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Ушаков рассказал о планах России провести Каспийский экономический форум - РИА Новости, 27.06.2022
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Ушаков рассказал о планах России провести Каспийский экономический форум
Ушаков рассказал о планах России провести Каспийский экономический форум - РИА Новости, 27.06.2022
Ушаков рассказал о планах России провести Каспийский экономический форум
Россия в октябре 2022 года планирует провести на своей территории Каспийский экономический форум, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков. РИА Новости, 27.06.2022
2022-06-27T17:15
2022-06-27T17:15
экономика
россия
каспийское море
юрий ушаков
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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Россия в октябре 2022 года планирует провести на своей территории Каспийский экономический форум, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков."По инициативе Гурбангулы Бердымухамедова - предыдущего президента (Туркменистана) - состоялся в 2019 году в Туркменистане Каспийский экономический форум. И сейчас эстафету проведения этого экономического форума мы на себя берем. И в октябре текущего года планируем провести такой форум в России", - сказал Ушаков на брифинге.
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экономика, россия, каспийское море, юрий ушаков
17:15 27.06.2022
 
Ушаков рассказал о планах России провести Каспийский экономический форум

Помощник президента Ушаков: Россия в октябре проведет Каспийский экономический форум

© РИА Новости / Ольга Головко / Перейти в фотобанкСеребристые чайки на Каспийском море
Серебристые чайки на Каспийском море - РИА Новости, 1920, 27.06.2022
© РИА Новости / Ольга Головко
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Серебристые чайки на Каспийском море. Архивное фото
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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Россия в октябре 2022 года планирует провести на своей территории Каспийский экономический форум, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков.
"По инициативе Гурбангулы Бердымухамедова - предыдущего президента (Туркменистана) - состоялся в 2019 году в Туркменистане Каспийский экономический форум. И сейчас эстафету проведения этого экономического форума мы на себя берем. И в октябре текущего года планируем провести такой форум в России", - сказал Ушаков на брифинге.
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев и президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов на Первом Каспийском экономическом форуме. 12 августа 2019 - РИА Новости, 1920, 12.08.2019
12 августа 2019, 14:50
Каспийский форум стал драйвером развития новых проектов, заявил эксперт
 
ЭкономикаРоссияКаспийское мореЮрий Ушаков
 
 
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