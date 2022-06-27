https://ria.ru/20220627/madrid-1798556035.html

Акция протеста против саммита НАТО состоялась в мадридском музее

Акция протеста против саммита НАТО состоялась в мадридском музее - РИА Новости, 27.06.2022

Акция протеста против саммита НАТО состоялась в мадридском музее

Несколько десятков молодежных активистов провели акцию протеста против саммита НАТО в мадридском Музее королевы Софии перед знаменитой картиной "Герника" Пабло... РИА Новости, 27.06.2022

2022-06-27T20:00

2022-06-27T20:00

2022-06-27T20:08

в мире

педро санчес

джо байден

эммануэль макрон

испания

мадрид

сша

оон

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/1a/1599050999_0:33:903:540_1920x0_80_0_0_f6349d2ac3373e5a37467b2a3db2659e.jpg

МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Несколько десятков молодежных активистов провели акцию протеста против саммита НАТО в мадридском Музее королевы Софии перед знаменитой картиной "Герника" Пабло Пикассо, сообщает газета Vanguardia.Саммит альянса пройдет в Мадриде 28-30 июня.Участвовавшие в акции активисты организаций "Восстание или уничтожение" (Rebelión o Extinción) и "Молодежь за климат" (Juventud por el Clima) распространили ее фотографии и видеосъемку в социальных сетях.На опубликованных фотографиях видно, как молодые люди лежат на полу перед картиной. Две девушки-активистки стоят на коленях и держат плакаты с надписями "Война означает смерть Искусства" и "Здесь соберутся военные деятели". Другие участники акции надели маски премьера Испании Педро Санчеса, президентов США и Франции Джо Байдена и Эммануэля Макрона.Акция продлилась около десяти минут, после чего протестующие были удалены сотрудниками музея. Они заявили, что это был "мирный протест" со строгим соблюдением дистанции от знаменитой картины.Картина "Герника" была представлена в 1937 году. Она получила название в честь города в Стране Басков, который подвергся бомбардировке во время гражданской войны в Испании. "Картина стала неподвластным времени универсальным символом протеста против чудовищных и преступных разрушений, вызванных войной, и породила творческие дебаты о способах изображения вооруженного конфликта", - говорится на сайте ООН.

https://ria.ru/20220627/polsha-1798471834.html

https://ria.ru/20220626/erdogan-1798279570.html

испания

мадрид

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, педро санчес, джо байден, эммануэль макрон, испания, мадрид, сша, оон