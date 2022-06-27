https://ria.ru/20220627/madrid-1798405214.html

Посол в Испании посоветовал россиянам не ездить в Мадрид в дни саммита НАТО

Посол в Испании посоветовал россиянам не ездить в Мадрид в дни саммита НАТО - РИА Новости, 27.06.2022

Посол в Испании посоветовал россиянам не ездить в Мадрид в дни саммита НАТО

Посол России в Испании Юрий Корчагин посоветовал россиянам не ездить в Мадрид в дни проведения там саммита НАТО. РИА Новости, 27.06.2022

2022-06-27T13:11

2022-06-27T13:11

2022-06-27T13:46

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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Посол России в Испании Юрий Корчагин посоветовал россиянам не ездить в Мадрид в дни проведения там саммита НАТО."Рекомендую в эти дни в Мадрид не ездить, потому что здесь проходит серьезная операция по обеспечению безопасности в связи с саммитом НАТО - приезжают 44 делегации, около 5 тысяч человек, все отели будут заняты и по городу, который в значительной степени будет перекрыт, не проедешь и не пройдешь. У меня есть сомнения, что в эти дни нужно ехать в испанскую столицу", - сказал посол в эфире телеканала "Россия 24".Саммит НАТО пройдет 28-30 июня в Мадриде. Как заявлял 19 июня генсек НАТО Йенс Столтенберг, участники встречи объявят, что Россия для альянса больше не партнер, а "угроза миру и стабильности". При этом, как ожидается, лидеры НАТО огласят решение о новом размещении сил в Европе.

https://ria.ru/20220625/sammit-1798056899.html

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Екатерина Зайцева

в мире, испания, мадрид, россия, европа, нато, йенс столтенберг, новости - туризм