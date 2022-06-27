https://ria.ru/20220627/gaz-1798454724.html

Власти Южной Кореи заявили о повышении цен на газ и электричество

Власти Южной Кореи заявили о повышении цен на газ и электричество - РИА Новости, 27.06.2022

Власти Южной Кореи заявили о повышении цен на газ и электричество

Южная Корея повысит тарифы на электроэнергию и газ для гражданского использования на фоне роста инфляции и мировых цен на энергоносители, заявили... РИА Новости, 27.06.2022

2022-06-27T15:07

2022-06-27T15:07

2022-06-27T15:07

экономика

цены на нефть

южная корея

сеул

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СЕУЛ, 27 июн – РИА Новости. Южная Корея повысит тарифы на электроэнергию и газ для гражданского использования на фоне роста инфляции и мировых цен на энергоносители, заявили Государственная энергетическая компания Korea Electric Power Corporation (KEPCO) и министерство энергетики Республики Корея.KEPCO сообщила, что повысит стоимость топлива, ключевую часть тарифов на электроэнергию в стране, на 5 вон (0,21 рубля) за киловатт-час в период с июля по сентябрь.Минэнергетики объявило, что с июля повысит цены на природный газ для домохозяйств и коммерческого использования на 1,11 воны (4,6 копейки) за мегаджоуль.В стране действует гибкая система тарифов на электроэнергию, в соответствии с которой они корректируются каждые три месяца в зависимости от мировых цен на сжиженный природный газ, уголь и нефть.В мае потребительские цены в Южной Корее подскочили на 5,4% в годовом исчислении, что стало самым быстрым ростом почти за 14 лет. Курс воны в июне достиг рекордной за почти 13 лет отметки в 1300 вон за доллар. При этом мировые цены на нефть выросли на 61% в годовом исчислении, СПГ – на 141%.По данным министерства, запланированное повышение тарифов означает, что домохозяйство из четырех человек в месяц будет платить в среднем на 1535 вон (63,5 рубля) больше за электричество и на 2220 вон (примерно 92 рубля) больше за газ, то есть примерно на 7-8%. Средняя плата за газ в месяц в Сеуле будет составлять 33980 вон (примерно 1406 рублей).

https://ria.ru/20220408/neft-1782422219.html

южная корея

сеул

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2022

Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

экономика, цены на нефть, южная корея, сеул