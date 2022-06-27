https://ria.ru/20220627/ochered-1798435223.html

В Минпросвещения рассказали о ситуации с очередями в детских садах

В Минпросвещения рассказали о ситуации с очередями в детских садах - РИА Новости, 27.06.2022

В Минпросвещения рассказали о ситуации с очередями в детских садах

Очередь в детские сады в России практически ликвидирована, работы по строительству и капремонту школ идут по утвержденному графику и будут реализованы, заявил... РИА Новости, 27.06.2022

2022-06-27T14:18

2022-06-27T14:18

2022-06-27T15:08

общество

дети

сергей кравцов

министерство просвещения россии (минпросвещения россии)

социальный навигатор

детские вопросы

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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Очередь в детские сады в России практически ликвидирована, работы по строительству и капремонту школ идут по утвержденному графику и будут реализованы, заявил министр просвещения РФ Сергей Кравцов.По его словам, за пять лет должны быть отремонтированы 7300 общеобразовательных объектов. "Уже отобраны объекты на этот год, ремонты начались в срок. В этом году будет отремонтировано 1400, а за 2 года - более трех тысяч", - отметил министр."Помимо капитальных ремонтов каждая школа получит порядка 6,5 миллионов рублей на оборудование. Сами учителя, директора школ совместно с учениками будут решать, на что потратить эти средства: закупить мебель, обновить компьютеры, или какие-то другие элементы образования, инфрастуктуры, которые нужны для школы", - добавил Кравцов.Министр сообщил, что уже 15 тысяч сельских школ обеспечены оборудованием для преподавания физики, химии, биологии и других естественнонаучных дисциплин. -0-

https://ria.ru/20220304/detsad-1776471828.html

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

общество, дети, сергей кравцов, министерство просвещения россии (минпросвещения россии), социальный навигатор, детские вопросы