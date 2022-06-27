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В Совфеде прокомментировали сообщения западных СМИ о дефолте России - РИА Новости, 27.06.2022
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В Совфеде прокомментировали сообщения западных СМИ о дефолте России
В Совфеде прокомментировали сообщения западных СМИ о дефолте России - РИА Новости, 27.06.2022
В Совфеде прокомментировали сообщения западных СМИ о дефолте России
Заявления о "дефолте" России подрывают репутацию контрагентов Москвы, это попытка намеренно спровоцировать коллапс мировой финансовой системы, заявил РИА... РИА Новости, 27.06.2022
2022-06-27T10:58
2022-06-27T13:35
экономика
россия
константин косачев
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МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Заявления о "дефолте" России подрывают репутацию контрагентов Москвы, это попытка намеренно спровоцировать коллапс мировой финансовой системы, заявил РИА Новости вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев."Дефолт Российской Федерации, объявляемый отдельно взятым информационным агентством Запада — явление беспрецедентное в истории не только мировых финансов, а и человечества в целом. И по форме, и по содержанию. Когда финансовые операции блокируются не в силу неплатежеспособности несущей соответствующие обязательства стороны, а в силу чисто политических соображений иных сторон, контролирующих финансовые потоки Запада, речь не о дефолте нашей страны, а о рукотворном, искусственном коллапсе системы международных финансовых взаиморасчетов", — сказал политик.И если в этом случае и разрушается репутация ответственного и надежного партнера, "то совершенно точно не Российской Федерации, а ее контрагентов", отметил Косачев.По мнению его коллеги, главы комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета Андрея Климова, требуется всерьез принудить виновных "полностью возместить не только наши материальные потери с процентами, но и моральные издержки". "Ответные меры России необязательно должны быть симметричными, главное, чтобы они были своевременными, справедливым и доходчивыми. При нынешней преступной игре без правил Вашингтона и Ко с Москвой последнее более чем важно", — заявил политик.Американское агентство Блумберг утверждает, что в России в ночь на понедельник произошел "дефолт" по внешним долговым обязательствам — впервые с 1918 года.Минфин России 27 мая должен был выплатить купоны по двум выпускам суверенных еврооблигаций с погашением в 2026 и 2036 годах в долларах и евро, при этом сделал это заранее, так как позднее министерство финансов США ожидаемо отказалось продлить лицензию, которая позволяла России обслуживать внешний долг в условиях санкций. Платежный агент — Национальный расчетный депозитарий — получил средства для выплаты дохода по еврооблигациям с погашением в 2026 году в сумме 71,25 миллиона долларов и с погашением в 2036 году в сумме 26,5 миллиона евро. Однако, как уже писало агентство Блумберг, держатели так и не получили выплаты по ним, а месячный грейс-период для доведения средств до инвесторов истекает.Агентство объясняет "дефолт" как раз тем, что в ночь на понедельник, 27 июня, эти сроки вышли. При этом Блумберг пишет, что "дефолт" пока носит "в основном символический характер и мало что значит для россиян".При этом президент России Владимир Путин ранее подписал указ о временном порядке исполнения обязательств по государственному внешнему долгу через счета типа "И" в рублях — он позволит рассчитываться с бенефициарами в российской валюте. Как подчеркнул глава Минфина Антон Силуанов, Москва продолжит выполнять свои обязательства, даже если Запад попытается помешать. Он подчеркнул, что возможное объявление технического дефолта по российскому госдолгу из-за действий США никак не отразится на жизни россиян.
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экономика, россия, константин косачев
10:58 27.06.2022 (обновлено: 13:35 27.06.2022)
 
В Совфеде прокомментировали сообщения западных СМИ о дефолте России

Вице-спикер СФ Косачев: заявления о дефолте России разрушают репутацию контрагентов Москвы

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя Совета Федерации РФ Константин Косачев
Заместитель председателя Совета Федерации РФ Константин Косачев - РИА Новости, 1920, 27.06.2022
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Заместитель председателя Совета Федерации РФ Константин Косачев. Архивное фото
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МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Заявления о "дефолте" России подрывают репутацию контрагентов Москвы, это попытка намеренно спровоцировать коллапс мировой финансовой системы, заявил РИА Новости вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев.
"Дефолт Российской Федерации, объявляемый отдельно взятым информационным агентством Запада — явление беспрецедентное в истории не только мировых финансов, а и человечества в целом. И по форме, и по содержанию. Когда финансовые операции блокируются не в силу неплатежеспособности несущей соответствующие обязательства стороны, а в силу чисто политических соображений иных сторон, контролирующих финансовые потоки Запада, речь не о дефолте нашей страны, а о рукотворном, искусственном коллапсе системы международных финансовых взаиморасчетов", — сказал политик.
Член Совета Федерации Владимир Джабаров - РИА Новости, 1920, 27.06.2022
09:16
В Совфеде отреагировали на сообщения в иностранных СМИ о дефолте России
И если в этом случае и разрушается репутация ответственного и надежного партнера, "то совершенно точно не Российской Федерации, а ее контрагентов", отметил Косачев.
По мнению его коллеги, главы комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета Андрея Климова, требуется всерьез принудить виновных "полностью возместить не только наши материальные потери с процентами, но и моральные издержки".
"Ответные меры России необязательно должны быть симметричными, главное, чтобы они были своевременными, справедливым и доходчивыми. При нынешней преступной игре без правил Вашингтона и Ко с Москвой последнее более чем важно", — заявил политик.
Американское агентство Блумберг утверждает, что в России в ночь на понедельник произошел "дефолт" по внешним долговым обязательствам — впервые с 1918 года.
Доллары и рубли. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 26.05.2022
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"Отказываются от денег": грозит ли России дефолт
Минфин России 27 мая должен был выплатить купоны по двум выпускам суверенных еврооблигаций с погашением в 2026 и 2036 годах в долларах и евро, при этом сделал это заранее, так как позднее министерство финансов США ожидаемо отказалось продлить лицензию, которая позволяла России обслуживать внешний долг в условиях санкций. Платежный агент — Национальный расчетный депозитарий — получил средства для выплаты дохода по еврооблигациям с погашением в 2026 году в сумме 71,25 миллиона долларов и с погашением в 2036 году в сумме 26,5 миллиона евро. Однако, как уже писало агентство Блумберг, держатели так и не получили выплаты по ним, а месячный грейс-период для доведения средств до инвесторов истекает.
Агентство объясняет "дефолт" как раз тем, что в ночь на понедельник, 27 июня, эти сроки вышли. При этом Блумберг пишет, что "дефолт" пока носит "в основном символический характер и мало что значит для россиян".
При этом президент России Владимир Путин ранее подписал указ о временном порядке исполнения обязательств по государственному внешнему долгу через счета типа "И" в рублях — он позволит рассчитываться с бенефициарами в российской валюте. Как подчеркнул глава Минфина Антон Силуанов, Москва продолжит выполнять свои обязательства, даже если Запад попытается помешать. Он подчеркнул, что возможное объявление технического дефолта по российскому госдолгу из-за действий США никак не отразится на жизни россиян.
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