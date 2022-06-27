https://ria.ru/20220627/olimpiada-1798584762.html
Заявки на участие в олимпиаде "Я — профессионал" подали 600 тысяч человек
Заявки на участие в олимпиаде "Я — профессионал" подали 600 тысяч человек - РИА Новости, 27.06.2022
Заявки на участие в олимпиаде "Я — профессионал" подали 600 тысяч человек
Заявки на участие во всероссийской олимпиаде "Я - профессионал" подали 600 тысяч человек, рассказал первый замруководителя администрации президента РФ Сергей... РИА Новости, 27.06.2022
2022-06-27T23:26
2022-06-27T23:26
2022-06-27T23:26
общество
сергей кириенко
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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Заявки на участие во всероссийской олимпиаде "Я - профессионал" подали 600 тысяч человек, рассказал первый замруководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко.По его мнению, нынешнее время - время вызовов и возможностей. Он отметил, что для каждого участника олимпиады открыты стажировки в лучших российских компаниях.Кириенко также вручил награду Захару Яковлеву, который до этого четыре раза участвовал в олимпиаде, получал призовые места, а в текущем году получил семь медалей, в том числе четыре золотые.Всероссийская олимпиада "Я - профессионал", в которой могут принять участие учащиеся бакалавриата, специалитета и магистратуры российских вузов, проводится в пятый раз. Студенты могут принять участие в олимпиаде по одному или нескольким из 72 направлений, для дипломантов предусмотрены льготы при поступлении в магистратуру или аспирантуру и возможность стажировки в крупных профильных компаниях. Медалисты олимпиады получают денежные премии от 100 до 300 тысяч рублей. Олимпиада - один из флагманских проектов платформы "Россия - страна возможностей".
https://ria.ru/20220627/nagrada-1798566787.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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общество, сергей кириенко
Заявки на участие в олимпиаде "Я — профессионал" подали 600 тысяч человек
Кириенко: заявки на участие в олимпиаде "Я — профессионал" подали 600 тысяч человек
МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Заявки на участие во всероссийской олимпиаде "Я - профессионал" подали 600 тысяч человек, рассказал первый замруководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко.
"Четыре миллиона студентов у нас в России, и только 600 тысяч из них набрались мужества… Задумайтесь, 600 тысяч человек, которые подали заявку на участие в олимпиаде "Я - профессионал", и всего 136 золотых медалистов", - сказал Кириенко на церемонии награждения золотых медалистов олимпиады.
По его мнению, нынешнее время - время вызовов и возможностей. Он отметил, что для каждого участника олимпиады открыты стажировки в лучших российских компаниях.
Кириенко также вручил награду Захару Яковлеву, который до этого четыре раза участвовал в олимпиаде, получал призовые места, а в текущем году получил семь медалей, в том числе четыре золотые.
Всероссийская олимпиада "Я - профессионал", в которой могут принять участие учащиеся бакалавриата, специалитета и магистратуры российских вузов, проводится в пятый раз. Студенты могут принять участие в олимпиаде по одному или нескольким из 72 направлений, для дипломантов предусмотрены льготы при поступлении в магистратуру или аспирантуру и возможность стажировки в крупных профильных компаниях. Медалисты олимпиады получают денежные премии от 100 до 300 тысяч рублей. Олимпиада - один из флагманских проектов платформы "Россия - страна возможностей".