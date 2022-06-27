https://ria.ru/20220627/kaliningrad-1798518494.html

ЕС и НАТО сделали шаг к тому, чтобы "забрать" Калининград, заявили в Риге

ЕС и НАТО сделали шаг к тому, чтобы "забрать" Калининград, заявили в Риге - РИА Новости, 27.06.2022

ЕС и НАТО сделали шаг к тому, чтобы "забрать" Калининград, заявили в Риге

Экс-министр внутренних дел Латвии Марис Гулбис заявил, что ограничение транзита в Калининградскую область - это сигнал России о том, что Европа и НАТО готовы... РИА Новости, 27.06.2022

2022-06-27T18:01

2022-06-27T18:01

2022-06-27T18:11

в мире

литва

латвия

евросоюз

нато

россия

калининградская область

санкции в отношении россии

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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Экс-министр внутренних дел Латвии Марис Гулбис заявил, что ограничение транзита в Калининградскую область - это сигнал России о том, что Европа и НАТО готовы "забрать" Калининград."Это (ограничение транзита в Калининградскую область - ред.) первый шаг Европы и НАТО по отсечению Калининграда... бывшей столицы Восточной Пруссии, от России... Я начал думать, что Европа прекрасно понимает, что делает. Литовцы еще лучше все поняли. Я думаю, русским послан четкий сигнал - если вы будете выпендриваться, мы заберем Кенигсберг", - сказал Гулбис в эфире TV24. По его словам, лидеры западных стран сейчас "слишком мягкие", по сравнению с Рональдом Рейганом и Уинстоном Черчиллем. Гулбис полагает, что президент США Джо Байден должен был бы из-за начала спецоперации на Украине обратиться к российскому президенту с заявлением: "Владимир, мы сейчас отнимаем Калининград".Евросоюз прекратил пускать в европейские страны грузовой автотранспорт, зарегистрированный в РФ, еще в начале апреля. Однако для транзита товаров в Калининградскую область тогда сделали исключение. Сейчас объявленный Литвой запрет касается всего грузового транзита грузов, попавших под санкции Евросоюза. Литовские железные дороги ранее уведомили Калининградскую железную дорогу о прекращении с 18 июня транзита ряда товаров, попавших под санкции ЕС.Официальный представитель МИД России Мария Захарова сказала, что Литва, приняв такое решение, действует агрессивно и вышла за пределы недружественных линий. Посол ЕС в России Маркус Эдерер был вызван в МИД из-за ограничения транзита. Российская сторона в ходе беседы потребовала немедленно возобновить калининградский транзит, иначе последуют ответные меры. Литовские власти отрицают нарушение договора о транзите и утверждают, что только выполняли санкции ЕС. Президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что Вильнюс не пойдет на уступки России в вопросе транзита товаров в Калининградскую область.

https://ria.ru/20220621/litva-1796853268.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, литва, латвия, евросоюз, нато, россия, калининградская область, санкции в отношении россии