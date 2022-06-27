https://ria.ru/20220627/es-1798323704.html

ЕК предложит странам ЕС координироваться для снижения спроса на энергию

ЕК предложит странам ЕС координироваться для снижения спроса на энергию - РИА Новости, 27.06.2022

ЕК предложит странам ЕС координироваться для снижения спроса на энергию

Еврокомиссия (ЕК) предложит странам Евросоюза на совете министров энергетики в понедельник скоординироваться для сокращения спроса на энергию, сказала... РИА Новости, 27.06.2022

2022-06-27T10:19

2022-06-27T10:19

2022-06-27T10:19

в мире

евросоюз

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БРЮССЕЛЬ, 27 июн - РИА Новости. Еврокомиссия (ЕК) предложит странам Евросоюза на совете министров энергетики в понедельник скоординироваться для сокращения спроса на энергию, сказала еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон перед началом совета в Люксембурге, заявление транслировалось на сайте ЕК."Один из шагов, который я представлю министрам, включает в себя координацию для сокращения спроса. Нам нужно уделять особое внимание сбережению (энергии - ред.)", - сказала она.

https://ria.ru/20220626/domino-1798164437.html

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в мире, евросоюз