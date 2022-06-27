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Во время обстрела Ясиноватой ВСУ пострадал подросток

Во время обстрела Ясиноватой ВСУ пострадал подросток - РИА Новости, 27.06.2022

Во время обстрела Ясиноватой ВСУ пострадал подросток

Подросток пострадал при обстреле Ясиноватой со стороны украинских войск, сообщил в понедельник штаб территориальной обороны Донецкой Народной Республики. РИА Новости, 27.06.2022

2022-06-27T17:27

2022-06-27T17:27

2022-06-27T17:27

в мире

ясиноватая

донецкая народная республика

украина

дети

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ДОНЕЦК, 27 июн - РИА Новости. Подросток пострадал при обстреле Ясиноватой со стороны украинских войск, сообщил в понедельник штаб территориальной обороны Донецкой Народной Республики.Штаб территориальной обороны ДНР ранее в понедельник сообщил о двух пострадавших в результате обстрела Ясиноватой со стороны войск Украины.Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция. К западу от города, который с 2014 года контролируется ДНР, в направлении Авдеевки почти восемь лет проходит линия соприкосновения с боевыми позициями украинских войск.

ясиноватая

донецкая народная республика

украина

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, ясиноватая, донецкая народная республика, украина, дети