16:13 27.06.2022 (обновлено: 16:19 27.06.2022)
России и Египту стоит полагаться друг на друга, считает посол в Каире
Посол Борисенко: Россия и Египет обладают всем необходимым, чтобы полагаться друг на друга
Флаги России и Египта. Архивное фото
КАИР, 27 июн - РИА Новости. Россия и Египет обладают всем необходимым, включая духовное родство, чтобы полагаться друг на друга в эпоху кризисов, сказал посол РФ в Египте Георгий Борисенко.
"В сегодняшнем непростом мире России и Египту лучше держаться вместе. В эпоху политических, экономических и других кризисов необходимо полагаться на плечо друга. У русских и египтян есть для этого все предпосылки, включая и духовное родство", - сказал он на встрече патриаршего экзарха Африки митрополита Клинского Леонида (Горбачева) с главой Коптской церкви патриархом Тавадросом II в Каире.
"Безусловно, мы будем рады снова видеть вас в России. Надеюсь, такая возможность обязательно представится", - добавил он, обращаясь к патриарху, который посещал РФ 8 лет назад.
Патриарший экзарх 24 июня начал визит в Египет, в Каир. В ходе поездки прошли переговоры на высоком уровне, в частности - с главой Центрального управления Высшего совета по исламским делам Египта шейхом Нуреддином Канави. На встрече с ним митрополит Леонид сообщил, что экзархат обратится к президенту Египта о выделении земли в новой столице страны для духовного центра.
В ходе визита экзархату был передан коптский храм великомученика и чудотворца Мины и папы Кириллоса VI ("Мар-Мина") в Гизе. В нем митрополит Леонид отслужил первую божественную литургию в статусе экзарха на африканской земле. Кроме того, 25 июня в Каире на площадке Российского центра науки и культуры состоялся концерт ансамбля солистов "Вера" Московского синодального хора, на котором митрополит Леонид обратился с речью к соотечественникам.
Священный синод РПЦ 29 декабря 2021 года принял решение о создании патриаршего экзархата Африки с двумя епархиями в его составе: Северо-Африканской с центром в Каире и Южно-Африканской с центром в Йоханнесбурге (ЮАР). Патриаршим экзархом Африки был назначен митрополит Клинский Леонид (Горбачев). Синод постановил принять в юрисдикцию РПЦ 102 священнослужителя Александрийского патриархата из восьми стран Африки после их прошений, в настоящее время в экзархат перешли 192 клирика. Поводом для решений Синода стало то, что патриарх Александрийский и всей Африки Феодор признал раскольническую Православную церковь Украины и внес имя ее главы Епифания Думенко в диптих.