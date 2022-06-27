https://ria.ru/20220627/peregovory-1798433475.html

Лидеры Турции, Швеции и Финляндии проведут переговоры в Мадриде

Лидеры Турции, Швеции и Финляндии проведут переговоры в Мадриде - РИА Новости, 27.06.2022

Лидеры Турции, Швеции и Финляндии проведут переговоры в Мадриде

Лидеры Турции, Швеции и Финляндии проведут переговоры в Мадриде во вторник, заявил генсек Йенс Столтенберг на пресс-конференции, предваряющей саммит в Мадриде,... РИА Новости, 27.06.2022

2022-06-27T14:13

2022-06-27T14:13

2022-06-27T14:53

в мире

швеция

финляндия

турция

нато

йенс столтенберг

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БРЮССЕЛЬ, 27 июн – РИА Новости. Лидеры Турции, Швеции и Финляндии проведут переговоры в Мадриде во вторник, заявил генсек Йенс Столтенберг на пресс-конференции, предваряющей саммит в Мадриде, который пройде в период с 28 по 30 июня."Я рад, что лидеры Турции, Швеции и Финляндии приняли мое приглашение провести встречу завтра в Мадриде", - сказал он. Генсек также добавил, что в понедельник в Брюсселе также пройдет трехсторонняя встреча на высоком уровне.Столтенберг выразил надежду на достижение прогресса на переговорах по вступлению Финляндии и Швеции в альянс, однако отказался "предсказывать" сроки вступления.

https://ria.ru/20220509/nato-1787501825.html

швеция

финляндия

турция

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, швеция, финляндия, турция, нато, йенс столтенберг