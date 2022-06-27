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В Совфеде предложили создать федеральную программу развития педвузов - РИА Новости, 27.06.2022
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В Совфеде предложили создать федеральную программу развития педвузов
В Совфеде предложили создать федеральную программу развития педвузов - РИА Новости, 27.06.2022
В Совфеде предложили создать федеральную программу развития педвузов
Спикер Совфеда Валентина Матвиенко предложила создать федеральную программу развития педагогических вузов, нужно вернуть учителям прежний авторитет. РИА Новости, 27.06.2022
2022-06-27T15:47
2022-06-27T16:18
общество
россия
совет федерации рф
валентина матвиенко
навигатор абитуриента
сн_образование
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МОСКВА, 27 - РИА Новости. Спикер Совфеда Валентина Матвиенко предложила создать федеральную программу развития педагогических вузов, нужно вернуть учителям прежний авторитет.В связи с этим политик считает, что необходима федеральная программа развития педагогических вузов, "которая наполнит педагогическое образование новым содержанием, новыми смыслами, позволит готовить учителей с самыми современными компетенциями – не узких "предметников" и воспитателей, а настоящих наставников для ребят".Матвиенко отметила, что педагог – это стержень любого общества, и эта профессия должна быть престижной, уважаемой, востребованной.Сенатор также сообщила, что будущий 2023 год указом президента РФ объявлен годом педагога и наставника.
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общество, россия, совет федерации рф, валентина матвиенко, навигатор абитуриента, сн_образование
15:47 27.06.2022 (обновлено: 16:18 27.06.2022)
 
В Совфеде предложили создать федеральную программу развития педвузов

Матвиенко предложила создать федеральную программу развития педагогических вузов

© РИА Новости / Мария Девахина / Перейти в фотобанкЗдание Совета Федерации РФ
Здание Совета Федерации РФ - РИА Новости, 1920, 27.06.2022
© РИА Новости / Мария Девахина
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МОСКВА, 27 - РИА Новости. Спикер Совфеда Валентина Матвиенко предложила создать федеральную программу развития педагогических вузов, нужно вернуть учителям прежний авторитет.
"Педагогические вузы сегодня являются не самым привлекательным вариантом для выпускников, особенно в регионах. Сказывается и зачастую устаревшая инфраструктура, и неинтересные для молодёжи образовательные программы", - сказала политик в ходе заседания Совета при президенте РФ по вопросам госполитики в сфере защиты детей.
В связи с этим политик считает, что необходима федеральная программа развития педагогических вузов, "которая наполнит педагогическое образование новым содержанием, новыми смыслами, позволит готовить учителей с самыми современными компетенциями – не узких "предметников" и воспитателей, а настоящих наставников для ребят".
Матвиенко отметила, что педагог – это стержень любого общества, и эта профессия должна быть престижной, уважаемой, востребованной.
Сенатор также сообщила, что будущий 2023 год указом президента РФ объявлен годом педагога и наставника.
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2 марта, 09:00
Новый взгляд на профессию: учителей должны готовить не только в педвузах
 
ОбществоРоссияСовет Федерации РФВалентина МатвиенкоНавигатор абитуриентаСН_Образование
 
 
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