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Генсек НАТО заявил о невозможности полноценного диалога с Москвой - РИА Новости, 27.06.2022
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Генсек НАТО заявил о невозможности полноценного диалога с Москвой
Генсек НАТО заявил о невозможности полноценного диалога с Москвой - РИА Новости, 27.06.2022
Генсек НАТО заявил о невозможности полноценного диалога с Москвой
Признание России угрозой безопасности НАТО не означает отказ от контактов с Москвой, но полноценный диалог невозможен, заявил генсек Йенс Столтенберг на... РИА Новости, 27.06.2022
2022-06-27T14:49
2022-06-27T14:49
в мире
россия
нато
йенс столтенберг
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БРЮССЕЛЬ, 27 июн – РИА Новости. Признание России угрозой безопасности НАТО не означает отказ от контактов с Москвой, но полноценный диалог невозможен, заявил генсек Йенс Столтенберг на пресс-конференции, предваряющей саммит в Мадриде, который пройдет с 28 по 30 июня."Сейчас тот субстантивный диалог, над которым мы работали много лет, не находится на столе переговоров по причине действий России, того, как Россия выбрала конфронтацию, а не диалог… Но сохраняется необходимость в сохранении каналов связи для предотвращения инцидентов. Также на определенной стадии, вероятно, мы сможем взаимодействовать по вопросам контроля над вооружениями", - сказал он.Ранее Столтенберг заявил, что лидеры НАТО в Мадриде согласуют новую стратегическую концепцию до 2030 года, в которой Россия будет названа одной из главных угроз коллективной безопасности.Ранее в МИД РФ заявили, что Москва остается открытой к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента. В ведомстве также заявили ранее, что все практическое сотрудничество, которое выстраивалось годами, альянс давно обрушил.
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в мире, россия, нато, йенс столтенберг
14:49 27.06.2022
 
Генсек НАТО заявил о невозможности полноценного диалога с Москвой

Столтенберг назвал полноценный диалог после признания России угрозой НАТО невозможным

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкГенеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг - РИА Новости, 1920, 27.06.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 27 июн – РИА Новости. Признание России угрозой безопасности НАТО не означает отказ от контактов с Москвой, но полноценный диалог невозможен, заявил генсек Йенс Столтенберг на пресс-конференции, предваряющей саммит в Мадриде, который пройдет с 28 по 30 июня.
"Сейчас тот субстантивный диалог, над которым мы работали много лет, не находится на столе переговоров по причине действий России, того, как Россия выбрала конфронтацию, а не диалог… Но сохраняется необходимость в сохранении каналов связи для предотвращения инцидентов. Также на определенной стадии, вероятно, мы сможем взаимодействовать по вопросам контроля над вооружениями", - сказал он.
Ранее Столтенберг заявил, что лидеры НАТО в Мадриде согласуют новую стратегическую концепцию до 2030 года, в которой Россия будет названа одной из главных угроз коллективной безопасности.
Ранее в МИД РФ заявили, что Москва остается открытой к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента. В ведомстве также заявили ранее, что все практическое сотрудничество, которое выстраивалось годами, альянс давно обрушил.
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