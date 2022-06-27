https://ria.ru/20220627/pushkov-1798286185.html

Пушков резко ответил на слова Джонсона о российских углеводородах

Пушков резко ответил на слова Джонсона о российских углеводородах - РИА Новости, 27.06.2022

Пушков резко ответил на слова Джонсона о российских углеводородах

Сенатор Алексей Пушков отреагировал на высказывание премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона об окончании "вечеринки" российских углеводородов. РИА Новости, 27.06.2022

2022-06-27T00:58

2022-06-27T00:58

2022-06-27T09:07

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МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Сенатор Алексей Пушков отреагировал на высказывание премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона об окончании "вечеринки" российских углеводородов.Как ранее заявил Джонсон, страны "Большой семерки" понимают, что "вечеринка" углеводородов из России подошла к концу. Он предложил в краткосрочной перспективе заместить российские энергоносители поставками из других источников, в первую очередь из стран ОПЕК, а в долгосрочной — развивать зеленую энергетику.""Где-то еще", если Джонсон не в курсе, свободного и доступного углеводородного топлива нет. Налаживание "новой энергетики" в Европе будет крайне болезненным для многих стран и потребует многих лет перестройки", — написал Пушков в своем Telegram-канале.По его словам, ни Катар, ни Алжир не восполнят потерю российского газа."Уже очевидно, насколько болезненным будет отказ и от российской нефти. Не случайно Венгрия отказалась идти по этому пути", — добавил сенатор.Россия 24 февраля начала военную спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины. В ответ Запад объявил о новых санкциях, которые направлены прежде всего против банковского сектора и поставок высокотехнологичной продукции. В Европе громче стали звучать призывы снизить зависимость от российских энергоресурсов. В Кремле эти меры назвали экономической войной, подобных которой еще не было, но подчеркнули, что были готовы к такому развитию событий.

https://ria.ru/20220626/neft-1798161048.html

https://ria.ru/20220625/zapad-1798032654.html

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в мире, россия, европа, катар, опек, борис джонсон