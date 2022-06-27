https://ria.ru/20220627/prodovolstvie-1798445302.html

Вопрос продовольственной безопасности рассмотрят на саммите НАТО

Вопрос продовольственной безопасности рассмотрят на саммите НАТО - РИА Новости, 27.06.2022

Вопрос продовольственной безопасности рассмотрят на саммите НАТО

Лидеры стран НАТО на саммите в Мадриде обсудят вопрос продовольственной безопасности, включая экспорт зерна Украины, заявил генсек Йенс Столтенберг на... РИА Новости, 27.06.2022

2022-06-27T14:42

2022-06-27T14:42

2022-06-27T14:42

специальная военная операция на украине

нато

в мире

йенс столтенберг

санкции в отношении россии

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БРЮССЕЛЬ, 27 июн – РИА Новости. Лидеры стран НАТО на саммите в Мадриде обсудят вопрос продовольственной безопасности, включая экспорт зерна Украины, заявил генсек Йенс Столтенберг на пресс-конференции, предваряющей саммит, который пройдет в период с 28 по 30 июня."Я абсолютно уверен, что имеется влияние на мировой продовольственный рынок, мировую продовольственную безопасность, на цены. И экспорт зерна будет затронут на саммите, поскольку это имеет значение для НАТО", - сказал он.

https://ria.ru/20220523/prodovolstvie-1790034571.html

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2022

Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

нато, в мире, йенс столтенберг, санкции в отношении россии