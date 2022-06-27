https://ria.ru/20220627/gaz-1798394103.html

Поставки энергоносителей в Индию выросли кратно, заявил российский посол

Поставки энергоносителей в Индию выросли кратно, заявил российский посол - РИА Новости, 27.06.2022

Поставки энергоносителей в Индию выросли кратно, заявил российский посол

Поставки российских энергоносителей в Индию выросли в десятки раз, заявил посол России в Нью-Дели Денис Алипов в эфире телеканала "Россия 24". РИА Новости, 27.06.2022

2022-06-27T12:47

2022-06-27T12:47

2022-06-27T13:48

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МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Поставки российских энергоносителей в Индию выросли в десятки раз, заявил посол России в Нью-Дели Денис Алипов в эфире телеканала "Россия 24".По его словам, правительство Индии позволяет своим компаниям закупать российские нефть и газ по ценам ниже среднемировых.Посол не стал уточнять, на сколько именно выросли поставки нефти, указав, что называются цифры роста в 50 раз.Москва и Нью-Дели сейчас решают вопросы взаимозачетов и логистики, рассматривают варианты оплаты в национальных валютах, добавил Алипов.Индия, в свою очередь, может увеличить поставки в Россию текстиля, телекоммуникационного оборудования, фармацевтической продукции, заключил дипломат.Как заявил на круглом столе в МИА "Россия Сегодня" замдиректора департамента многостороннего экономического сотрудничества и специальных проектов Минэкономразвития Никита Кондратьев, внешнеторговый оборот России со странами БРИКС увеличился за 2021 год на 40 процентов и достиг рекордных 165 миллиардов долларов.

https://ria.ru/20220627/zapad-1798318565.html

https://ria.ru/20220428/indiya-1785850113.html

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в мире, экономика, россия, индия, природный газ, нефть