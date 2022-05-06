https://ria.ru/20220506/slonik-1787206130.html

Суд в Петербурге запретил фильм "Зеленый слоник"

Суд в Петербурге запретил фильм "Зеленый слоник" - РИА Новости, 06.05.2022

Суд в Петербурге запретил фильм "Зеленый слоник"

Октябрьский районный суд удовлетворил иск прокуратуры о признании информации на нескольких сайтах запрещенной на территории РФ, речь идет о российском... РИА Новости, 06.05.2022

2022-05-06T14:15

2022-05-06T14:15

2022-05-06T14:50

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 мая - РИА Новости. Октябрьский районный суд удовлетворил иск прокуратуры о признании информации на нескольких сайтах запрещенной на территории РФ, речь идет о российском андеграундном фильме "Зеленый слоник", картине "Ниндзя-убийца" сестер Вачовски и хорроре "Эксперимент за стеклом", сообщили в пресс-службе судов Санкт-Петербурга."Суд требования административного истца о признании информации в интернете информацией, распространение которой на территории РФ запрещено, удовлетворил", - говорится в сообщении объединенной пресс-службы.Из материалов дела следует, что на нескольких сайтах в свободном доступе и без ограничения по возрасту размещены фильмы "Зеленый слоник", "Ниндзя-убийца", "Эксперимент за стеклом", содержащие сцены насилия, расчленения тела человека, способов убийств в особо жестокой форме.По мнению специалистов Санкт-Петербургской академии постдипломного педагогического образования, просмотр несовершеннолетними данных фильмов может причинить вред их психическому здоровью, в том числе данный контент содержит факторы риска суицидального поведения.Как добавляют в пресс-службе судов, фильм "Зеленый слоник", например, содержит информацию, причиняющую вред психологическому здоровью несовершеннолетних, так как демонстрирует с анатомическими подробностями эпизоды жестоких убийств и может вызвать у детей страх, ужас или панику."Зеленый слоник" был снят режиссером Светланой Басковой на любительскую камеру в 1999 году. Действие фильма происходит на гауптвахте, куда попадают два младших офицера, которых сыграли Сергей Пахомов и Владимир Епифанцев. В момент выхода фильма, критики приняли его холодно, но позже он стал очень популярен в интернете.

https://ria.ru/20210707/multfilm-1740276431.html

https://ria.ru/20211126/nomera-1760887813.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, россия, новости культуры, санкт-петербург