https://ria.ru/20220627/litva-1798375536.html

Премьер Литвы заявила о проблемах у страны из-за нового документа ЕК

Премьер Литвы заявила о проблемах у страны из-за нового документа ЕК - РИА Новости, 27.06.2022

Премьер Литвы заявила о проблемах у страны из-за нового документа ЕК

Вильнюс получил от Еврокомиссии документ, касающийся ограничения транзита в Калининградскую область, который создает для Литвы "дополнительные проблемы",... РИА Новости, 27.06.2022

2022-06-27T12:10

2022-06-27T12:10

2022-06-27T13:33

литва

еврокомиссия

в мире

ингрида шимоните

евросоюз

калининградская область

россия

санкции в отношении россии

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МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Вильнюс получил от Еврокомиссии документ, касающийся ограничения транзита в Калининградскую область, который создает для Литвы "дополнительные проблемы", заявила журналистам премьер-министр страны Ингрида Шимоните."Евркомиссия прислала документ (об ограничении транзита в Калининград. — Прим. ред.), который, по-моему, содержит очень много неясностей и создает дополнительные проблемы, и на все эти проблемы мы обратили внимание ЕК. Насколько мы знаем, сейчас работа в комиссии продолжается... Литва высказала немало замечаний Еврокомиссии. Поскольку работа идет, не хотела бы дальше комментировать", — приводит ее слова портал LRT.ЕС перестал пропускать грузовой автотранспорт, зарегистрированный в России, с начала апреля. Однако для транзита товаров в Калининградскую область тогда сделали исключение. Сейчас объявленный Литвой запрет касается всего грузового транзита грузов, попавших под санкции Евросоюза. Вильнюс уведомил Калининградскую область о прекращении с 18 июня транзита товаров, попавших под санкции Евросоюза: стройматериалов, металла, дерева, цемента, удобрений, алкоголя, икры и некоторых других категорий товаров, которые суммарно составляют около 50 процентов всего транзита в регион.Губернатор Антон Алиханов подчеркнул, что паромный комплекс Калининградской области справится с новыми грузами на фоне решения Вильнюса. Перевозка нефтепродуктов в регион через Литву продолжается, их транзит не ограничен до 10 августа.Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Литва, приняв такое решение, действует агрессивно и вышла за пределы недружественных линий. По ее словам, в Вильнюсе должны понимать, что оценка подобных действий Москвой как враждебных означает, что сейчас "уже не до разговоров". Во внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что Россия оставляет за собой право на защиту национальных интересов, если ограничения не отменят.

https://ria.ru/20220626/alikhanov-1798269519.html

литва

калининградская область

россия

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

литва, еврокомиссия, в мире, ингрида шимоните, евросоюз, калининградская область, россия, санкции в отношении россии