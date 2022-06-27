https://ria.ru/20220627/nato-1798448177.html

Генсек НАТО заявил о невозможности полноценного диалога с Москвой

Генсек НАТО заявил о невозможности полноценного диалога с Москвой - РИА Новости, 27.06.2022

Генсек НАТО заявил о невозможности полноценного диалога с Москвой

Признание России угрозой безопасности НАТО не означает отказ от контактов с Москвой, но полноценный диалог невозможен, заявил генсек Йенс Столтенберг на... РИА Новости, 27.06.2022

2022-06-27T14:49

2022-06-27T14:49

2022-06-27T14:49

в мире

россия

нато

йенс столтенберг

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БРЮССЕЛЬ, 27 июн – РИА Новости. Признание России угрозой безопасности НАТО не означает отказ от контактов с Москвой, но полноценный диалог невозможен, заявил генсек Йенс Столтенберг на пресс-конференции, предваряющей саммит в Мадриде, который пройдет с 28 по 30 июня."Сейчас тот субстантивный диалог, над которым мы работали много лет, не находится на столе переговоров по причине действий России, того, как Россия выбрала конфронтацию, а не диалог… Но сохраняется необходимость в сохранении каналов связи для предотвращения инцидентов. Также на определенной стадии, вероятно, мы сможем взаимодействовать по вопросам контроля над вооружениями", - сказал он.Ранее Столтенберг заявил, что лидеры НАТО в Мадриде согласуют новую стратегическую концепцию до 2030 года, в которой Россия будет названа одной из главных угроз коллективной безопасности.Ранее в МИД РФ заявили, что Москва остается открытой к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента. В ведомстве также заявили ранее, что все практическое сотрудничество, которое выстраивалось годами, альянс давно обрушил.

https://ria.ru/20220624/voyna-1797814421.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, россия, нато, йенс столтенберг