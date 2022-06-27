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Лидеры Турции, Швеции и Финляндии проведут переговоры в Мадриде - РИА Новости, 27.06.2022
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Лидеры Турции, Швеции и Финляндии проведут переговоры в Мадриде
Лидеры Турции, Швеции и Финляндии проведут переговоры в Мадриде - РИА Новости, 27.06.2022
Лидеры Турции, Швеции и Финляндии проведут переговоры в Мадриде
Лидеры Турции, Швеции и Финляндии проведут переговоры в Мадриде во вторник, заявил генсек Йенс Столтенберг на пресс-конференции, предваряющей саммит в Мадриде,... РИА Новости, 27.06.2022
2022-06-27T14:13
2022-06-27T14:53
в мире
швеция
финляндия
турция
нато
йенс столтенберг
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БРЮССЕЛЬ, 27 июн – РИА Новости. Лидеры Турции, Швеции и Финляндии проведут переговоры в Мадриде во вторник, заявил генсек Йенс Столтенберг на пресс-конференции, предваряющей саммит в Мадриде, который пройде в период с 28 по 30 июня."Я рад, что лидеры Турции, Швеции и Финляндии приняли мое приглашение провести встречу завтра в Мадриде", - сказал он. Генсек также добавил, что в понедельник в Брюсселе также пройдет трехсторонняя встреча на высоком уровне.Столтенберг выразил надежду на достижение прогресса на переговорах по вступлению Финляндии и Швеции в альянс, однако отказался "предсказывать" сроки вступления.
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в мире, швеция, финляндия, турция, нато, йенс столтенберг
14:13 27.06.2022 (обновлено: 14:53 27.06.2022)
 
Лидеры Турции, Швеции и Финляндии проведут переговоры в Мадриде

Столтенберг анонсировал переговоры Эрдогана, Ниинисте и Андерссона 28 июня в Мадриде

© AP Photo / Johanna Geron/PoolФлаги Финляндии, НАТО и Швеции
Флаги Финляндии, НАТО и Швеции - РИА Новости, 1920, 27.06.2022
© AP Photo / Johanna Geron/Pool
Флаги Финляндии, НАТО и Швеции. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 27 июн – РИА Новости. Лидеры Турции, Швеции и Финляндии проведут переговоры в Мадриде во вторник, заявил генсек Йенс Столтенберг на пресс-конференции, предваряющей саммит в Мадриде, который пройде в период с 28 по 30 июня.
"Я рад, что лидеры Турции, Швеции и Финляндии приняли мое приглашение провести встречу завтра в Мадриде", - сказал он. Генсек также добавил, что в понедельник в Брюсселе также пройдет трехсторонняя встреча на высоком уровне.
Столтенберг выразил надежду на достижение прогресса на переговорах по вступлению Финляндии и Швеции в альянс, однако отказался "предсказывать" сроки вступления.
Штаб-квартира НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 09.05.2022
9 мая, 08:00
Нам очень НАТО. Что будет, если шведы и финны вступят в альянс
 
В миреШвецияФинляндияТурцияНАТОЙенс Столтенберг
 
 
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