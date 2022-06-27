https://ria.ru/20220627/nato-1798429936.html
НАТО планирует объявить Россию угрозой коллективной безопасности
НАТО планирует объявить Россию угрозой коллективной безопасности - РИА Новости, 27.06.2022
НАТО планирует объявить Россию угрозой коллективной безопасности
Лидеры НАТО на саммите в Мадриде утвердят новую стратегическую концепцию на 10 лет, в которой Россия будет названа угрозой коллективной безопасности, заявил... РИА Новости, 27.06.2022
2022-06-27T14:06
2022-06-27T14:06
2022-06-27T14:26
нато
в мире
мадрид
йенс столтенберг
россия
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БРЮССЕЛЬ, 27 июн – РИА Новости. Лидеры НАТО на саммите в Мадриде утвердят новую стратегическую концепцию на 10 лет, в которой Россия будет названа угрозой коллективной безопасности, заявил генсек Йенс Столтенберг на пресс-конференции, предваряющей саммит в Мадриде, который пройдет с 28 по 30 июня."Лидеры утвердят новую стратегическую концепцию, которая отразит современную ситуацию в области безопасности… В ней Россия будет названа как одна из самых существенных угроз нашей безопасности", - сказал он.Ранее сообщалось, что лидеры НАТО утвердят в Мадриде обновленную стратегическую концепцию альянса на период до 2030 года.
https://ria.ru/20220623/ukraina-1797403769.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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нато, в мире, мадрид, йенс столтенберг, россия
14:06 27.06.2022 (обновлено: 14:26 27.06.2022)
НАТО планирует объявить Россию угрозой коллективной безопасности
НАТО примет стратегическую концепцию с Россией в роли угрозы коллективной безопасности