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В Перу выявили первый случай заражения оспой обезьян - РИА Новости, 27.06.2022
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В Перу выявили первый случай заражения оспой обезьян
В Перу выявили первый случай заражения оспой обезьян - РИА Новости, 27.06.2022
В Перу выявили первый случай заражения оспой обезьян
Первый случай оспы обезьян выявлен в Перу, сообщил министр здравоохранения Хорхе Лопес. РИА Новости, 27.06.2022
2022-06-27T04:25
2022-06-27T04:25
в мире
перу
воз
оспа обезьян
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МЕХИКО, 27 июн - РИА Новости. Первый случай оспы обезьян выявлен в Перу, сообщил министр здравоохранения Хорхе Лопес.По словам министра, заболевший — иностранный гражданин, проживающий в Перу, который, "очевидно, контактировал с людьми, приехавшими из-за границы". Власти изолировали заболевшего и его близких и работают над установлением всех социальных контактов этой семьи.Лопес призвал население быть бдительными к симптомам заболевания и немедленно обращаться к врачам в случае их появления. Начальные симптомы оспы обезьян включают лихорадку, головную боль, мышечные боли, боли в спине, увеличение лимфатических узлов, озноб и истощение. Может развиться сыпь, часто начинающаяся на лице, а затем распространяющаяся на другие части тела. Сыпь меняется и проходит различные стадии, прежде чем окончательно сформируется струп, который позже отпадает.Оспа обезьян - редкая вирусная инфекция, которая передается и между людьми. Обычно это легкое заболевание, и большинство людей выздоравливают в течение нескольких недель, однако у некоторых возможны осложнения. Первый случай заражения человека оспой обезьян был выявлен еще в 1970 году. Впоследствии этот диагноз ставился людям неоднократно, но, как правило, инфицированные находились в Африке. Передача вируса, по наблюдениям медиков, обычно происходила от животного к человеку.За последнее время в 48 странах мира выявлено более 3,2 тысячи случаев этого заболевания, при этом пути распространения инфекции не совсем понятны специалистам. Комитет Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по чрезвычайной ситуации признал накануне "чрезвычайный характер" вспышки оспы обезьян и призвал контролировать распространение инфекции.
https://radiosputnik.ria.ru/20220624/ospa-1797884022.html
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в мире, перу, воз, оспа обезьян
04:25 27.06.2022
 
В Перу выявили первый случай заражения оспой обезьян

В столице Перу Лиме выявили первый случай заражения оспой обезьян

© CDCВирус оспы обезьян под электронным микроскопом
Вирус оспы обезьян под электронным микроскопом
© CDC
Вирус оспы обезьян под электронным микроскопом. Архивное фото
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МЕХИКО, 27 июн - РИА Новости. Первый случай оспы обезьян выявлен в Перу, сообщил министр здравоохранения Хорхе Лопес.
"Первый подтвержденный случай оспы обезьян был выявлен в столице, это пациент, которому вчера сделали лабораторные анализы", - сказал Лопес в ходе интервью телеканалу TV Peru.
По словам министра, заболевший — иностранный гражданин, проживающий в Перу, который, "очевидно, контактировал с людьми, приехавшими из-за границы". Власти изолировали заболевшего и его близких и работают над установлением всех социальных контактов этой семьи.
Лопес призвал население быть бдительными к симптомам заболевания и немедленно обращаться к врачам в случае их появления. Начальные симптомы оспы обезьян включают лихорадку, головную боль, мышечные боли, боли в спине, увеличение лимфатических узлов, озноб и истощение. Может развиться сыпь, часто начинающаяся на лице, а затем распространяющаяся на другие части тела. Сыпь меняется и проходит различные стадии, прежде чем окончательно сформируется струп, который позже отпадает.
Оспа обезьян - редкая вирусная инфекция, которая передается и между людьми. Обычно это легкое заболевание, и большинство людей выздоравливают в течение нескольких недель, однако у некоторых возможны осложнения. Первый случай заражения человека оспой обезьян был выявлен еще в 1970 году. Впоследствии этот диагноз ставился людям неоднократно, но, как правило, инфицированные находились в Африке. Передача вируса, по наблюдениям медиков, обычно происходила от животного к человеку.
За последнее время в 48 странах мира выявлено более 3,2 тысячи случаев этого заболевания, при этом пути распространения инфекции не совсем понятны специалистам. Комитет Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по чрезвычайной ситуации признал накануне "чрезвычайный характер" вспышки оспы обезьян и призвал контролировать распространение инфекции.
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