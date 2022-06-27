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России и Египту стоит полагаться друг на друга, считает посол в Каире - РИА Новости, 27.06.2022
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России и Египту стоит полагаться друг на друга, считает посол в Каире
России и Египту стоит полагаться друг на друга, считает посол в Каире - РИА Новости, 27.06.2022
России и Египту стоит полагаться друг на друга, считает посол в Каире
Россия и Египет обладают всем необходимым, включая духовное родство, чтобы полагаться друг на друга в эпоху кризисов, сказал посол РФ в Египте Георгий... РИА Новости, 27.06.2022
2022-06-27T16:13
2022-06-27T16:19
в мире
россия
египет
африка
русская православная церковь
московский синодальный хор
епифаний думенко
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КАИР, 27 июн - РИА Новости. Россия и Египет обладают всем необходимым, включая духовное родство, чтобы полагаться друг на друга в эпоху кризисов, сказал посол РФ в Египте Георгий Борисенко."В сегодняшнем непростом мире России и Египту лучше держаться вместе. В эпоху политических, экономических и других кризисов необходимо полагаться на плечо друга. У русских и египтян есть для этого все предпосылки, включая и духовное родство", - сказал он на встрече патриаршего экзарха Африки митрополита Клинского Леонида (Горбачева) с главой Коптской церкви патриархом Тавадросом II в Каире."Безусловно, мы будем рады снова видеть вас в России. Надеюсь, такая возможность обязательно представится", - добавил он, обращаясь к патриарху, который посещал РФ 8 лет назад.Патриарший экзарх 24 июня начал визит в Египет, в Каир. В ходе поездки прошли переговоры на высоком уровне, в частности - с главой Центрального управления Высшего совета по исламским делам Египта шейхом Нуреддином Канави. На встрече с ним митрополит Леонид сообщил, что экзархат обратится к президенту Египта о выделении земли в новой столице страны для духовного центра.В ходе визита экзархату был передан коптский храм великомученика и чудотворца Мины и папы Кириллоса VI ("Мар-Мина") в Гизе. В нем митрополит Леонид отслужил первую божественную литургию в статусе экзарха на африканской земле. Кроме того, 25 июня в Каире на площадке Российского центра науки и культуры состоялся концерт ансамбля солистов "Вера" Московского синодального хора, на котором митрополит Леонид обратился с речью к соотечественникам.Священный синод РПЦ 29 декабря 2021 года принял решение о создании патриаршего экзархата Африки с двумя епархиями в его составе: Северо-Африканской с центром в Каире и Южно-Африканской с центром в Йоханнесбурге (ЮАР). Патриаршим экзархом Африки был назначен митрополит Клинский Леонид (Горбачев). Синод постановил принять в юрисдикцию РПЦ 102 священнослужителя Александрийского патриархата из восьми стран Африки после их прошений, в настоящее время в экзархат перешли 192 клирика. Поводом для решений Синода стало то, что патриарх Александрийский и всей Африки Феодор признал раскольническую Православную церковь Украины и внес имя ее главы Епифания Думенко в диптих.
https://ria.ru/20220622/peregovory-1797305552.html
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в мире, россия, египет, африка, русская православная церковь, московский синодальный хор, епифаний думенко
16:13 27.06.2022 (обновлено: 16:19 27.06.2022)
 
России и Египту стоит полагаться друг на друга, считает посол в Каире

Посол Борисенко: Россия и Египет обладают всем необходимым, чтобы полагаться друг на друга

© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкФлаги России и Египта
Флаги России и Египта - РИА Новости, 1920, 27.06.2022
© РИА Новости / Максим Богодвид
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КАИР, 27 июн - РИА Новости. Россия и Египет обладают всем необходимым, включая духовное родство, чтобы полагаться друг на друга в эпоху кризисов, сказал посол РФ в Египте Георгий Борисенко.
"В сегодняшнем непростом мире России и Египту лучше держаться вместе. В эпоху политических, экономических и других кризисов необходимо полагаться на плечо друга. У русских и египтян есть для этого все предпосылки, включая и духовное родство", - сказал он на встрече патриаршего экзарха Африки митрополита Клинского Леонида (Горбачева) с главой Коптской церкви патриархом Тавадросом II в Каире.
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"Безусловно, мы будем рады снова видеть вас в России. Надеюсь, такая возможность обязательно представится", - добавил он, обращаясь к патриарху, который посещал РФ 8 лет назад.
Патриарший экзарх 24 июня начал визит в Египет, в Каир. В ходе поездки прошли переговоры на высоком уровне, в частности - с главой Центрального управления Высшего совета по исламским делам Египта шейхом Нуреддином Канави. На встрече с ним митрополит Леонид сообщил, что экзархат обратится к президенту Египта о выделении земли в новой столице страны для духовного центра.
В ходе визита экзархату был передан коптский храм великомученика и чудотворца Мины и папы Кириллоса VI ("Мар-Мина") в Гизе. В нем митрополит Леонид отслужил первую божественную литургию в статусе экзарха на африканской земле. Кроме того, 25 июня в Каире на площадке Российского центра науки и культуры состоялся концерт ансамбля солистов "Вера" Московского синодального хора, на котором митрополит Леонид обратился с речью к соотечественникам.
Священный синод РПЦ 29 декабря 2021 года принял решение о создании патриаршего экзархата Африки с двумя епархиями в его составе: Северо-Африканской с центром в Каире и Южно-Африканской с центром в Йоханнесбурге (ЮАР). Патриаршим экзархом Африки был назначен митрополит Клинский Леонид (Горбачев). Синод постановил принять в юрисдикцию РПЦ 102 священнослужителя Александрийского патриархата из восьми стран Африки после их прошений, в настоящее время в экзархат перешли 192 клирика. Поводом для решений Синода стало то, что патриарх Александрийский и всей Африки Феодор признал раскольническую Православную церковь Украины и внес имя ее главы Епифания Думенко в диптих.
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В миреРоссияЕгипетАфрикаРусская православная церковьМосковский синодальный хорЕпифаний Думенко
 
 
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