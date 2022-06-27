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НАТО планирует объявить Россию угрозой коллективной безопасности - РИА Новости, 27.06.2022
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НАТО планирует объявить Россию угрозой коллективной безопасности
НАТО планирует объявить Россию угрозой коллективной безопасности - РИА Новости, 27.06.2022
НАТО планирует объявить Россию угрозой коллективной безопасности
Лидеры НАТО на саммите в Мадриде утвердят новую стратегическую концепцию на 10 лет, в которой Россия будет названа угрозой коллективной безопасности, заявил... РИА Новости, 27.06.2022
2022-06-27T14:06
2022-06-27T14:26
нато
в мире
мадрид
йенс столтенберг
россия
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БРЮССЕЛЬ, 27 июн – РИА Новости. Лидеры НАТО на саммите в Мадриде утвердят новую стратегическую концепцию на 10 лет, в которой Россия будет названа угрозой коллективной безопасности, заявил генсек Йенс Столтенберг на пресс-конференции, предваряющей саммит в Мадриде, который пройдет с 28 по 30 июня."Лидеры утвердят новую стратегическую концепцию, которая отразит современную ситуацию в области безопасности… В ней Россия будет названа как одна из самых существенных угроз нашей безопасности", - сказал он.Ранее сообщалось, что лидеры НАТО утвердят в Мадриде обновленную стратегическую концепцию альянса на период до 2030 года.
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нато, в мире, мадрид, йенс столтенберг, россия
14:06 27.06.2022 (обновлено: 14:26 27.06.2022)
 
НАТО планирует объявить Россию угрозой коллективной безопасности

НАТО примет стратегическую концепцию с Россией в роли угрозы коллективной безопасности

© AP Photo / Olivier MatthysФлаги стран-участниц НАТО у штаб-квартиры организации в Брюсселе
Флаги стран-участниц НАТО у штаб-квартиры организации в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 27.06.2022
© AP Photo / Olivier Matthys
Флаги стран-участниц НАТО у штаб-квартиры организации в Брюсселе. Архивное фото
Читать ria.ru в
БРЮССЕЛЬ, 27 июн – РИА Новости. Лидеры НАТО на саммите в Мадриде утвердят новую стратегическую концепцию на 10 лет, в которой Россия будет названа угрозой коллективной безопасности, заявил генсек Йенс Столтенберг на пресс-конференции, предваряющей саммит в Мадриде, который пройдет с 28 по 30 июня.
"Лидеры утвердят новую стратегическую концепцию, которая отразит современную ситуацию в области безопасности… В ней Россия будет названа как одна из самых существенных угроз нашей безопасности", - сказал он.
Ранее сообщалось, что лидеры НАТО утвердят в Мадриде обновленную стратегическую концепцию альянса на период до 2030 года.
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НАТОВ миреМадридЙенс СтолтенбергРоссия
 
 
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