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Ушаков рассказал о планах России провести Каспийский экономический форум
Ушаков рассказал о планах России провести Каспийский экономический форум - РИА Новости, 27.06.2022
Ушаков рассказал о планах России провести Каспийский экономический форум
Россия в октябре 2022 года планирует провести на своей территории Каспийский экономический форум, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков. РИА Новости, 27.06.2022
2022-06-27T17:15
2022-06-27T17:15
2022-06-27T17:15
экономика
россия
каспийское море
юрий ушаков
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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Россия в октябре 2022 года планирует провести на своей территории Каспийский экономический форум, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков."По инициативе Гурбангулы Бердымухамедова - предыдущего президента (Туркменистана) - состоялся в 2019 году в Туркменистане Каспийский экономический форум. И сейчас эстафету проведения этого экономического форума мы на себя берем. И в октябре текущего года планируем провести такой форум в России", - сказал Ушаков на брифинге.
https://ria.ru/20190812/1557416889.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, каспийское море, юрий ушаков
Ушаков рассказал о планах России провести Каспийский экономический форум
Помощник президента Ушаков: Россия в октябре проведет Каспийский экономический форум