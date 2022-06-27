17:04 27.06.2022 (обновлено: 17:07 27.06.2022)
Путин проведет встречи с президентами Туркменистана, Азербайджана и Ирана
Путин в Ашхабаде 29 июня встретится с президентами Туркменистана, Азербайджана и Ирана
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в Ашхабаде 29 июня в рамках участия в Каспийском саммите проведёт встречу со спикером верхней палаты парламента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым и лично поздравит его с юбилеем, кроме того глава РФ проведёт двусторонние встречи с президентами Туркменистана, Азербайджана и Ирана, сообщил во время брифинга в понедельник помощник президента РФ Юрий Ушаков.
Ушаков напомнил, что в день Каспийского саммита 29 июня будет отмечаться 65-летний юбилей экс-президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова. "Путин специально проведёт встречу со спикером верхней палаты парламента Туркменистана и лично поздравит его", - сказал Ушаков.
Он отметил, что российская сторона уже направила поздравительную телеграмму коллегам в Туркменистане, а те ее получили. Кроме того, президент проведёт и двустороннюю встречу с действующим президентом Туркменистана Сердаром Бердымухамедовым.
"С ним будет краткая беседа, после чего предусматривается участие в шестом Каспийском саммите. А после его завершения наш президент проведёт две двусторонних встречи с президентом Азербайджана (Ильхамом) Алиевым и президентом Ирана (Ибрахимом) Раиси", - сказал Ушаков.
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