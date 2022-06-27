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Россия потратит 3,5 миллиарда рублей на дороги в туристическом кластере
Россия потратит 3,5 миллиарда рублей на дороги в туристическом кластере - РИА Новости, 27.06.2022
Россия потратит 3,5 миллиарда рублей на дороги в туристическом кластере
Правительство выделяет 3,5 миллиардов рублей на создание удобных современных дорог в туристическом кластере в Нижегородской области, сообщил премьер-министр... РИА Новости, 27.06.2022
2022-06-27T18:12
2022-06-27T18:12
2022-06-27T18:12
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МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Правительство выделяет 3,5 миллиардов рублей на создание удобных современных дорог в туристическом кластере в Нижегородской области, сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин."Сегодня направим более 3,5 миллиардов рублей на создание удобных современных дорог в туристическом кластере в Нижегородской области", — сказал глава правительства на совещании с вице-премьерами.Мишустин отметил, что на эти средства построят новую автотрассу от железнодорожной станции, реконструируют шоссе из Арзамаса во Владимир и возведут автомобильный мост."Рассчитываем, что созданная инфраструктура позволит еще большему числу людей посещать расположенные в этом российском субъекте города-музеи, православные святыни, а также поможет региону стать крупным туристическим и рекреационным центром", — добавил глава правительства.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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Россия потратит 3,5 миллиарда рублей на дороги в туристическом кластере
Мишустин: 3,5 миллиарда рублей выделено на дороги в туркластере в Нижегородской области
МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Правительство выделяет 3,5 миллиардов рублей на создание удобных современных дорог в туристическом кластере в Нижегородской области, сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин.
"Сегодня направим более 3,5 миллиардов рублей на создание удобных современных дорог в туристическом кластере в Нижегородской области", — сказал глава правительства на совещании с вице-премьерами.
Мишустин отметил, что на эти средства построят новую автотрассу от железнодорожной станции, реконструируют шоссе из Арзамаса во Владимир и возведут автомобильный мост.
"Рассчитываем, что созданная инфраструктура позволит еще большему числу людей посещать расположенные в этом российском субъекте города-музеи, православные святыни, а также поможет региону стать крупным туристическим и рекреационным центром", — добавил глава правительства.