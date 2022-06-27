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ЕК предложит странам ЕС координироваться для снижения спроса на энергию
ЕК предложит странам ЕС координироваться для снижения спроса на энергию - РИА Новости, 27.06.2022
ЕК предложит странам ЕС координироваться для снижения спроса на энергию
Еврокомиссия (ЕК) предложит странам Евросоюза на совете министров энергетики в понедельник скоординироваться для сокращения спроса на энергию, сказала... РИА Новости, 27.06.2022
2022-06-27T10:19
2022-06-27T10:19
2022-06-27T10:19
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евросоюз
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БРЮССЕЛЬ, 27 июн - РИА Новости. Еврокомиссия (ЕК) предложит странам Евросоюза на совете министров энергетики в понедельник скоординироваться для сокращения спроса на энергию, сказала еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон перед началом совета в Люксембурге, заявление транслировалось на сайте ЕК."Один из шагов, который я представлю министрам, включает в себя координацию для сокращения спроса. Нам нужно уделять особое внимание сбережению (энергии - ред.)", - сказала она.
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в мире, евросоюз
ЕК предложит странам ЕС координироваться для снижения спроса на энергию
Еврокомиссар Симсон: страны ЕС должны координироваться для снижения спроса на энергию