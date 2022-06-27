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Аналитик объяснил, почему Россия не сможет нарастить экспорт руды в Китай - РИА Новости, 27.06.2022
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Аналитик объяснил, почему Россия не сможет нарастить экспорт руды в Китай
Аналитик объяснил, почему Россия не сможет нарастить экспорт руды в Китай - РИА Новости, 27.06.2022
Аналитик объяснил, почему Россия не сможет нарастить экспорт руды в Китай
Россия не сможет существенно нарастить экспорт железной руды в Китай в связи с небольшой пропускной способностью транспортной инфраструктуры, заявил РИА Новости РИА Новости, 27.06.2022
2022-06-27T16:41
2022-06-27T16:42
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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Россия не сможет существенно нарастить экспорт железной руды в Китай в связи с небольшой пропускной способностью транспортной инфраструктуры, заявил РИА Новости аналитик ФГ "Финам" Алексей Калачев.По его словам, расширение железнодорожной и портовой инфраструктуры могло бы поддержать отрасль, причем не только в плане увеличения экспорта, но и, главное, за счет роста потребности в сырье для производства металла для строительства самой инфраструктуры.При этом аналитик отметил, что доля России в мировом экспорте железной руды небольшая и составляет менее 1,5%."Качество руды по содержанию железа в среднем у нас ниже, чем у основных экспортеров – Австралии и Бразилии, но все же выше, чем в основном мировом потребителе - Китае. Поэтому глобальные тренды влияют на отрасль только в плане цен", - сообщил он.Калачев подчеркнул, что горнорудная отрасль России обладает избыточными мощностями по производству железной руды, полностью обеспечивающими внутренние потребности в руде и частично рассчитанными на экспорт."В числе препятствий для развития отрасли можно упомянуть ограничение цен на внутреннем рынке и излишнее укрепление рубля, которое снижает рентабельность экспорта, особенно в сочетании с ростом транспортных расходов и необходимостью предоставления скидок покупателям", - сообщил аналитик.Ранее исследовательское агентство Fitch Solutions Country Risk &amp; Industry Research опубликовало отчет, согласно которому, мировое производство железной руды ускорится в период с 2022 по 2026 год после некоторого застоя в течение последних пяти лет. По прогнозу агентства, мировая добыча железной руды вырастет в среднем на 2,7% за этот период.
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экономика, цены на нефть, россия, китай, австралия, fitch ratings
16:41 27.06.2022 (обновлено: 16:42 27.06.2022)
 
Аналитик объяснил, почему Россия не сможет нарастить экспорт руды в Китай

Аналитик Калачев: увеличение экспорта руды в Китай ограничено транспортной инфраструктурой

© РИА Новости / Игорь Виноградов / Перейти в фотобанкРудник имени Дзержинского
Рудник имени Дзержинского - РИА Новости, 1920, 27.06.2022
© РИА Новости / Игорь Виноградов
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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Россия не сможет существенно нарастить экспорт железной руды в Китай в связи с небольшой пропускной способностью транспортной инфраструктуры, заявил РИА Новости аналитик ФГ "Финам" Алексей Калачев.
"Увеличение экспорта руды в Китай, хотя бы и с дополнительным дисконтом к рынку, ограничено общей пропускной способностью транспортной инфраструктуры", - сказал аналитик.
По его словам, расширение железнодорожной и портовой инфраструктуры могло бы поддержать отрасль, причем не только в плане увеличения экспорта, но и, главное, за счет роста потребности в сырье для производства металла для строительства самой инфраструктуры.
При этом аналитик отметил, что доля России в мировом экспорте железной руды небольшая и составляет менее 1,5%.
"Качество руды по содержанию железа в среднем у нас ниже, чем у основных экспортеров – Австралии и Бразилии, но все же выше, чем в основном мировом потребителе - Китае. Поэтому глобальные тренды влияют на отрасль только в плане цен", - сообщил он.
Калачев подчеркнул, что горнорудная отрасль России обладает избыточными мощностями по производству железной руды, полностью обеспечивающими внутренние потребности в руде и частично рассчитанными на экспорт.
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"В числе препятствий для развития отрасли можно упомянуть ограничение цен на внутреннем рынке и излишнее укрепление рубля, которое снижает рентабельность экспорта, особенно в сочетании с ростом транспортных расходов и необходимостью предоставления скидок покупателям", - сообщил аналитик.
Ранее исследовательское агентство Fitch Solutions Country Risk & Industry Research опубликовало отчет, согласно которому, мировое производство железной руды ускорится в период с 2022 по 2026 год после некоторого застоя в течение последних пяти лет. По прогнозу агентства, мировая добыча железной руды вырастет в среднем на 2,7% за этот период.
 
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