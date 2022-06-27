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Пушков резко ответил на слова Джонсона о российских углеводородах - РИА Новости, 27.06.2022
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Пушков резко ответил на слова Джонсона о российских углеводородах
Пушков резко ответил на слова Джонсона о российских углеводородах - РИА Новости, 27.06.2022
Пушков резко ответил на слова Джонсона о российских углеводородах
Сенатор Алексей Пушков отреагировал на высказывание премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона об окончании "вечеринки" российских углеводородов. РИА Новости, 27.06.2022
2022-06-27T00:58
2022-06-27T09:07
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европа
катар
опек
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МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Сенатор Алексей Пушков отреагировал на высказывание премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона об окончании "вечеринки" российских углеводородов.Как ранее заявил Джонсон, страны "Большой семерки" понимают, что "вечеринка" углеводородов из России подошла к концу. Он предложил в краткосрочной перспективе заместить российские энергоносители поставками из других источников, в первую очередь из стран ОПЕК, а в долгосрочной — развивать зеленую энергетику.""Где-то еще", если Джонсон не в курсе, свободного и доступного углеводородного топлива нет. Налаживание "новой энергетики" в Европе будет крайне болезненным для многих стран и потребует многих лет перестройки", — написал Пушков в своем Telegram-канале.По его словам, ни Катар, ни Алжир не восполнят потерю российского газа."Уже очевидно, насколько болезненным будет отказ и от российской нефти. Не случайно Венгрия отказалась идти по этому пути", — добавил сенатор.Россия 24 февраля начала военную спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины. В ответ Запад объявил о новых санкциях, которые направлены прежде всего против банковского сектора и поставок высокотехнологичной продукции. В Европе громче стали звучать призывы снизить зависимость от российских энергоресурсов. В Кремле эти меры назвали экономической войной, подобных которой еще не было, но подчеркнули, что были готовы к такому развитию событий.
https://ria.ru/20220626/neft-1798161048.html
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в мире, россия, европа, катар, опек, борис джонсон
00:58 27.06.2022 (обновлено: 09:07 27.06.2022)
 
Пушков резко ответил на слова Джонсона о российских углеводородах

Сенатор Пушков раскритиковал слова Джонсона о конце "вечеринки" российских углеводородов

© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкАлексей Пушков
Алексей Пушков - РИА Новости, 1920, 27.06.2022
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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Алексей Пушков. Архивное фото
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МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Сенатор Алексей Пушков отреагировал на высказывание премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона об окончании "вечеринки" российских углеводородов.
Как ранее заявил Джонсон, страны "Большой семерки" понимают, что "вечеринка" углеводородов из России подошла к концу. Он предложил в краткосрочной перспективе заместить российские энергоносители поставками из других источников, в первую очередь из стран ОПЕК, а в долгосрочной — развивать зеленую энергетику.
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""Где-то еще", если Джонсон не в курсе, свободного и доступного углеводородного топлива нет. Налаживание "новой энергетики" в Европе будет крайне болезненным для многих стран и потребует многих лет перестройки", — написал Пушков в своем Telegram-канале.
По его словам, ни Катар, ни Алжир не восполнят потерю российского газа.
"Уже очевидно, насколько болезненным будет отказ и от российской нефти. Не случайно Венгрия отказалась идти по этому пути", — добавил сенатор.
Россия 24 февраля начала военную спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины. В ответ Запад объявил о новых санкциях, которые направлены прежде всего против банковского сектора и поставок высокотехнологичной продукции. В Европе громче стали звучать призывы снизить зависимость от российских энергоресурсов. В Кремле эти меры назвали экономической войной, подобных которой еще не было, но подчеркнули, что были готовы к такому развитию событий.
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