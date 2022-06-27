https://ria.ru/20220627/dorogi-1798363705.html

Россия потратит 3,5 миллиарда рублей на дороги в туристическом кластере

Россия потратит 3,5 миллиарда рублей на дороги в туристическом кластере - РИА Новости, 27.06.2022

Россия потратит 3,5 миллиарда рублей на дороги в туристическом кластере

Правительство выделяет 3,5 миллиардов рублей на создание удобных современных дорог в туристическом кластере в Нижегородской области, сообщил премьер-министр... РИА Новости, 27.06.2022

2022-06-27T18:12

2022-06-27T18:12

2022-06-27T18:12

туризм

туризм

арзамас

владимир

нижегородская область

новости - туризм

туристы

куда поехать в выходные

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/51977/87/519778777_0:0:808:454_1920x0_80_0_0_061b508e2471241a987ff0a57935c20e.jpg

МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Правительство выделяет 3,5 миллиардов рублей на создание удобных современных дорог в туристическом кластере в Нижегородской области, сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин."Сегодня направим более 3,5 миллиардов рублей на создание удобных современных дорог в туристическом кластере в Нижегородской области", — сказал глава правительства на совещании с вице-премьерами.Мишустин отметил, что на эти средства построят новую автотрассу от железнодорожной станции, реконструируют шоссе из Арзамаса во Владимир и возведут автомобильный мост."Рассчитываем, что созданная инфраструктура позволит еще большему числу людей посещать расположенные в этом российском субъекте города-музеи, православные святыни, а также поможет региону стать крупным туристическим и рекреационным центром", — добавил глава правительства.

https://ria.ru/20220626/perm-1797826110.html

арзамас

владимир

нижегородская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Лана Баева

Лана Баева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Лана Баева

туризм, арзамас, владимир, нижегородская область, новости - туризм, туристы, куда поехать в выходные, куда поехать