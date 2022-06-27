https://ria.ru/20220627/prodovolstvie-1798445302.html
Вопрос продовольственной безопасности рассмотрят на саммите НАТО
Вопрос продовольственной безопасности рассмотрят на саммите НАТО - РИА Новости, 27.06.2022
Вопрос продовольственной безопасности рассмотрят на саммите НАТО
Лидеры стран НАТО на саммите в Мадриде обсудят вопрос продовольственной безопасности, включая экспорт зерна Украины, заявил генсек Йенс Столтенберг на... РИА Новости, 27.06.2022
2022-06-27T14:42
2022-06-27T14:42
2022-06-27T14:42
специальная военная операция на украине
нато
в мире
йенс столтенберг
санкции в отношении россии
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БРЮССЕЛЬ, 27 июн – РИА Новости. Лидеры стран НАТО на саммите в Мадриде обсудят вопрос продовольственной безопасности, включая экспорт зерна Украины, заявил генсек Йенс Столтенберг на пресс-конференции, предваряющей саммит, который пройдет в период с 28 по 30 июня."Я абсолютно уверен, что имеется влияние на мировой продовольственный рынок, мировую продовольственную безопасность, на цены. И экспорт зерна будет затронут на саммите, поскольку это имеет значение для НАТО", - сказал он.
https://ria.ru/20220523/prodovolstvie-1790034571.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
нато, в мире, йенс столтенберг, санкции в отношении россии
Вопрос продовольственной безопасности рассмотрят на саммите НАТО
Лидеры стран НАТО обсудят на саммите в Мадриде вопрос продовольственной безопасности