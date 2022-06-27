https://ria.ru/20220627/es-1798461502.html

ЕС "попадет в беду" при эмбарго на газ из России, заявили в Венгрии

ЕС "попадет в беду" при эмбарго на газ из России, заявили в Венгрии - РИА Новости, 27.06.2022

ЕС "попадет в беду" при эмбарго на газ из России, заявили в Венгрии

Экономика Евросоюза "попадет в беду", если он введет эмбарго на российский газ, поэтому в этом вопросе "хотя бы временно" можно поверить здравому смыслу, заявил РИА Новости, 27.06.2022

2022-06-27T15:27

2022-06-27T15:27

2022-06-27T15:29

экономика

цены на нефть

кая каллас

россия

венгрия

германия

евросоюз

санкции в отношении россии

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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Экономика Евросоюза "попадет в беду", если он введет эмбарго на российский газ, поэтому в этом вопросе "хотя бы временно" можно поверить здравому смыслу, заявил глава канцелярии венгерского премьера Гергей Гуйяш."Мы видим, что все больше и больше людей мотивируют расширение санкций на газ, но серьезный контраргумент - то, что в отсутствие российского газа экономика Германии сильно попадет в беду, а если экономика Германии попадет в беду, то европейские экономики вообще попадут в беду. Поэтому здесь - хотя бы временно - можно довериться достижениям здравого смысла", - сказал Гуйяш в интервью hirado.hu.По его словам, изначально в Евросоюзе был консенсус относительно того, что уголь, нефть и газ из России не должны подвергаться санкционным ограничениям. "Потом вдруг внезапно в санкционный список попал уголь. Тогда мы договорились, что санкции не будут распространяться на нефть и газ, а сейчас уже и на нефть распространяются - мы получили исключение, потому что иначе невозможно было достичь консенсуса", - сказал Гуйяш.По словам главы канцелярии венгерского премьера, Будапешт в свое время сделал больше остальных для диверсификации поставок нефти, однако российская нефть остается незаменимой. "Заменить российскую нефть ничем другим нельзя, несмотря на то, что мы в последние годы сделали все, чтобы была возможна альтернатива... мы сделали все возможное, чтобы обеспечить выполнение упомянутых условий диверсификации, и никто не сделал столько для снижения своей зависимости от российского газа, как правительства Орбана после 2010 года", - отметил Гуйяш.По его словам, это выразилось в том, что к настоящему моменту у Венгрии есть интерконнекторы в направлении шести из семи соседей, а в 2010 году нефть могла поступать только со стороны Австрии и Украины. "Если строительство греко-болгарского интерконнектора будет наконец завершено - сейчас обещают к концу следующего года - станет возможным импорт азербайджанского газа", - сказал Гуйяш.Ряд европейских политиков, таких как премьер-министр Эстонии Кая Каллас и замминистра иностранных дел Польши Павел Яблоньский, высказали пожелание, чтобы в седьмой пакет санкций ЕС вошел запрет на поставки российского газа. По словам Яблоньского, работа над седьмым пакетом уже ведется. По словам представителя венгерского правительства Александры Сенткирайи, эмбарго на российский газ означало бы для Европы "выстрел в легкие", поскольку компенсировать российские поставки невозможно.Ранее Европейский союз опубликовал в официальном журнале шестой пакет санкций против России. Он предусматривает в том числе постепенное введение эмбарго на импорт нефти из РФ. Запрет коснется лишь поставок по морю, а поступающая по трубопроводу "Дружба" нефть не подпадает под ограничения.

https://ria.ru/20220624/biotekhnologii-1797663592.html

https://ria.ru/20220623/ukraina-1797403769.html

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экономика, цены на нефть, кая каллас, россия, венгрия, германия, евросоюз, санкции в отношении россии