защиты детей.
В связи с этим политик считает, что необходима федеральная программа развития педагогических вузов, "которая наполнит педагогическое образование новым содержанием, новыми смыслами, позволит готовить учителей с самыми современными компетенциями – не узких "предметников" и воспитателей, а настоящих наставников для ребят".
Матвиенко отметила, что педагог – это стержень любого общества, и эта профессия должна быть престижной, уважаемой, востребованной.
Сенатор также сообщила, что будущий 2023 год указом президента РФ объявлен годом педагога и наставника.