https://ria.ru/20220627/kremenchug-1798572910.html

Полянский сравнил кадры пожара в Кременчуге с провокацией ВСУ в Буче

Полянский сравнил кадры пожара в Кременчуге с провокацией ВСУ в Буче - РИА Новости, 27.06.2022

Полянский сравнил кадры пожара в Кременчуге с провокацией ВСУ в Буче

Первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский предположил, что "удар по торговому центру в Кременчуге" был очередной украинской... РИА Новости, 27.06.2022

2022-06-27T21:44

2022-06-27T21:44

2022-06-27T22:44

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ООН, 27 июн — РИА Новости. Первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский предположил, что "удар по торговому центру в Кременчуге" был очередной украинской провокацией. Об этом он написал в Twitter.В понедельник в социальных сетях появились кадры объятого пламенем торгового центра в Кременчуге.Ранее в Министерстве обороны России назвали все опубликованные киевским режимом фотографии и видеоматериалы, якобы свидетельствующие о преступлениях в Буче, очередной провокацией. Как отметили в ведомстве, за время нахождения этого населенного пункта под контролем российской армии ни один местный житель не пострадал от каких-либо насильственных действий. Там также подчеркнули, что все подразделения полностью вышли из Бучи еще 30 марта, а выезды из города в северном направлении не блокировались, при этом южные окраины, включая жилые кварталы, круглосуточно обстреливались украинскими войсками из крупнокалиберной артиллерии, танков и реактивных систем залпового огня.Россия 24 февраля начала спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".

https://ria.ru/20220604/lavrov-1793201685.html

https://ria.ru/20220523/nebenzya-1790251171.html

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кременчуг

буча

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в мире, россия, кременчуг, буча, нато, украина, владимир путин