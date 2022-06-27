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В Минпросвещения рассказали о ситуации с очередями в детских садах - РИА Новости, 27.06.2022
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В Минпросвещения рассказали о ситуации с очередями в детских садах
В Минпросвещения рассказали о ситуации с очередями в детских садах - РИА Новости, 27.06.2022
В Минпросвещения рассказали о ситуации с очередями в детских садах
Очередь в детские сады в России практически ликвидирована, работы по строительству и капремонту школ идут по утвержденному графику и будут реализованы, заявил... РИА Новости, 27.06.2022
2022-06-27T14:18
2022-06-27T15:08
общество
дети
сергей кравцов
министерство просвещения россии (минпросвещения россии)
социальный навигатор
детские вопросы
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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Очередь в детские сады в России практически ликвидирована, работы по строительству и капремонту школ идут по утвержденному графику и будут реализованы, заявил министр просвещения РФ Сергей Кравцов.По его словам, за пять лет должны быть отремонтированы 7300 общеобразовательных объектов. "Уже отобраны объекты на этот год, ремонты начались в срок. В этом году будет отремонтировано 1400, а за 2 года - более трех тысяч", - отметил министр."Помимо капитальных ремонтов каждая школа получит порядка 6,5 миллионов рублей на оборудование. Сами учителя, директора школ совместно с учениками будут решать, на что потратить эти средства: закупить мебель, обновить компьютеры, или какие-то другие элементы образования, инфрастуктуры, которые нужны для школы", - добавил Кравцов.Министр сообщил, что уже 15 тысяч сельских школ обеспечены оборудованием для преподавания физики, химии, биологии и других естественнонаучных дисциплин. -0-
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общество, дети, сергей кравцов, министерство просвещения россии (минпросвещения россии), социальный навигатор, детские вопросы
14:18 27.06.2022 (обновлено: 15:08 27.06.2022)
 
В Минпросвещения рассказали о ситуации с очередями в детских садах

Министр просвещения Кравцов: очередь в детские сады в России практически ликвидирована

© Depositphotos / antiksuУтренник
Утренник - РИА Новости, 1920, 27.06.2022
© Depositphotos / antiksu
Утренник. Архивное фото
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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Очередь в детские сады в России практически ликвидирована, работы по строительству и капремонту школ идут по утвержденному графику и будут реализованы, заявил министр просвещения РФ Сергей Кравцов.
"Практически ликвидирована очередь в детские сады: за последние три года построили более тысячи детских садов, и эта ситуация на контроле... До 2024 года мы должны построить 1300 школ, уже на сегодняшний день построено 697. Здесь тоже идем абсолютно в графике и те планы, которые были обозначены президентом, будут реализованы", - сказал Кравцов в интервью "России 24".
По его словам, за пять лет должны быть отремонтированы 7300 общеобразовательных объектов. "Уже отобраны объекты на этот год, ремонты начались в срок. В этом году будет отремонтировано 1400, а за 2 года - более трех тысяч", - отметил министр.
"Помимо капитальных ремонтов каждая школа получит порядка 6,5 миллионов рублей на оборудование. Сами учителя, директора школ совместно с учениками будут решать, на что потратить эти средства: закупить мебель, обновить компьютеры, или какие-то другие элементы образования, инфрастуктуры, которые нужны для школы", - добавил Кравцов.
Министр сообщил, что уже 15 тысяч сельских школ обеспечены оборудованием для преподавания физики, химии, биологии и других естественнонаучных дисциплин. -0-
Детский сад - РИА Новости, 1920, 04.03.2022
4 марта, 12:42
Порядок приема детей в детские сады упростили
 
ОбществоДетиСергей КравцовМинистерство просвещения России (Минпросвещения России)Социальный навигаторДетские вопросы
 
 
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