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Тайваньский БПЛА совершил рекордный полет вокруг зоны островной ПВО - РИА Новости, 27.06.2022
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Тайваньский БПЛА совершил рекордный полет вокруг зоны островной ПВО
Тайваньский БПЛА совершил рекордный полет вокруг зоны островной ПВО - РИА Новости, 27.06.2022
Тайваньский БПЛА совершил рекордный полет вокруг зоны островной ПВО
Беспилотный аппарат Teng Yun 2 тайваньского производства совершил учебный десятичасовой облет опознавательной зоны ПВО Тайваня, что стало самым продолжительным... РИА Новости, 27.06.2022
2022-06-27T15:02
2022-06-27T15:02
в мире
тайвань
китай
пекин
мид кнр
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ПЕКИН, 27 июн - РИА Новости. Беспилотный аппарат Teng Yun 2 тайваньского производства совершил учебный десятичасовой облет опознавательной зоны ПВО Тайваня, что стало самым продолжительным полетом дрона местного производства, сообщает в понедельник издание Liberty Times.По информации издания, беспилотник начал свой полет в субботу в 18.46 по местному времени (13.46 по мск), стартовав с базы ВВС Цзяшань в уезде Хуалянь на востоке Тайваня. Облетев опознавательную зону ПВО острова, дрон вернулся на ту же базу около пяти утра в воскресенье. Весь полет длился 10 часов 16 минут, это самый продолжительный беспосадочный полет беспилотника местного производства, отмечает издание.Издание со ссылкой на официальных лиц острова сообщает, что после начала российской спецоперации на Украине министерство обороны Тайваня распорядилось ускорить процессы исследования и разработки подобных дронов. Десятичасовой полет Teng Yun 2 доказал, что он способен следить за водным и воздушным пространством у Тайваньского пролива, отмечает газета.Директор отдела национальных оборонных ресурсов и промышленных исследований Института исследований национальной обороны и безопасности Тайваня Су Цзыюнь в интервью Центральному новостному агентству острова заявил, что успешный полет Teng Yun 2 ознаменовал собой новую веху в независимости оборонной способности острова.Кроме того, по словам Су Цзыюня, Teng Yun 2 по своим габаритам и типу двигательной установки аналогичен американскому беспилотнику MQ-Reaper.&nbsp; Также тайваньский беспилотник совместим с американскими ракетами AGM-114 Hellfire и противокорабельными ракетами местного производства.Пекин регулярно проводит учения и патрулирование в районе Тайваньского пролива на фоне обострения отношений с США в том числе из-за тайваньского вопроса. МИД Китая неоднократно называл его наиболее чувствительным в отношениях Вашингтона и Пекина.Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году, после того как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации – пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.
https://ria.ru/20220622/orlan-10-1797307747.html
https://radiosputnik.ria.ru/20220613/bpla-1794994065.html
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в мире, тайвань, китай, пекин, мид кнр
15:02 27.06.2022
 
Тайваньский БПЛА совершил рекордный полет вокруг зоны островной ПВО

Liberty Times: тайваньский БПЛА совершил рекордный 10-часовой полет вокруг зоны ПВО

© Фото : Sgt. William BegleyАмериканский разведывательно-ударный беспилотный летательный аппарат MQ-1C Gray Eagle
Американский разведывательно-ударный беспилотный летательный аппарат MQ-1C Gray Eagle - РИА Новости, 1920, 27.06.2022
© Фото : Sgt. William Begley
Американский разведывательно-ударный беспилотный летательный аппарат MQ-1C Gray Eagle. Архивное фото
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ПЕКИН, 27 июн - РИА Новости. Беспилотный аппарат Teng Yun 2 тайваньского производства совершил учебный десятичасовой облет опознавательной зоны ПВО Тайваня, что стало самым продолжительным полетом дрона местного производства, сообщает в понедельник издание Liberty Times.
По информации издания, беспилотник начал свой полет в субботу в 18.46 по местному времени (13.46 по мск), стартовав с базы ВВС Цзяшань в уезде Хуалянь на востоке Тайваня. Облетев опознавательную зону ПВО острова, дрон вернулся на ту же базу около пяти утра в воскресенье. Весь полет длился 10 часов 16 минут, это самый продолжительный беспосадочный полет беспилотника местного производства, отмечает издание.
Беспилотный летательный аппарат Орлан-10 - РИА Новости, 1920, 22.06.2022
22 июня, 14:38
СМИ сообщили об обнаружении на северо-востоке Турции российского БПЛА
Издание со ссылкой на официальных лиц острова сообщает, что после начала российской спецоперации на Украине министерство обороны Тайваня распорядилось ускорить процессы исследования и разработки подобных дронов. Десятичасовой полет Teng Yun 2 доказал, что он способен следить за водным и воздушным пространством у Тайваньского пролива, отмечает газета.
Директор отдела национальных оборонных ресурсов и промышленных исследований Института исследований национальной обороны и безопасности Тайваня Су Цзыюнь в интервью Центральному новостному агентству острова заявил, что успешный полет Teng Yun 2 ознаменовал собой новую веху в независимости оборонной способности острова.
Кроме того, по словам Су Цзыюня, Teng Yun 2 по своим габаритам и типу двигательной установки аналогичен американскому беспилотнику MQ-Reaper.  Также тайваньский беспилотник совместим с американскими ракетами AGM-114 Hellfire и противокорабельными ракетами местного производства.
Пекин регулярно проводит учения и патрулирование в районе Тайваньского пролива на фоне обострения отношений с США в том числе из-за тайваньского вопроса. МИД Китая неоднократно называл его наиболее чувствительным в отношениях Вашингтона и Пекина.
Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году, после того как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации – пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.
Запуск беспилотного летательного аппарата (БПЛА) - РИА Новости, 1920, 13.06.2022
13 июня, 10:05В России
Вице-премьер РФ оценил ситуацию с БПЛА в российской армии
 
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