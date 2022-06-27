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Эксперт рассказал, чем может грозить Европе дефицит поставок газа - РИА Новости, 27.06.2022
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Эксперт рассказал, чем может грозить Европе дефицит поставок газа
Эксперт рассказал, чем может грозить Европе дефицит поставок газа - РИА Новости, 27.06.2022
Эксперт рассказал, чем может грозить Европе дефицит поставок газа
Проблемы с доступностью газа могут вынудить европейских потребителей уйти от спотовых закупок и пересмотреть свое отношение к долгосрочным контрактам, заявил... РИА Новости, 27.06.2022
2022-06-27T06:14
2022-06-27T06:14
экономика
европа
евросоюз
россия
в мире
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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Проблемы с доступностью газа могут вынудить европейских потребителей уйти от спотовых закупок и пересмотреть свое отношение к долгосрочным контрактам, заявил РИА Новости генеральный директор "Европейской Электротехники" Илья Каленков.В четверг агентство Блумберг со ссылкой на источники сообщало, что Катар может потребовать от Евросоюза подписания долгосрочного контракта на поставки сжиженного природного газа (СПГ). Страны ЕС же требуют более короткого срока, чтобы достичь целей региона по сокращению загрязнения окружающей среды. Отмечалось, что переговоры о сроках импорта с марта зашли в тупик.Собеседник агентства напомнил, что Еврокомиссия всегда выступала против долгосрочных контрактов, которые ранее заключал "Газпром", и на протяжении многих лет подталкивала к заключению спотовых договоров. Это привело к тому, что Европа теперь вынуждена покупать газ по возросшей в десятки раз цене."Сейчас, когда европейцы бросились к крупнейшим производителям СПГ, они получили разумный ответ. Европа на протяжении последних 30 лет гнобила невозобновляемую энергетику и заявляла, что откажется от газа, от нефти. Конечно, в этих условиях ни один нормальный человек не будет развивать там газодобывающие и газосжижающие мощности. Поэтому позиция Катара и других стран-производителей, которые в состоянии что-то сделать в этом направлении, была такова, что удовлетворить в моменте нынешний спрос они не могут," - заключил Каленков.Ранее о преимуществах долгосрочных контрактов заявляли президент России Владимир Путин и вице-премьер Александр Новак. Например, Путин подчеркивал, что такое сотрудничество позволяет продавцам уверенно инвестировать, а покупателям - уверенно получать ресурсы по рыночным ценам, "привязанным к корзине нефти и нефтепродуктов". Новак же отмечал, что спот предполагает удовлетворение заявок в ближайшее время и не дает понимания того, что будет происходить на рынке в среднесрочной и долгосрочной перспективе.При этом ранее в июне глава и совладелец "Новатэка" Леонид Михельсон сообщил журналистам, что покупатели СПГ снова начали говорить о долгосрочных контрактах.
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экономика, европа, евросоюз, россия, в мире
06:14 27.06.2022
 
Эксперт рассказал, чем может грозить Европе дефицит поставок газа

Эксперт Каленков: дефицит поставок газа может вынудить Европу уйти от спотовых закупок

© AP Photo / Bela SzandelszkyГазоприемная станция
Газоприемная станция - РИА Новости, 1920, 27.06.2022
© AP Photo / Bela Szandelszky
Газоприемная станция. Архивное фото
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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Проблемы с доступностью газа могут вынудить европейских потребителей уйти от спотовых закупок и пересмотреть свое отношение к долгосрочным контрактам, заявил РИА Новости генеральный директор "Европейской Электротехники" Илья Каленков.
В четверг агентство Блумберг со ссылкой на источники сообщало, что Катар может потребовать от Евросоюза подписания долгосрочного контракта на поставки сжиженного природного газа (СПГ). Страны ЕС же требуют более короткого срока, чтобы достичь целей региона по сокращению загрязнения окружающей среды. Отмечалось, что переговоры о сроках импорта с марта зашли в тупик.
"Поскольку строительство новых мощностей по сжижению газа требует значительных инвестиций, то вполне естественно, что Катар хотел бы заручиться гарантиями покупателей. Ему необходимо быть уверенным, что продукция этих заводов будет востребована, с конкретным ценообразованием. Поэтому, я думаю, что, возможно, Европе действительно придется пересмотреть свою позицию в отношении долгосрочных договоров," - сказал Каленков.
Собеседник агентства напомнил, что Еврокомиссия всегда выступала против долгосрочных контрактов, которые ранее заключал "Газпром", и на протяжении многих лет подталкивала к заключению спотовых договоров. Это привело к тому, что Европа теперь вынуждена покупать газ по возросшей в десятки раз цене.
"Сейчас, когда европейцы бросились к крупнейшим производителям СПГ, они получили разумный ответ. Европа на протяжении последних 30 лет гнобила невозобновляемую энергетику и заявляла, что откажется от газа, от нефти. Конечно, в этих условиях ни один нормальный человек не будет развивать там газодобывающие и газосжижающие мощности. Поэтому позиция Катара и других стран-производителей, которые в состоянии что-то сделать в этом направлении, была такова, что удовлетворить в моменте нынешний спрос они не могут," - заключил Каленков.
Ранее о преимуществах долгосрочных контрактов заявляли президент России Владимир Путин и вице-премьер Александр Новак. Например, Путин подчеркивал, что такое сотрудничество позволяет продавцам уверенно инвестировать, а покупателям - уверенно получать ресурсы по рыночным ценам, "привязанным к корзине нефти и нефтепродуктов". Новак же отмечал, что спот предполагает удовлетворение заявок в ближайшее время и не дает понимания того, что будет происходить на рынке в среднесрочной и долгосрочной перспективе.
При этом ранее в июне глава и совладелец "Новатэка" Леонид Михельсон сообщил журналистам, что покупатели СПГ снова начали говорить о долгосрочных контрактах.
Домино - РИА Новости, 1920, 26.06.2022
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