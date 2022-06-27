https://ria.ru/20220627/peregovory-1798389202.html

Путин и Рахмон во вторник проведут переговоры

Путин и Рахмон во вторник проведут переговоры - РИА Новости, 27.06.2022

Путин и Рахмон во вторник проведут переговоры

Президенты РФ и Таджикистана Владимир Путин и Эмомали Рахмон во вторник проведут в Душанбе переговоры один на один, сообщил журналистам пресс-секретарь главы... РИА Новости, 27.06.2022

2022-06-27T12:34

2022-06-27T12:34

2022-06-27T12:45

политика

владимир путин

эмомали рахмон

душанбе

дмитрий песков

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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Президенты РФ и Таджикистана Владимир Путин и Эмомали Рахмон во вторник проведут в Душанбе переговоры один на один, сообщил журналистам пресс-секретарь главы российсского государства Дмитрий Песков."На завтра запланирован рабочий визит президента Путина в Таджикистан, там будут встречи, переговоры, формальная часть, с Рахмоном... Они будут один на один беседовать", - сказал Песков.

https://ria.ru/20200624/1573374484.html

душанбе

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

политика, владимир путин, эмомали рахмон, душанбе, дмитрий песков