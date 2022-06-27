https://ria.ru/20220627/putin-1798500975.html

Путин проведет встречи с президентами Туркменистана, Азербайджана и Ирана

Путин проведет встречи с президентами Туркменистана, Азербайджана и Ирана - РИА Новости, 27.06.2022

Путин проведет встречи с президентами Туркменистана, Азербайджана и Ирана

Президент РФ Владимир Путин в Ашхабаде 29 июня в рамках участия в Каспийском саммите проведёт встречу со спикером верхней палаты парламента Туркменистана... РИА Новости, 27.06.2022

2022-06-27T17:04

2022-06-27T17:04

2022-06-27T17:07

политика

владимир путин

ашхабад

юрий ушаков

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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в Ашхабаде 29 июня в рамках участия в Каспийском саммите проведёт встречу со спикером верхней палаты парламента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым и лично поздравит его с юбилеем, кроме того глава РФ проведёт двусторонние встречи с президентами Туркменистана, Азербайджана и Ирана, сообщил во время брифинга в понедельник помощник президента РФ Юрий Ушаков.Ушаков напомнил, что в день Каспийского саммита 29 июня будет отмечаться 65-летний юбилей экс-президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова. "Путин специально проведёт встречу со спикером верхней палаты парламента Туркменистана и лично поздравит его", - сказал Ушаков.Он отметил, что российская сторона уже направила поздравительную телеграмму коллегам в Туркменистане, а те ее получили. Кроме того, президент проведёт и двустороннюю встречу с действующим президентом Туркменистана Сердаром Бердымухамедовым."С ним будет краткая беседа, после чего предусматривается участие в шестом Каспийском саммите. А после его завершения наш президент проведёт две двусторонних встречи с президентом Азербайджана (Ильхамом) Алиевым и президентом Ирана (Ибрахимом) Раиси", - сказал Ушаков.

https://ria.ru/20220627/peregovory-1798389202.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

политика, владимир путин, ашхабад, юрий ушаков