https://ria.ru/20220627/peregovory-1798389202.html
Путин и Рахмон во вторник проведут переговоры
Путин и Рахмон во вторник проведут переговоры - РИА Новости, 27.06.2022
Путин и Рахмон во вторник проведут переговоры
Президенты РФ и Таджикистана Владимир Путин и Эмомали Рахмон во вторник проведут в Душанбе переговоры один на один, сообщил журналистам пресс-секретарь главы... РИА Новости, 27.06.2022
2022-06-27T12:34
2022-06-27T12:34
2022-06-27T12:45
политика
владимир путин
эмомали рахмон
душанбе
дмитрий песков
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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Президенты РФ и Таджикистана Владимир Путин и Эмомали Рахмон во вторник проведут в Душанбе переговоры один на один, сообщил журналистам пресс-секретарь главы российсского государства Дмитрий Песков."На завтра запланирован рабочий визит президента Путина в Таджикистан, там будут встречи, переговоры, формальная часть, с Рахмоном... Они будут один на один беседовать", - сказал Песков.
https://ria.ru/20200624/1573374484.html
душанбе
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, владимир путин, эмомали рахмон, душанбе, дмитрий песков
12:34 27.06.2022 (обновлено: 12:45 27.06.2022)
Путин и Рахмон во вторник проведут переговоры
Президенты России и Таджикистана во вторник проведут в Душанбе переговоры один на один