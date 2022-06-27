Рейтинг@Mail.ru
Путин и Рахмон во вторник проведут переговоры - РИА Новости, 27.06.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220627/peregovory-1798389202.html
Путин и Рахмон во вторник проведут переговоры
Путин и Рахмон во вторник проведут переговоры - РИА Новости, 27.06.2022
Путин и Рахмон во вторник проведут переговоры
Президенты РФ и Таджикистана Владимир Путин и Эмомали Рахмон во вторник проведут в Душанбе переговоры один на один, сообщил журналистам пресс-секретарь главы... РИА Новости, 27.06.2022
2022-06-27T12:34
2022-06-27T12:45
политика
владимир путин
эмомали рахмон
душанбе
дмитрий песков
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/10/1788801010_0:201:3283:2048_1920x0_80_0_0_043f913230a98e5621146536934b3cdf.jpg
МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Президенты РФ и Таджикистана Владимир Путин и Эмомали Рахмон во вторник проведут в Душанбе переговоры один на один, сообщил журналистам пресс-секретарь главы российсского государства Дмитрий Песков."На завтра запланирован рабочий визит президента Путина в Таджикистан, там будут встречи, переговоры, формальная часть, с Рахмоном... Они будут один на один беседовать", - сказал Песков.
https://ria.ru/20200624/1573374484.html
душанбе
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/10/1788801010_318:0:3049:2048_1920x0_80_0_0_1351cf179c8528dc33a23c7b04fa444c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
политика, владимир путин, эмомали рахмон, душанбе, дмитрий песков
12:34 27.06.2022 (обновлено: 12:45 27.06.2022)
 
Путин и Рахмон во вторник проведут переговоры

Президенты России и Таджикистана во вторник проведут в Душанбе переговоры один на один

© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Таджикистана Эмомали Рахмон во время встречи
Президент РФ Владимир Путин и президент Таджикистана Эмомали Рахмон во время встречи - РИА Новости, 1920, 27.06.2022
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в фотобанк
Президент РФ Владимир Путин и президент Таджикистана Эмомали Рахмон во время встречи. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Президенты РФ и Таджикистана Владимир Путин и Эмомали Рахмон во вторник проведут в Душанбе переговоры один на один, сообщил журналистам пресс-секретарь главы российсского государства Дмитрий Песков.
"На завтра запланирован рабочий визит президента Путина в Таджикистан, там будут встречи, переговоры, формальная часть, с Рахмоном... Они будут один на один беседовать", - сказал Песков.
Президент России Владимир Путин и президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон во время встречи. 10 октября 2017 - РИА Новости, 1920, 24.06.2020
24 июня 2020, 04:21
Межгосударственные отношения России и Таджикистана
 
ПолитикаВладимир ПутинЭмомали РахмонДушанбеДмитрий Песков
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала