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Акция протеста против саммита НАТО состоялась в мадридском музее - РИА Новости, 27.06.2022
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Культура
https://ria.ru/20220627/madrid-1798556035.html
Акция протеста против саммита НАТО состоялась в мадридском музее
Акция протеста против саммита НАТО состоялась в мадридском музее - РИА Новости, 27.06.2022
Акция протеста против саммита НАТО состоялась в мадридском музее
Несколько десятков молодежных активистов провели акцию протеста против саммита НАТО в мадридском Музее королевы Софии перед знаменитой картиной "Герника" Пабло... РИА Новости, 27.06.2022
2022-06-27T20:00
2022-06-27T20:08
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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Несколько десятков молодежных активистов провели акцию протеста против саммита НАТО в мадридском Музее королевы Софии перед знаменитой картиной "Герника" Пабло Пикассо, сообщает газета Vanguardia.Саммит альянса пройдет в Мадриде 28-30 июня.Участвовавшие в акции активисты организаций "Восстание или уничтожение" (Rebelión o Extinción) и "Молодежь за климат" (Juventud por el Clima) распространили ее фотографии и видеосъемку в социальных сетях.На опубликованных фотографиях видно, как молодые люди лежат на полу перед картиной. Две девушки-активистки стоят на коленях и держат плакаты с надписями "Война означает смерть Искусства" и "Здесь соберутся военные деятели". Другие участники акции надели маски премьера Испании Педро Санчеса, президентов США и Франции Джо Байдена и Эммануэля Макрона.Акция продлилась около десяти минут, после чего протестующие были удалены сотрудниками музея. Они заявили, что это был "мирный протест" со строгим соблюдением дистанции от знаменитой картины.Картина "Герника" была представлена в 1937 году. Она получила название в честь города в Стране Басков, который подвергся бомбардировке во время гражданской войны в Испании. "Картина стала неподвластным времени универсальным символом протеста против чудовищных и преступных разрушений, вызванных войной, и породила творческие дебаты о способах изображения вооруженного конфликта", - говорится на сайте ООН.
https://ria.ru/20220627/polsha-1798471834.html
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в мире, педро санчес, джо байден, эммануэль макрон, испания, мадрид, сша, оон
20:00 27.06.2022 (обновлено: 20:08 27.06.2022)
 
Акция протеста против саммита НАТО состоялась в мадридском музее

Газета Vanguardia: акция протеста против саммита НАТО состоялась в мадридском музее

© UN Photo/Eskinder DebebeГобелен по мотивам картины Пабло Пикассо "Герника", выставленный перед залом Совета Безопасности в штаб-квартире ООН
Гобелен по мотивам картины Пабло Пикассо Герника, выставленный перед залом Совета Безопасности в штаб-квартире ООН
© UN Photo/Eskinder Debebe
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Несколько десятков молодежных активистов провели акцию протеста против саммита НАТО в мадридском Музее королевы Софии перед знаменитой картиной "Герника" Пабло Пикассо, сообщает газета Vanguardia.
Саммит альянса пройдет в Мадриде 28-30 июня.
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Участвовавшие в акции активисты организаций "Восстание или уничтожение" (Rebelión o Extinción) и "Молодежь за климат" (Juventud por el Clima) распространили ее фотографии и видеосъемку в социальных сетях.
На опубликованных фотографиях видно, как молодые люди лежат на полу перед картиной. Две девушки-активистки стоят на коленях и держат плакаты с надписями "Война означает смерть Искусства" и "Здесь соберутся военные деятели". Другие участники акции надели маски премьера Испании Педро Санчеса, президентов США и Франции Джо Байдена и Эммануэля Макрона.
Акция продлилась около десяти минут, после чего протестующие были удалены сотрудниками музея. Они заявили, что это был "мирный протест" со строгим соблюдением дистанции от знаменитой картины.
Картина "Герника" была представлена в 1937 году. Она получила название в честь города в Стране Басков, который подвергся бомбардировке во время гражданской войны в Испании. "Картина стала неподвластным времени универсальным символом протеста против чудовищных и преступных разрушений, вызванных войной, и породила творческие дебаты о способах изображения вооруженного конфликта", - говорится на сайте ООН.
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