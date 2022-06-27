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Песков назвал ожидаемым решение Литвы по блокаде Калининграда - РИА Новости, 27.06.2022
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Песков назвал ожидаемым решение Литвы по блокаде Калининграда
Песков назвал ожидаемым решение Литвы по блокаде Калининграда - РИА Новости, 27.06.2022
Песков назвал ожидаемым решение Литвы по блокаде Калининграда
Никаких новаций по ситуации с решением Литвы ограничить транзит российских грузов в Калининград нет, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 27.06.2022
2022-06-27T12:39
2022-06-27T12:59
в мире
россия
литва
дмитрий песков
калининград
вильнюс
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Никаких новаций по ситуации с решением Литвы ограничить транзит российских грузов в Калининград нет, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Пока нам нечего сообщить, ничего нового, ждем какую-то реакцию", - сказал Песков на вопрос журналистов о продвижениях в ситуации с решением властей Литвы ограничить транзит российских грузов в Калининград.Ранее старший советник литовского президента Кестутис Будрис заявил журналистам, что руководство Литвы на совещании выработало принципы и положения, в соответствии с которыми страна будет обсуждать транзит в Калининград с Еврокомиссией, Вильнюс настаивает на отсутствии каких-либо исключений для российских товаров.
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в мире, россия, литва, дмитрий песков, калининград, вильнюс, санкции в отношении россии
12:39 27.06.2022 (обновлено: 12:59 27.06.2022)
 
Песков назвал ожидаемым решение Литвы по блокаде Калининграда

Песков: решение Литвы по блокаде Калининграда было ожидаемо

© РИА Новости / Михаил Голенков / Перейти в фотобанкЖелезнодорожная сортировочная станция в Калининграде
Железнодорожная сортировочная станция в Калининграде - РИА Новости, 1920, 27.06.2022
© РИА Новости / Михаил Голенков
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Железнодорожная сортировочная станция в Калининграде. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Никаких новаций по ситуации с решением Литвы ограничить транзит российских грузов в Калининград нет, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Пока нам нечего сообщить, ничего нового, ждем какую-то реакцию", - сказал Песков на вопрос журналистов о продвижениях в ситуации с решением властей Литвы ограничить транзит российских грузов в Калининград.
Ранее старший советник литовского президента Кестутис Будрис заявил журналистам, что руководство Литвы на совещании выработало принципы и положения, в соответствии с которыми страна будет обсуждать транзит в Калининград с Еврокомиссией, Вильнюс настаивает на отсутствии каких-либо исключений для российских товаров.
Вид на Калининград - РИА Новости, 1920, 22.06.2022
22 июня, 03:46
Военный эксперт рассказал, чего опасается Литва в вопросе Калининграда
 
В миреРоссияЛитваДмитрий ПесковКалининградВильнюсСанкции в отношении России
 
 
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