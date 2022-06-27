https://ria.ru/20220627/epifantsev-1798525409.html

Владимир Епифанцев тайно женился

Владимир Епифанцев тайно женился - РИА Новости, 27.06.2022

Владимир Епифанцев тайно женился

Владимир Епифанцев женился на Юлии Семеновой. Об этом рассказала его сестра Наталья. РИА Новости, 27.06.2022

2022-06-27T19:06

2022-06-27T19:06

2022-06-27T19:06

шоубиз

знаменитости

владимир епифанцев

шоу-бизнес

анастасия веденская

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МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Владимир Епифанцев женился на Юлии Семеновой. Об этом рассказала его сестра Наталья.Ранее Владимир был женат на Анастасии Веденской. Их разрыв был неожиданным, заявила Наталья в шоу "Звезды сошлись". Среди возможных причин расставания Епифанцева назвала слишком разные характеры экс-супругов.В СМИ отмечали, что Семенова моложе актера на 24 года. Влюбленные познакомились в интернете.Наталья также добавила, что Владимир помогает ей и матери финансово.Широкую известность в интернете Владимиру принес фильм "Зеленый слоник". В мае суд в Санкт-Петербурге запретил распространение и показ этой картины.

https://ria.ru/20210428/epifantsev-1730300115.html

https://ria.ru/20220601/milyavskaya-1792329359.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Жанна Старицына

знаменитости, владимир епифанцев, шоу-бизнес, анастасия веденская