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Путин проведет встречи с президентами Туркменистана, Азербайджана и Ирана - РИА Новости, 27.06.2022
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Путин проведет встречи с президентами Туркменистана, Азербайджана и Ирана
Путин проведет встречи с президентами Туркменистана, Азербайджана и Ирана - РИА Новости, 27.06.2022
Путин проведет встречи с президентами Туркменистана, Азербайджана и Ирана
Президент РФ Владимир Путин в Ашхабаде 29 июня в рамках участия в Каспийском саммите проведёт встречу со спикером верхней палаты парламента Туркменистана... РИА Новости, 27.06.2022
2022-06-27T17:04
2022-06-27T17:07
политика
владимир путин
ашхабад
юрий ушаков
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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в Ашхабаде 29 июня в рамках участия в Каспийском саммите проведёт встречу со спикером верхней палаты парламента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым и лично поздравит его с юбилеем, кроме того глава РФ проведёт двусторонние встречи с президентами Туркменистана, Азербайджана и Ирана, сообщил во время брифинга в понедельник помощник президента РФ Юрий Ушаков.Ушаков напомнил, что в день Каспийского саммита 29 июня будет отмечаться 65-летний юбилей экс-президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова. "Путин специально проведёт встречу со спикером верхней палаты парламента Туркменистана и лично поздравит его", - сказал Ушаков.Он отметил, что российская сторона уже направила поздравительную телеграмму коллегам в Туркменистане, а те ее получили. Кроме того, президент проведёт и двустороннюю встречу с действующим президентом Туркменистана Сердаром Бердымухамедовым."С ним будет краткая беседа, после чего предусматривается участие в шестом Каспийском саммите. А после его завершения наш президент проведёт две двусторонних встречи с президентом Азербайджана (Ильхамом) Алиевым и президентом Ирана (Ибрахимом) Раиси", - сказал Ушаков.
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политика, владимир путин, ашхабад, юрий ушаков
17:04 27.06.2022 (обновлено: 17:07 27.06.2022)
 
Путин проведет встречи с президентами Туркменистана, Азербайджана и Ирана

Путин в Ашхабаде 29 июня встретится с президентами Туркменистана, Азербайджана и Ирана

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 27.06.2022
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в Ашхабаде 29 июня в рамках участия в Каспийском саммите проведёт встречу со спикером верхней палаты парламента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым и лично поздравит его с юбилеем, кроме того глава РФ проведёт двусторонние встречи с президентами Туркменистана, Азербайджана и Ирана, сообщил во время брифинга в понедельник помощник президента РФ Юрий Ушаков.
Ушаков напомнил, что в день Каспийского саммита 29 июня будет отмечаться 65-летний юбилей экс-президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова. "Путин специально проведёт встречу со спикером верхней палаты парламента Туркменистана и лично поздравит его", - сказал Ушаков.
Он отметил, что российская сторона уже направила поздравительную телеграмму коллегам в Туркменистане, а те ее получили. Кроме того, президент проведёт и двустороннюю встречу с действующим президентом Туркменистана Сердаром Бердымухамедовым.
"С ним будет краткая беседа, после чего предусматривается участие в шестом Каспийском саммите. А после его завершения наш президент проведёт две двусторонних встречи с президентом Азербайджана (Ильхамом) Алиевым и президентом Ирана (Ибрахимом) Раиси", - сказал Ушаков.
Президент РФ Владимир Путин и президент Таджикистана Эмомали Рахмон во время встречи - РИА Новости, 1920, 27.06.2022
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