Владимир Епифанцев тайно женился
Владимир Епифанцев женился на Юлии Семеновой, рассказала сестра актера
МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Владимир Епифанцев женился на Юлии Семеновой. Об этом рассказала его сестра Наталья.
"В личной жизни он определился. У него очень прекрасная жена, такая, знаете, жена декабриста. Как у творческих людей, такие жены, которые не пилят, а поддерживают", – сказала Епифанцева.
Ранее Владимир был женат на Анастасии Веденской. Их разрыв был неожиданным, заявила Наталья в шоу "Звезды сошлись". Среди возможных причин расставания Епифанцева назвала слишком разные характеры экс-супругов.
28 апреля 2021, 14:43ШоубизВладимир Епифанцев высказался об измене жене со звездой "Ералаша"
В СМИ отмечали, что Семенова моложе актера на 24 года. Влюбленные познакомились в интернете.
Наталья также добавила, что Владимир помогает ей и матери финансово.
"Владимир такой человек, что он сам все присылает – и мне, и маме. Если у него есть какой-то заработок, он вообще не держится за эти деньги. Он не жадный. Вот пришло – и он сразу все раскидал", – заключила Епифанцева.
Широкую известность в интернете Владимиру принес фильм "Зеленый слоник". В мае суд в Санкт-Петербурге запретил распространение и показ этой картины.