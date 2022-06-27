https://ria.ru/20220627/nato-1798429936.html

НАТО планирует объявить Россию угрозой коллективной безопасности

НАТО планирует объявить Россию угрозой коллективной безопасности - РИА Новости, 27.06.2022

НАТО планирует объявить Россию угрозой коллективной безопасности

Лидеры НАТО на саммите в Мадриде утвердят новую стратегическую концепцию на 10 лет, в которой Россия будет названа угрозой коллективной безопасности, заявил... РИА Новости, 27.06.2022

2022-06-27T14:06

2022-06-27T14:06

2022-06-27T14:26

нато

в мире

мадрид

йенс столтенберг

россия

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БРЮССЕЛЬ, 27 июн – РИА Новости. Лидеры НАТО на саммите в Мадриде утвердят новую стратегическую концепцию на 10 лет, в которой Россия будет названа угрозой коллективной безопасности, заявил генсек Йенс Столтенберг на пресс-конференции, предваряющей саммит в Мадриде, который пройдет с 28 по 30 июня."Лидеры утвердят новую стратегическую концепцию, которая отразит современную ситуацию в области безопасности… В ней Россия будет названа как одна из самых существенных угроз нашей безопасности", - сказал он.Ранее сообщалось, что лидеры НАТО утвердят в Мадриде обновленную стратегическую концепцию альянса на период до 2030 года.

https://ria.ru/20220623/ukraina-1797403769.html

мадрид

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

нато, в мире, мадрид, йенс столтенберг, россия