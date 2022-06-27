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Владимир Епифанцев тайно женился - РИА Новости, 27.06.2022
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Шоубиз
https://ria.ru/20220627/epifantsev-1798525409.html
Владимир Епифанцев тайно женился
Владимир Епифанцев тайно женился - РИА Новости, 27.06.2022
Владимир Епифанцев тайно женился
Владимир Епифанцев женился на Юлии Семеновой. Об этом рассказала его сестра Наталья. РИА Новости, 27.06.2022
2022-06-27T19:06
2022-06-27T19:06
шоубиз
знаменитости
владимир епифанцев
шоу-бизнес
анастасия веденская
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МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Владимир Епифанцев женился на Юлии Семеновой. Об этом рассказала его сестра Наталья.Ранее Владимир был женат на Анастасии Веденской. Их разрыв был неожиданным, заявила Наталья в шоу "Звезды сошлись". Среди возможных причин расставания Епифанцева назвала слишком разные характеры экс-супругов.В СМИ отмечали, что Семенова моложе актера на 24 года. Влюбленные познакомились в интернете.Наталья также добавила, что Владимир помогает ей и матери финансово.Широкую известность в интернете Владимиру принес фильм "Зеленый слоник". В мае суд в Санкт-Петербурге запретил распространение и показ этой картины.
https://ria.ru/20210428/epifantsev-1730300115.html
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знаменитости, владимир епифанцев, шоу-бизнес, анастасия веденская
19:06 27.06.2022
 
Владимир Епифанцев тайно женился

Владимир Епифанцев женился на Юлии Семеновой, рассказала сестра актера

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАктер Владимир Епифанцев с Юлией Семеновой
Актер Владимир Епифанцев с Юлией Семеновой - РИА Новости, 1920, 27.06.2022
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Владимир Епифанцев женился на Юлии Семеновой. Об этом рассказала его сестра Наталья.

"В личной жизни он определился. У него очень прекрасная жена, такая, знаете, жена декабриста. Как у творческих людей, такие жены, которые не пилят, а поддерживают", – сказала Епифанцева.

Ранее Владимир был женат на Анастасии Веденской. Их разрыв был неожиданным, заявила Наталья в шоу "Звезды сошлись". Среди возможных причин расставания Епифанцева назвала слишком разные характеры экс-супругов.
Актер Владимир Епифанцев на пресс-конференции участников фестиваля остросюжетного кино и хоррор фильмов Капля - РИА Новости, 1920, 28.04.2021
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В СМИ отмечали, что Семенова моложе актера на 24 года. Влюбленные познакомились в интернете.
Наталья также добавила, что Владимир помогает ей и матери финансово.

"Владимир такой человек, что он сам все присылает – и мне, и маме. Если у него есть какой-то заработок, он вообще не держится за эти деньги. Он не жадный. Вот пришло – и он сразу все раскидал", – заключила Епифанцева.

Широкую известность в интернете Владимиру принес фильм "Зеленый слоник". В мае суд в Санкт-Петербурге запретил распространение и показ этой картины.
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