https://ria.ru/20220627/peterburg-1798564172.html
Петербург и Белоруссия усилят сотрудничество в сфере здравоохранения
Петербург и Белоруссия усилят сотрудничество в сфере здравоохранения - РИА Новости, 27.06.2022
Петербург и Белоруссия усилят сотрудничество в сфере здравоохранения
Санкт-Петербург и Белоруссия намерены наращивать сотрудничество в сфере здравоохранения, сообщает аппарат вице-губернатора города Олега Эргашева. РИА Новости, 27.06.2022
2022-06-27T20:39
2022-06-27T20:39
2022-06-27T20:39
здоровье - общество
санкт-петербург
белоруссия
минск
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 июн - РИА Новости. Санкт-Петербург и Белоруссия намерены наращивать сотрудничество в сфере здравоохранения, сообщает аппарат вице-губернатора города Олега Эргашева.Делегация Санкт-Петербурга во главе с Эргашевым, в составе которой руководители профильных исполнительных органов госвласти, представители ведущих медицинских учреждений города и фармацевтических компаний, в понедельник прибыла в Минск. Сообщается, что состоялись переговоры с министром здравоохранения Белоруссии Дмитрием Пиневичем."Одним из приоритетов совместной работы сторон является сотрудничество в области фармацевтической промышленности. Объем взаимного товарооборота между странами показывает уверенный рост и может существенно увеличиться. Ведущие фармкомпании Петербурга заинтересованы в расширении и развитии взаимодействия с белорусскими коллегами", - говорится в сообщении.Отмечается, что в последние годы сотрудничество между Петербургом и Белоруссией в сфере здравоохранения получило новое развитие, в том числе по обмену опытом и в реализации различных образовательных программ. В совместных проектах принимают участие Санкт-Петербургский НИИ скорой помощи имени И.И. Джанелидзе, Санкт-Петербургский медицинский колледж имени В.М. Бехтерева, педиатрическая служба Петербурга и другие учреждения.На базе Национального медицинского исследовательского центра детской травматологии и ортопедии имени Г.И. Турнера реализуется совместная четырехлетняя программа Союзного государства "Разработка спинальных систем с использованием технологий прототипирования в хирургическом лечении детей с тяжелыми врожденными деформациями и повреждениями позвоночника".В рамках совместной борьбы с COVID-19 Россия содействовала запуску в Белоруссии промышленного производства вакцины "Спутник V"."Развитие фармацевтической и медицинской промышленности Российской Федерации и Республики Беларусь, создание прочных партнерских отношений является залогом безопасности и стабильности систем здравоохранения наших стран, что особенно актуально в новой экономической ситуации", - отмечается в сообщении.
https://ria.ru/20220627/beglov-1798532237.html
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здоровье - общество, санкт-петербург, белоруссия, минск
Петербург и Белоруссия усилят сотрудничество в сфере здравоохранения
Аппарат вице-губернатора: Петербург и Белоруссия усилят сотрудничество по здравоохранению
С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 июн - РИА Новости. Санкт-Петербург и Белоруссия намерены наращивать сотрудничество в сфере здравоохранения, сообщает аппарат вице-губернатора города Олега Эргашева.
Делегация Санкт-Петербурга
во главе с Эргашевым, в составе которой руководители профильных исполнительных органов госвласти, представители ведущих медицинских учреждений города и фармацевтических компаний, в понедельник прибыла в Минск
. Сообщается, что состоялись переговоры с министром здравоохранения Белоруссии
Дмитрием Пиневичем.
"Одним из приоритетов совместной работы сторон является сотрудничество в области фармацевтической промышленности. Объем взаимного товарооборота между странами показывает уверенный рост и может существенно увеличиться. Ведущие фармкомпании Петербурга заинтересованы в расширении и развитии взаимодействия с белорусскими коллегами", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в последние годы сотрудничество между Петербургом и Белоруссией в сфере здравоохранения получило новое развитие, в том числе по обмену опытом и в реализации различных образовательных программ. В совместных проектах принимают участие Санкт-Петербургский НИИ скорой помощи имени И.И. Джанелидзе, Санкт-Петербургский медицинский колледж имени В.М. Бехтерева, педиатрическая служба Петербурга и другие учреждения.
На базе Национального медицинского исследовательского центра детской травматологии и ортопедии имени Г.И. Турнера реализуется совместная четырехлетняя программа Союзного государства "Разработка спинальных систем с использованием технологий прототипирования в хирургическом лечении детей с тяжелыми врожденными деформациями и повреждениями позвоночника".
В рамках совместной борьбы с COVID-19 Россия
содействовала запуску в Белоруссии промышленного производства вакцины "Спутник V".
"Развитие фармацевтической и медицинской промышленности Российской Федерации и Республики Беларусь, создание прочных партнерских отношений является залогом безопасности и стабильности систем здравоохранения наших стран, что особенно актуально в новой экономической ситуации", - отмечается в сообщении.