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Власти Южной Кореи заявили о повышении цен на газ и электричество - РИА Новости, 27.06.2022
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Власти Южной Кореи заявили о повышении цен на газ и электричество
Власти Южной Кореи заявили о повышении цен на газ и электричество - РИА Новости, 27.06.2022
Власти Южной Кореи заявили о повышении цен на газ и электричество
Южная Корея повысит тарифы на электроэнергию и газ для гражданского использования на фоне роста инфляции и мировых цен на энергоносители, заявили... РИА Новости, 27.06.2022
2022-06-27T15:07
2022-06-27T15:07
экономика
цены на нефть
южная корея
сеул
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СЕУЛ, 27 июн – РИА Новости. Южная Корея повысит тарифы на электроэнергию и газ для гражданского использования на фоне роста инфляции и мировых цен на энергоносители, заявили Государственная энергетическая компания Korea Electric Power Corporation (KEPCO) и министерство энергетики Республики Корея.KEPCO сообщила, что повысит стоимость топлива, ключевую часть тарифов на электроэнергию в стране, на 5 вон (0,21 рубля) за киловатт-час в период с июля по сентябрь.Минэнергетики объявило, что с июля повысит цены на природный газ для домохозяйств и коммерческого использования на 1,11 воны (4,6 копейки) за мегаджоуль.В стране действует гибкая система тарифов на электроэнергию, в соответствии с которой они корректируются каждые три месяца в зависимости от мировых цен на сжиженный природный газ, уголь и нефть.В мае потребительские цены в Южной Корее подскочили на 5,4% в годовом исчислении, что стало самым быстрым ростом почти за 14 лет. Курс воны в июне достиг рекордной за почти 13 лет отметки в 1300 вон за доллар. При этом мировые цены на нефть выросли на 61% в годовом исчислении, СПГ – на 141%.По данным министерства, запланированное повышение тарифов означает, что домохозяйство из четырех человек в месяц будет платить в среднем на 1535 вон (63,5 рубля) больше за электричество и на 2220 вон (примерно 92 рубля) больше за газ, то есть примерно на 7-8%. Средняя плата за газ в месяц в Сеуле будет составлять 33980 вон (примерно 1406 рублей).
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экономика, цены на нефть, южная корея, сеул
15:07 27.06.2022
 
Власти Южной Кореи заявили о повышении цен на газ и электричество

В Минэнерго Республики Корея заявили о неизбежном повышении цен на газ и электроэнергию

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкФлаг Республики Корея
Флаг Республики Корея - РИА Новости, 1920, 27.06.2022
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Флаг Республики Корея. Архивное фото
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СЕУЛ, 27 июн – РИА Новости. Южная Корея повысит тарифы на электроэнергию и газ для гражданского использования на фоне роста инфляции и мировых цен на энергоносители, заявили Государственная энергетическая компания Korea Electric Power Corporation (KEPCO) и министерство энергетики Республики Корея.
KEPCO сообщила, что повысит стоимость топлива, ключевую часть тарифов на электроэнергию в стране, на 5 вон (0,21 рубля) за киловатт-час в период с июля по сентябрь.
Минэнергетики объявило, что с июля повысит цены на природный газ для домохозяйств и коммерческого использования на 1,11 воны (4,6 копейки) за мегаджоуль.
В стране действует гибкая система тарифов на электроэнергию, в соответствии с которой они корректируются каждые три месяца в зависимости от мировых цен на сжиженный природный газ, уголь и нефть.
"Повышение неизбежно, поскольку мировые цены на нефть и природный газ резко выросли, а местная валюта резко ослабла", - говорится в сообщении министерства.
В мае потребительские цены в Южной Корее подскочили на 5,4% в годовом исчислении, что стало самым быстрым ростом почти за 14 лет. Курс воны в июне достиг рекордной за почти 13 лет отметки в 1300 вон за доллар. При этом мировые цены на нефть выросли на 61% в годовом исчислении, СПГ – на 141%.
По данным министерства, запланированное повышение тарифов означает, что домохозяйство из четырех человек в месяц будет платить в среднем на 1535 вон (63,5 рубля) больше за электричество и на 2220 вон (примерно 92 рубля) больше за газ, то есть примерно на 7-8%. Средняя плата за газ в месяц в Сеуле будет составлять 33980 вон (примерно 1406 рублей).
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