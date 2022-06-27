https://ria.ru/20220627/forum-1798505462.html

Ушаков рассказал о планах России провести Каспийский экономический форум

Ушаков рассказал о планах России провести Каспийский экономический форум - РИА Новости, 27.06.2022

Ушаков рассказал о планах России провести Каспийский экономический форум

Россия в октябре 2022 года планирует провести на своей территории Каспийский экономический форум, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков. РИА Новости, 27.06.2022

2022-06-27T17:15

2022-06-27T17:15

2022-06-27T17:15

экономика

россия

каспийское море

юрий ушаков

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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Россия в октябре 2022 года планирует провести на своей территории Каспийский экономический форум, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков."По инициативе Гурбангулы Бердымухамедова - предыдущего президента (Туркменистана) - состоялся в 2019 году в Туркменистане Каспийский экономический форум. И сейчас эстафету проведения этого экономического форума мы на себя берем. И в октябре текущего года планируем провести такой форум в России", - сказал Ушаков на брифинге.

https://ria.ru/20190812/1557416889.html

россия

каспийское море

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Ольга Фомченкова

экономика, россия, каспийское море, юрий ушаков