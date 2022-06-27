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Полянский сравнил кадры пожара в Кременчуге с провокацией ВСУ в Буче - РИА Новости, 27.06.2022
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Полянский сравнил кадры пожара в Кременчуге с провокацией ВСУ в Буче
Полянский сравнил кадры пожара в Кременчуге с провокацией ВСУ в Буче - РИА Новости, 27.06.2022
Полянский сравнил кадры пожара в Кременчуге с провокацией ВСУ в Буче
Первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский предположил, что "удар по торговому центру в Кременчуге" был очередной украинской... РИА Новости, 27.06.2022
2022-06-27T21:44
2022-06-27T22:44
в мире
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кременчуг
буча
нато
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ООН, 27 июн — РИА Новости. Первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский предположил, что "удар по торговому центру в Кременчуге" был очередной украинской провокацией. Об этом он написал в Twitter.В понедельник в социальных сетях появились кадры объятого пламенем торгового центра в Кременчуге.Ранее в Министерстве обороны России назвали все опубликованные киевским режимом фотографии и видеоматериалы, якобы свидетельствующие о преступлениях в Буче, очередной провокацией. Как отметили в ведомстве, за время нахождения этого населенного пункта под контролем российской армии ни один местный житель не пострадал от каких-либо насильственных действий. Там также подчеркнули, что все подразделения полностью вышли из Бучи еще 30 марта, а выезды из города в северном направлении не блокировались, при этом южные окраины, включая жилые кварталы, круглосуточно обстреливались украинскими войсками из крупнокалиберной артиллерии, танков и реактивных систем залпового огня.Россия 24 февраля начала спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
https://ria.ru/20220604/lavrov-1793201685.html
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в мире, россия, кременчуг, буча, нато, украина, владимир путин
21:44 27.06.2022 (обновлено: 22:44 27.06.2022)
 
Полянский сравнил кадры пожара в Кременчуге с провокацией ВСУ в Буче

Полянский предположил, что в Кременчуге произошла провокация ВСУ в стиле Бучи

© AP Photo / John MinchilloДмитрий Полянский
Дмитрий Полянский - РИА Новости, 1920, 27.06.2022
© AP Photo / John Minchillo
Дмитрий Полянский. Архивное фото
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ООН, 27 июн — РИА Новости. Первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский предположил, что "удар по торговому центру в Кременчуге" был очередной украинской провокацией. Об этом он написал в Twitter.
"Похоже, мы имеем дело с новой провокацией в стиле Бучи. Надо подождать, что скажет наше Минобороны, но уже слишком много бросающихся в глаза нестыковок. Это именно то, что нужно киевскому режиму, чтобы держать фокус внимания на Украине перед саммитом НАТО", — отметил зампред.
В понедельник в социальных сетях появились кадры объятого пламенем торгового центра в Кременчуге.
Ранее в Министерстве обороны России назвали все опубликованные киевским режимом фотографии и видеоматериалы, якобы свидетельствующие о преступлениях в Буче, очередной провокацией. Как отметили в ведомстве, за время нахождения этого населенного пункта под контролем российской армии ни один местный житель не пострадал от каких-либо насильственных действий.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 27.06.2022
4 июня, 22:11
Имена погибших в провокации в Буче до сих пор не предъявлены, заявил Лавров
Там также подчеркнули, что все подразделения полностью вышли из Бучи еще 30 марта, а выезды из города в северном направлении не блокировались, при этом южные окраины, включая жилые кварталы, круглосуточно обстреливались украинскими войсками из крупнокалиберной артиллерии, танков и реактивных систем залпового огня.
Россия 24 февраля начала спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Постпред при ООН Василий Небензя - РИА Новости, 1920, 23.05.2022
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Западные СМИ признали, что жители Бучи погибли от рук ВСУ, заявил Небензя
 
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